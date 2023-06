Hier soir avait lieu le Game 2 des Finales du championnat de France entre les Metropolitans de Vincent Collet, Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama et l’AS Monaco de Didier Deschamps et Ludo Giuly. Verdict ? La Roca Dream Team mène 2-0, et le plus grand prospect de l’histoire de France est potentiellement à 40 minutes de la fin de son histoire sur nos terres gauloises.

Va-t-on vous faire un résumé précis du Game 2 entre Monac’ et les Mets ? Bien sûr que non, d’autant plus que c’est devant le Game 5 entre les Nuggets er le Heat que ces lignes sont en train d’être écrites. Simplement cette info donc, ce constat, qui veut que Victor Wembanyama (19 points et 7 rebonds hier) n’est donc plus qu’à un petit match de la fin de son aventure dans le championnat de France. Les highlights du Game 2 c’est juste en dessous, et nous on en parle juste après :

Les héros de ce match 2 ? Le meneur Jordan Lloyd côté monégasque, bien aidé par ces messieurs Diallo, Hall ou Brown Jr., confirmant l’impression trop souvent laissée cette saison d’une équipe surdimensionnée et qui aura toujours, quoiqu’il arrive des solutions au problème. Car après un Game 1 tout pourlingue, les Mets avaient pris cette revanche de la bonne façon en agressant d’entrée Monaco. Deshaun Thomas et Barry Brown en tête, avec un Victor Wembanyama tout de suite dans le bon mood en attaque. Mais malgré les quelques highlights qui suffiront à faire le bonheur de la chaine YouTube de la NBA jusqu’au prochain match, la troisième meilleure équipe européenne de la saison allait grapiller, tout doucement, jusqu’à revenir et même prendre le large au milieu du dernier quart-temps, pour offrir à Gaston Médecin (c’est le nom de la salle, pas d’un supporter de l’équipe), peut-être, sa dernière victoire de la saison.

Dernière car jeudi soir à Roland-Garros (quelle bonne idée) c’est bel et bien un coup de balai en bonne et due forme que Monaco tentera d’infliger aux Mets et à un Victor Wembanyama en mode Last Dance. Sportivement ce serait logique, mais en tant que petits fans français, on reprendrait bien un peu de Wemby (et de Bilal) avant la Draft. Pas vous ?