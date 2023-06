On savait que ça arriverait, c’est désormais officiel suite à la défaite du Miami Heat en Finales NBA face à Denver : après 20 saisons dans la franchise de sa ville natale, Udonis Haslem se retire des parquets.

Il l’avait annoncé il y a quelques mois : sa 20e saison NBA sera sa dernière, une ultime campagne en l’honneur de son papa – décédé en 2021 – qui voulait le voir jouer deux décennies dans la Grande Ligue. Celle-ci vient de s’achever, et le moment de raccrocher les sneakers est donc arrivé.

Bien évidemment, Udonis Haslem aurait rêvé d’une fin plus belle, la déception de la défaite contre Denver étant forcément le sentiment dominant dans le vestiaire floridien. UD aurait rêvé de quitter la scène avec une quatrième bague de champion, même en ne jouant pratiquement plus. Il le voulait pour ses coéquipiers à qui il a laissé un ultime mot d’encouragement après la défaite, pour tous ces gars qu’il guide chaque jour à travers son costume de daron, pour la franchise de son cœur qu’il représente depuis 2003.

Mais malgré cette déception, c’est surtout l’heure des salutations.

What a run. Thank you for having us along Cap'! Cannot wait for your NEXT chapter in #HEATCulture

📸: @AmyAudibert pic.twitter.com/4MI3YQgfWJ

— Jason Jackson (@TheJaxShow) June 13, 2023

Aujourd’hui, on ne peut pas parler du Miami Heat sans parler d’Udonis Haslem. Celui qui a débarqué en NBA il y a deux décennies avec un certain Dwyane Wade fait partie d’un cercle très fermé de seulement trois joueurs à avoir disputé minimum 20 saisons avec une seule et même franchise. Les deux autres ? Kobe Bryant aux Lakers et Dirk Nowitzki aux Mavs. Plutôt en bonne compagnie le UD. À travers cette longévité mais aussi les valeurs qui caractérisent le personnage, Haslem s’est également imposé comme le garant de la Heat Culture, le chef du vestiaire, celui qui veille à ce que tout le monde file droit au sein de l’effectif de Miami.

Mais Udonis Haslem, ce n’est pas que ça.

Aux yeux des plus jeunes, il n’est peut-être qu’un papy de 43 ans qui passe son temps sur le banc et qui pousse quelques gueulantes quand il s’ennuie. Sauf que lorsqu’on regarde son CV, on voit un record de franchise pour le plus grand nombre de rebonds pris par un joueur portant le maillot de Heat. On voit trois titres de champion NBA, deux avec les Heatles en 2012 et 2013 dans un rôle mineur mais surtout un en 2006, le premier de l’histoire de la franchise floridienne, où il a joué un rôle crucial en tant qu’intérieur titulaire aux côtés de Shaquille O’Neal. Il est l’exemple même du joueur non drafté qui a réussi à se faire une place chez les grands grâce à son éthique de travail, sa dureté, son sens du sacrifice et du collectif. Tous les mecs non draftés qui brillent aujourd’hui à Miami, ils ont comme mentor – et surtout comme source d’inspiration – Udonis Haslem.

Et merci à Udonis Haslem pour les travaux.

Une retraite bien bien méritée.

Le dernier run aura été à son image, sans immense talent mais avec plus de taf et de hustle que tout le monde.

Maillot bientôt retiré, légende pour toujours à Miami.

Chapeau l’artiste ! 👏👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2023

Né à Miami, enfant de Liberty City et très impliqué dans sa communauté en plus de sa belle contribution au sein du Heat, Udonis Haslem coche toutes les cases pour voir un jour son maillot #40 flotter au sommet de la salle floridienne. Forcément, ça va arriver. Et probablement très vite. Mais quels sont les plans de UD maintenant qu’il va raccrocher les sneakers ? La réponse est claire.

“J’ai envie de faire partie de cette franchise pour le reste de ma vie.”

Une place dans le staff ? Des parts au sein de la franchise ? Ambassadeur officiel de l’équipe ? L’avenir nous le dira. Mais comme on l’a dit plus haut : on ne peut pas parler du Miami Heat sans parler d’Udonis Haslem.

Et ça, ça ne changera jamais.