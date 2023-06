Triple champion NBA avec Miami et véritable visage de la franchise du Heat, Dwyane Wade a connu son moment de gloire en 2006, lors de la finale contre les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Après la défaite des deux premiers matchs, l’arrière a activé le mode “Flash” pour renverser la série en faveur de Miami. Un retournement de situation qui a commencé lors du Game 3 en Floride, quand le Heat était mené de 13 points à six minutes de la fin…

Aujourd’hui, quand on parcourt les couloirs de la salle du Miami Heat, un message est inscrit en grand juste à côté d’une photo géante du Game 3 des Finales NBA 2006 : “I AIN’T GOING OUT LIKE THAT !”

Ces mots, qu’on pourrait traduire par “Je ne vais pas me laisser battre comme ça”, ont été prononcés par Dwyane Wade le 13 juin de cette année-là, quand Miami était au bord du gouffre, quand la finale face à Dallas se dirigeait vers un sweep, quand l’espoir diminuait de plus en plus à l’intérieur de l’American Airlines Arena.

Petit rappel du contexte : le Heat est mené 2-0 dans sa série contre les Mavericks et se doit de remporter la troisième manche pour éviter un possible coup de balai. Problème, Dallas ne fait pas de cadeau à l’équipe de Pat Riley, qui se retrouve derrière au score 89-76 au milieu du quatrième quart-temps. Le célèbre coach du Heat le sait, c’est maintenant que la saison de son équipe se joue. Pour essayer de booster ses gars durant un temps-mort, il n’écrit qu’une seule chose sur sa plaquette : “SEASON”. C’est à ce moment-là que le visage de Dwyane Wade change d’expression. Le jeune arrière serre les dents, se lève de son banc, et regarde Riley dans les yeux.

“I AIN’T GOING OUT LIKE THAT !”

Superstar montante de la NBA et évoluant aux côtés du légendaire mais vieillissant Shaquille O’Neal depuis deux saisons, D-Wade ne veut pas quitter la grande scène comme ça. Hors de question. Alors il décide d’enfiler son costume de super-héros, celui de “Flash”.

Dans les six dernières minutes du quatrième quart-temps, Dwyane Wade enchaîne les actions d’éclat pour sauver le Heat. Entre shoots à mi-distance, pénétrations et and-1, “Flash” marque 12 points sur la période (15 dans tout le quatrième quart), permettant ainsi à Miami de refaire son retard. Tout ça malgré un genou gauche un peu douloureux, et cinq fautes au compteur.

“Durant ces six minutes, il est devenu une véritable force de la nature.” – Erik Spoelstra, assistant de Riley à l’époque

Sous l’impulsion de son phénomène, le Heat revient à hauteur de Dallas et passe même devant grâce à des actions décisives d’Udonis Haslem et Papa Gary Payton. De 89-76 pour les Mavs, le score est désormais de 98-96 pour Miami avant une ultime possession pour la bande de Dirk Nowitzki. Ultime possession avec 1,4 seconde à jouer et une remise en jeu près du banc du Heat : Dirk tente d’envoyer Josh Howard au alley-oop pour l’égalisation, mais une main vient s’interposer pour dévier la balle. C’est celle de Dwyane Wade, évidemment.

“I AIN’T GOING OUT LIKE THAT !”, disait-il.

Auteur de 42 points au total (14/26 au tir, 13/18 aux lancers-francs) dans ce Game 3, avec 13 rebonds en prime, D-Wade vient de lâcher une véritable masterclass au moment le plus crucial de la saison pour Miami. Et même si on ne le sait pas encore à l’instant T, ce n’est que le début de son festival.

Lors des trois matchs suivants, “Flash” ne descendra jamais de son nuage, tournant à 39,3 points de moyenne, 8,3 rebonds, 3,5 passes 2,5 steals et 1 contre du Game 3 au Game 6 de la série. Clutch à souhait et exceptionnel de leadership pour un joueur évoluant seulement dans sa troisième saison NBA, Wade met tout Dallas à genou, au grand dam du proprio des Mavs Mark Cuban qui n’arrête pas de rager sur les arbitres pour le nombre de lancers-francs accordés à Dwyane (97 sur la série).

“I AIN’T GOING OUT LIKE THAT !”, vous vous en souvenez ?

4-2 Miami score final, premier titre de l’histoire de la franchise pour le Heat, avant les deux autres qui suivront quelques années plus tard lors de l’ère “Heatles”. Ce 13 juin 2006 restera à jamais inscrit – littéralement – dans les entrailles de l’American Airlines Arena.

