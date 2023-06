A neuf jours de la Draft, les 30 franchises NBA ont commencé depuis belle lurette à s’activer. Du coup de fil entre General Managers en veux-tu en voilà, et aux dernières nouvelles c’est du côté de la Nouvelle Orléans que ça pourrait bouger dans les prochains jours. Dans le viseur des Pelicans ? Ni plus ni moins que… Scoot Henderson !

Scoot Henderson attise les convoitises à quelques jours de la Draft, on le savait, mais l’info sortie dans la soirée d’hier par Shams Sharania vaut son pesant de Curly. En effet, parmi les franchises qui garderaient un œil sur la désormais ancienne pépite de Team Ignite se trouvent… les Pelicans, probablement échaudés par la sortie de toute prématurée en avril dernier.

Les Pelicans sur Scoot Henderson ? https://t.co/Uv74YXXYD6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2023



Spoiler : le meneur bodybuildé, espèce de Ja Morant qui aurait été ingéré par un jeune Westbrook, est tout sauf une énigme. Annoncé avec le pick 2, voire 3, de la Draft 2023, celui qui a longtemps été annoncé comme le rival n°1 de Wembanyama sur cette cuvée intéresse forcement tout le monde et son nom risque donc logiquement d’être sur toutes les lèvres d’ici la grande cérémonie du 22 juin. Les Pelicans ? Allons-y hein, et il faudrait forcément se séparer d’un énorme bien pour acquérir un tel joyau. Deal ?

Brandon Ingram ou Zion Williamson dans un deal ?

Ingram contre Anfernee Simons + pick 3 (Portland) ?

Zion et des parts chez Durex contre Pick 2 (Charlotte) ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2023



Pour info, les Hornets possèdent le pick 2, les Blazers le 3, et les deux franchises ont pour elle le fait de pouvoir choisir, au sens large du terme. Pour Charlotte ? Choisir de ne pas “faire d’ombre” à LaMelo Ball tout en récupérant du lourd à d’autres postes clés. Première solution, drafter Brandon Miller, deuxième solution, trade ce pick 2 au plus offrant. Pour Portland ? Peu de chances de voir Scoot descendre jusqu’au pick 3 mais le cas échéant il faudra prendre la bonne décision entre envisager l’avenir et contenter Damian Lillard, deux choses pas forcément compatibles.

Talent générationnel, Scoot Henderson a néanmoins toutes les chances d’atterrir à Charlotte, malgré toutes les rumeurs habituelles du mois de juin. Dans le cas contraire les Pelicans semblent faire partie des pistes d’atterrissage pour le crack. Et vous ? Vous le voyez atterri où le Scoot ?