Les Finales NBA, c’est toujours la consécration d’une ou plusieurs stars, l’accomplissement de la carrière d’une ou plusieurs légendes. Oui, mais ici on aime aussi le basket d’en bas, le basket des bourlingueurs, ceux dont on se demande d’abord s’ils jouent encore avant de savoir où.

Cette saison ? Le titre des Nuggets a récompensé trois énergumènes de cette espèce : DeAndre Jordan, Jeff Green et Ish Smith. Carrières différentes mais destinées similaires, un titre acquis sur la route. “Peu importe le chemin, c’est l’arrivée qui compte”, c’est l’inverse normalement mais on adapte. Premier volet, Dédé Jordan, “prends-ça CP3.”

DeAndre Jordan, membre éminent de Lob City, avec Chris Paul et Blake Griffin. Membre éminent oui, mais peut-être aussi membre qui n’aurait pas existé si les deux autres n’avaient pas été là. De 2008 à 2018, l’homonyme fallacieux de Michael porte haut (littéralement) les couleurs des Clippers. En 2009 puis 2011 il est rejoint par Messieurs Paul et Griffin, bénédiction pour le pivot athlétique qu’il est. Sept saisons plus tard, DJ a collectionné 1 All-Star Game, 3 All-NBA Teams, 2 All-NBA Defensive Teams, 34 789 posters et à peu près autant d’échecs en Playoffs avec les Clippers. Six défaites prématurées, trois au premier tour, trois au second, on n’ira pas jusqu’à dire qu’avec un autre poste 5 l’histoire aurait pu être différente, mais quand même.

#7 | TOP 20 PLAYS of 2010s

“Oh what a monster jam by DeAndre Jordan!”

✈️ @DeAndre in March 2013 ✈️ pic.twitter.com/oKrirzSgXC

— NBA (@NBA) January 1, 2020

DeAndre Jordan c’est un pivot qui a fait sa carrière NBA avec ses atouts : un sacré bounce pour un pépère de 120kg, un bon gros paquet de viande, du hustle en défense. De là à être All-Star ?… Bon, bref. Depuis son départ de L.A. en 2018, Dédé a bien bougé à la recherche d’une bague. Nets, Lakers et Sixers, entre autres, jamais il n’aura eu un gros rôle, et au final jamais il ne se sera beaucoup plus approché de la bague. Jamais, avant une signature en bout de banc chez les Nuggets. Car quand t’es pivot derrière Nikola Jokic, il n’y a pas beaucoup d’autres options que le bout du banc.

Alors effectivement, la saison 2022-23 de DeAndre 3000 n’est pas le summum du basket. Une petite quarantaine de matchs, une petite quinzaine de minutes par soir, cinq points et cinq rebonds par rencontre. Pas vraiment dans la rotation, encore moins en Playoffs, mais le D a bien son nom sur la feuille de stats du match 5 des Finales NBA. 3 minutes, 1 contre, et une place au livre d’or de la Grande Ligue. Pas un facteur X, mais un facteur tout court et ça suffit pour la bagouze. Chris Paul a offert une sélection All-Star à DeAndre Jordan, ça mériterait presque une bague, mais CP3 va devoir se contenter de mater Dédé se pavaner. “En plus j’ai fini la saison avec un contrat moi. Sheeesh.”

Jeff Green ? Une opération après un problème cardiaque, une finale perdue avec le King et 48 franchises NBA, ça c’est aussi de la belle bourlingue et ça arrive… dès le prochain épisode !