Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama invités dans la Green Room pour la Draft NBA 2023

Huit jours avant la cérémonie de la Draft NBA 2023, et la liste des invités dans la Green Room est sortie. Sans surprise, Victor Wembanyama y figure en première position, là n’était pas notre questionnement. La fierté, c’est la présence de Bilal Coulibaly dans le second flux d’invitations.

Qu’est-ce que la Green Room ?

La Green Room, c’est l’endroit où les meilleurs prospects, accompagnés de leur famille et de leur agent, prennent place au pied de la scène où Adam Silver serre la main des joueurs sélectionnés. Pour vivre ce grand moment, les futures stars de la NBA sont toujours munies dans la Green Room de leur plus beau costard, ou pas car le combo chaussures à paillettes, short de costume et veste rose bonbon est vraiment douteux. Le reste des prospects aura le droit de mater la cérémonie depuis les tribunes, voire de son canapé pour les étrangers ou ceux qui ont le moins de certitudes d’être sélectionnés.

Premier panel d’invitations

Victor Wembanyama

Brandon Miller

Scoot Henderson

Amen Thompson

Ausar Thompson

Cameron Whitmore

Jarace Walker

Anthony Black

Taylor Hendricks

Gradey Dick

Second panel d’invitations

Bilal Coulibaly

Cason Wallace

Nick Smith

Dereck Lively II

Kobe Bufkin

Jalen Hood-Schifino

Jett Howard

Jordan Hawkins

Keyonte George

Voilà ! Les deux listes ont été communiquées à ESPN : la première concerne évidemment les dix prospects les mieux classés/référencés de cette cuvée 2023, la seconde… les neufs autres prospects les mieux classés/référencés de cette cuvée 2023. Comment la NBA procède-t-elle ? Les 30 franchises ont été invitées à voter pour les prospects qu’elles considéraient les plus à même d’être appelés dans les 25 premiers choix. Toujours selon Jonathan Givony de ESPN, quatre ou cinq joueurs devraient encore rejoindre la liste des invités dans la Green Room. Sommes-nous en mesure d’espérer Rayan Rupert dans cette dernière addition ? Cela semble compliqué. Seul ESPN annonce le meneur français à la 19e place, et ensuite, ça descend jusqu’au courant du second tour. Mais Bilal Coulibaly, c’est déjà top. Que l’arrière de Boulogne-Levallois soit inclus dans le deuxième panel crédibilise l’info de Jonathan Wasserman, selon laquelle Coulibaly aurait reçu une promesse d’une franchise qui détient l’un des treize premiers choix. Puisse tout ce jargon hypothétique se confirmer dans huit jours.

🔥🍿 Les highlights de Bilal Coulibaly (18 ans) depuis le début des #PlayoffsBetclicELITE !

LES TRAVAUX SONT IMMENSES ⤵️ pic.twitter.com/oIOXMnxk5g

— LNB (@LNBofficiel) June 5, 2023