La Draft, c’est jeudi soir ! Certains prospects profitent néanmoins des derniers jours pour montrer leur skillset et continuer de monter dans les mock drafts de cette cuvée 2023. Un exemple ? Bilal Coulibaly, en mode alpiniste dans la hiérarchie des prospects depuis le début de l’année. Pas mal non ? C’est français.

S’il y a bien un joueur autre que Victor Wembanyama lui-même qui a profité de l’exposition de Boulogne-Levallois cette saison, c’est Bilal Coulibaly. Auteur d’excellents Playoffs, sauvant parfois la mise aux Mets 92, Bilal impressionne de plus en plus les scouts américains. D’abord projeté pour la Draft 2024, l’ailier a ensuite été annoncé comme un potentiel second tour en 2023, puis un premier, et puis un lottery pick… Quand est-ce que ça s’arrêtera ? Pas tout de suite apparemment, puisque le p’tit Frenchie pourrait même faire ses premiers pas en NBA dans le top 10 de la Draft jeudi soir. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est Jonathan Givony, expert Draft pour ESPN.

Went on Sportscenter this morning to talk about Bilal Coulibaly’s rise up draft boards and what makes him unique as a NBA prospect. pic.twitter.com/RnH9de0Cvv

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 19, 2023

“Bilal Coulibaly est un joueur à propos de qui les franchises ont de plus en plus d’intérêt” – Jonathan Givony, spécialiste draft chez ESPN

Cet intérêt grandissant peut s’expliquer de centaines de façons différentes. Premièrement, comme Givony le mentionne, les Playoffs du numéro 0 des Mets ont été très convaincants. À près de 9 points par match en 27 minutes, Bilal y a occupé un tout autre rôle que durant la saison régulière, sûrement aidé par le départ de Tremont Waters début avril. En effet, le meneur américain ayant quitté le navire en plein milieu de la saison, il a laissé un gros vide au playmaking dont Bilal a parfaitement profité pour tenir la balle, faire ses preuves et gagner un peu plus sa place à 18 ans. Un gamin qui sait prendre ses responsabilités et qui ne se cache pas une fois sous le feu des projecteurs, c’est sûr que ça rassure.

Pas disponible durant les Playoffs, le natif de Saint-Cloud a accueilli les caméras américaines sur le parquet de Marcel Cerdan pour montrer tout son bagage au cours d’un workout individuel. Durant celui-ci, BiBi a pu faire l’étalage d’un profil athlétique à faire saliver les GMs. C’est-à-dire un double-mètre – pour un gars qui peut encore grandir – des longs bras, de la mobilité, et une capacité à influer sur le jeu de son équipe des deux côtés du terrain. De quoi être parmi les tout meilleurs extérieurs de la Draft 2023.

“Il a des atouts physiques du même type que Mikal Bridges” – Jonathan Givony

En plus d’avoir un sacré bout de talent, Bilal Coulibaly peut se bénir d’avoir été au bon endroit au bon moment cette saison. Il a joué et performé avec Victor Wembanyama, et ce jusqu’au bout de la saison de Betclic Élite, malgré la rouste subie face à Monaco en Finales. En voilà une bonne idée pour se montrer aux yeux des GMs, et monter le plus haut possible lors de la Draft 2023.

