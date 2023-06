Il n’y a pas eu de miracle pour Miami. Mené 3-1 face aux Nuggets, le Heat a fini par s’incliner cette nuit contre Denver, voyant ainsi ses rêves de titre NBA s’envoler. Néanmoins, impossible de ne pas saluer l’équipe floridienne après son formidable parcours des Playoffs 2023.

Personne ne les attendait là il y a encore quelques semaines. Quand le Heat a perdu son premier match du play-in tournament contre Atlanta, on se demandait même si Miami allait participer aux Playoffs NBA 2023. Non seulement le Heat s’est qualifié en Playoffs, mais il s’est surtout qualifié pour les Finales NBA, déjouant tous les pronostics tour après tour.

We made history, don’t let them tell you differently. Thank you #HEATNation for always riding with us and FOR us! pic.twitter.com/13lHBcEvAW

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 13, 2023

Si la déception de la défaite face à Denver est évidemment palpable aujourd’hui, il semble important de souligner une nouvelle fois le parcours magique du Heat dans ces Playoffs. Magique, et même historique sachant que Miami est devenu la première équipe passée par le play-in à jouer les Finales NBA, ainsi que le deuxième seed #8 à remporter sa conférence après les Knicks de 1999.

Milwaukee, New York, Boston, toutes ces équipes ont subi la loi du Miami Heat sur ces Playoffs 2023. Jamais le Heat n’a eu l’avantage du terrain face à ces adversaires. Miami a affronté les deux meilleures formations (Bucks et Celtics) de saison régulière au bilan. Les hommes d’Erik Spoelstra ont dû jouer un Game 7 de Finales de Conférence à l’extérieur, avec la pression de devenir la première équipe à perdre une série après avoir mené 3-0. Autant de challenges pour le Heat, autant d’occasions pour se surpasser.

Respect absolu pour Miami.

Pour Spoelstra, pour Riley, pour cette franchise qui n’a cessé de se battre.

T’es 8eme et tu tabasses l’Est, on se souviendra de ce Heat. Ils ont tout donné, y’avait plus rien dans le réservoir.

La fin d’une saison en rampant, du début à la fin 👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2023

Après une saison régulière compliquée, terminée à la septième place de l’Est avec un bilan décevant de 44 victoires pour 38 défaites, Miami a enclenché le mode Playoffs. Jimmy Butler a mis son costume de “Playoffs Jimmy”, marquant notamment 56 points dans un Game 4 légendaire au premier tour face aux Bucks. Erik Spoelstra a montré encore une fois qu’il était le roi de l’ajustement (vous aimez les défenses de zone ?), toute la bande des joueurs non draftés a step-up pour faire basculer les séries en faveur de Miami, et l’adresse à 3-points qui fuyait le Heat en régulière est revenue au meilleur moment. Quand vous combinez tout ça avec les valeurs habituelles de la Heat Culture – collectif, défense, combat, discipline et confiance en soi – cela donne un parcours héroïque.

Certains diront sans doute que le Heat a profité de certains faits de jeu pour arriver aussi loin, notamment la blessure de Giannis Antetokounmpo au premier tour des Playoffs, et celle de Jayson Tatum au Game 7 des Finales de Conférence Est. Bien sûr que ça a joué, mais on rappelle que Jimmy Butler a dû faire avec un bobo à la cheville depuis le Game 1 face aux Knicks en demi de conf. Que Tyler Herro s’est fracturé la main dès le début des Playoffs, et que Victor Oladipo s’est également blessé par la suite.

Tout ça pour dire que le Heat aussi a dû répondre à l’adversité. Et il l’a fait, à chaque fois qu’une situation compliquée se présentait. Parce que le Miami Heat, au final, c’est ça. Une équipe qui ne lâche jamais rien, qui se surpasse quand d’autres se ramassent, et qui aime plus que tout déjouer les pronostics.

Cette campagne de Playoffs 2023 en est la plus belle des preuves.