Le titre des Nuggets est marqué par de sacrées belles histoires. Jeff Green et Ish Smith qui empochent leur premier titre, Jamal Murray qui porte Denver deux ans après sa rupture des ligaments croisés… mais aussi Michael Porter Jr., arrivé dans le Colorado avec un corps meurtri par les blessures. Mais la team Nuggets a misé sur lui et lui a fait confiance, et le voici au sommet quatre ans après sa Draft. Petit retour sur l’histoire inspirante de MPJ.

Au lycée, Michael Porter Jr. était le prospect le plus attendu de sa classe. Pour sa dernière année, MPJ tournait à… 36 pions (!!!) et 15 rebonds de moyenne, et le MVP du Mc Donald’s All-American Game 2017 était alors le deuxième gosse le plus attendu de l’année selon ESPN, derrière Marvin Bagley III. On savait tellement rire à l’époque.

À la fac, il choisit de se désengager de l’université de Washington pour rejoindre celle de Missouri, coachée par son père et que son petit frère rejoint avec un an d’avance. Mais l’ailier… ne jouera presque aucun match avec Mizzou. Après une opération à la colonne vertébrale en novembre 2017, il ne sera autorisé à jouer qu’en février 2018. Il ne reste alors plus qu’un mois de compétition et MPJ jouera seulement deux matchs, en sortie de banc, par précaution. Un double-double et puis s’en va, Michael tente l’aventure NBA sans avoir vraiment joué de l’année.

La Draft est un processus douloureux. Après avoir dit non à de nombreux workouts par précaution et par peur de se blesser à nouveau, les franchises de la Loterie perdent en confiance envers le natif du Missouri. Il devait faire partie des plus grands noms de la Draft 2018, déjà légendaire aujourd’hui avec les Luka Doncic, Trae Young, Mikal Bridges et autres, mais sera drafté bien plus bas que prévu. Annoncé dans le Top 10 de nombreuses mock drafts début juin, l’invité de la green room sera l’un des derniers à être appelé. Plus personne ne croit en lui dans les lottery picks… à part au dernier, le quatorzième choix possédé par les Denver Nuggets. Le voilà drafté, mais toujours pas sorti d’affaire.

À peine drafté, Michael Porter Jr. n’est pas inscrit dans le roster de Mile High City pour la Summer League de Las Vegas. Denver pense déjà le mettre au repos pour qu’il se remette de ses blessures au dos à 100%. MPJ doit repasser sur le billard et le fera deux semaines après avoir signé son contrat rookie. Un signe de confiance mais Michael Porter Jr. doit être écarté des terrains pour ce qui devait être sa saison rookie en NBA. Un médecin lui dit même qu’il pourrait ne jamais rejouer au basket.

Vient ensuite la saison 2019-20, marquée par une… pandémie et une bulle dans laquelle l’ailier des Nuggets montre de quoi il est capable et ce qu’on attendait de lui depuis le lycée. Son premier match référence en NBA est celui où il aide à empocher la première win de Denver à Disney contre le Thunder. 37 pions pour un rookie, le garçon montre enfin qui il est vraiment.

Les rêves commencent à se réaliser, les pronostics à être déjoués, mais la réalité le rattrape rapidement en 2021. Après avoir signé une extension à 172 millions sur cinq saisons, le chirurgien est rappelé à l’ordre pour refaire des miracles dans son dos. Une troisième opération à la colonne en à peine cinq ans et Michael Porter Jr. devra encore rater une saison en NBA, après avoir disputé neuf rencontres. En voyant cela, tout le monde pense que sa carrière dans la Ligue est déjà terminée, morte dans l’œuf. Mais MPJ croit encore et toujours en son rêve, et même si son corps avance dans le sens inverse que son esprit, il se sent capable de revenir au plus haut niveau.

Les Nuggets lui ont toujours fait confiance et Michael Porter Jr. revient à 100% de sa troisième opération après un temps de convalescence long comme voulu. Cette saison régulière, il ratera vingt matchs à cause d’une blessure au pied mais s’en remettra aussi. Car il en faut toujours plus pour arrêter le nouveau poste 3 titulaire incontesté des Nuggets. Mais le plus important cette saison pour Mike Malone, c’était que tout le monde soit opérationnel sur ces Playoffs.

Sur cette campagne 2023, Michael Porter Jr. est attendu en vrai role player pour son scoring. Il s’occupe tout d’abord de Minnesota avec une belle perf à 25 points lors du Game 3 du premier tour, et continuera sa route jusqu’aux Finales avec une quinzaine de points en moyenne sur chaque match de Playoffs.

Le voici donc en Finales NBA, mais pour la plus grande échéance de sa carrière… le scoring est en panne. Les fans des Nuggets peuvent avoir peur en voyant les pourcentages du garçon au deuxième match mais Mike Malone a confiance et croit en son garçon, encore une fois. Au Game 3, le scoring est toujours absent, on passe de 5 à 2 points. Mais lors de cette cette victoire, MPJ apporte autrement. Des rebonds, de la combativité en défense… Michael Porter Jr. devient un vrai soldat, pas celui qu’on attendait jadis, mais celui que l’on attend désormais.

Et que dire de ce Game 5 mon dieu… Comme l’avait dit Coach Malone, le scoring est revenu au meilleur moment. Et associé à de la hargne et de la combativité, Michael Porter Jr. est devenu le facteur X ultime sur ces Finales, mais cette fois pour finir la série et empocher le premier titre NBA de l’histoire des Nuggets.”Je ne pensais pas être ici un jour”, ce sont les mots qu’a prononcé le principal intéressé seulement quelques minutes après le buzzer final. Peu de personnes y pensaient également, mais MPJ et les Nuggets y ont toujours cru. Une histoire inspirante avec le plus beau des happy endings, avec le Larry O’Brien dans les mains.

Source texte : ESPN, NBA, The Athletic

