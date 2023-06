Direction le désert et l’Arizona pour parler Cactus mais surtout pour causer des Phoenix Suns. Après la triste sortie de piste lors des Playoffs 2022, la franchise avait à cœur de revenir fort sur le devant de la scène cette année. Quel bilan pour Devin Booker et sa bande en fin de saison ? On vous raconte ça de suite.

Retrouvez aussi :

Ce que TrashTalk avait prédit

50 victoires pour Alex, 52 pour Bastien. Logique pour une équipe pleine de talents et avec une belle profondeur mais quid du mood dans le vestiaire avec Deandre Ayton qui entretient des rapports plutôt froids avec le staff et Jae Crowder qui est mis au placard ? La franchise ressemble un peu à une poudrière, s’agirait de vite lancer la machine pour remettre un peu de baume au cœur de tout le monde. Pour les Playoffs et la course au titre, on préfère ne pas se mouiller, le mental de cette équipe pose de vraies questions.

Ce qu’il s’est réellement passé

Quelques mois après une terrible humiliation face à Dallas en Playoffs, l’heure est à la rédemption dans l’Arizona. Est-ce que les Suns vont montrer de l’orgueil pour redevenir cette équipe capable d’aller chercher les Finales NBA en 2021 ?

Sur le papier, le groupe est solide, malgré la mise au placard d’un Jae Crowder en désaccord avec sa direction. Le début de saison va d’ailleurs confirmer le retour en forme des Cactus. Premiers à l’Ouest, portés un Devin Booker qui met le feu à toutes les défenses du pays au point d’entrer dans la course au MVP, les Suns montrent qu’il faut encore compter sur eux pour la victoire finale.

Le retour en forme de Phoenix va vite être plombé par les coups du sort. On parle bien sûr des blessures. Cam Johnson rapidement sur la touche pour plusieurs semaines, Chris Paul qui connaît aussi quelques pépins, l’indispensable Devin Booker qui rejoint à son tour l’infirmerie en décembre… Entre la fin d’année 2022 et le début 2023, les Suns vont traverser une grosse crise de résultats, de quoi les faire passer de la première place à l’Ouest à la… huitième. Entre temps, la franchise a changé de mains. Exit Robert Sarver, visé par de multiples plaintes de ses employés, et bienvenue à Mat Ishbia.

Alors que les Suns retrouvent des couleurs au classement grâce à une bonne période entre fin janvier et début février, une opportunité incroyable sonne à la porte. La rumeur court que les Nets vont transférer leurs stars et pour Ishbia, en quête d’un gros coup pour marquer son arrivée à la tête de l’équipe, c’est une occasion à ne pas rater. Boum ! Kevin Durant débarque à Phoenix dans un trade XXL qui envoie Mikal Bridges, Cam Johnson et de multiples tours de Draft à Brooklyn. Gêné par les blessures KD n’a malheureusement pas le temps de beaucoup prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers. L’ailier ne dispute que 8 des 25 derniers matchs de la saison. Point positif : que des victoires, alors sait-on jamais pour les Playoffs.

La postseason va d’ailleurs montrer tout l’apport et les faiblesses du trade de Kevin Durant. La paire que forme le MVP 2014 avec Devin Booker est incroyable mais les multiples départs au sein du roster ont affaibli considérablement la profondeur de l’effectif. Monty Williams ne trouve pas de solutions sur son banc pour aider ses stars alors les titulaires sont obligés de jouer près de 43 voire parfois 45 minutes par match. Une énergie qui va manquer au moment d’affronter les Nuggets au second tour. Si Armani et KD vont un temps repousser Nikola Jokic et sa bande, les Cactus vont finalement craquer. Comme toujours, Chris Paul part à l’infirmerie au pire des moments, Deandre Ayton n’est pas celui qui nous avait tant plu en 2021, le banc est insuffisant, Phoenix ne peut pas lutter. Pour la deuxième année consécutive, les Suns quittent les Playoffs au second tour. Monty Williams ne résiste pas à ce nouvel échec, il est licencié dans la foulée.

La saison des Suns en quelques articles

L’image de la saison

Il avait espéré rejoindre les Suns l’été dernier lors de sa demande de trade mais Brooklyn avait tenu bon. Le départ forcé de Kyrie Irving en février lui aura finalement ouvert les portes de l’Arizona. À Phoenix, Kevin Durant a obtenu ce qu’il désirait : une équipe capable de jouer le titre. Si l’an I du projet n’a pas abouti à la victoire, le noyau dur Kevin Durant – Devin Booker et des potentiels renforts cet été pourraient vite refaire des Suns un épouvantail en NBA.

Il a cartonné : Devin Booker

Les blessures ont un peu gâché sa saison mais sur ce qu’on a pu voir, Devin Booker a encore progressé cette année. Meilleure année statistique en carrière pour l’arrière, qui aura pourtant manqué le All-Star Game et les All-NBA Teams, la faute aux bobos. C’est surtout en Playoffs qu’on a pu voir la force du bonhomme, littéralement injouable face aux Clippers et encore excellent face aux Nuggets. Son association avec KD est déjà pleine de promesses, attention l’an prochain s’ils sont bien entourés.

On les attendait et on les attend toujours : Deandre Ayton et Chris Paul

On a décidé de faire une doublette ici avec un CP3 qui a marqué le pas cette saison, sans oublier son habituel abandon de poste en Playoffs avec une énième blessure au printemps. Pour Deandre Ayton, c’est son irrégularité et son manque d’envie qui ont fini par lasser les fans des Suns. Capable de dominer comme de donner l’impression de jouer dans son jacuzzi, Dédé a probablement grillé sa dernière cartouche dans l’Arizona. La franchise l’avait prolongé l’été passé pour ne pas le perdre contre rien mais, cette fois, il semble que la direction aura les oreilles grandes ouvertes si une offre arrive sur la table.

Les statistiques

…Et la suite ?

Monty Williams limogé, Chris Paul partant et Deandre Ayton qui pourrait suivre, les Phoenix Suns semblent prêts à se montrer très actifs cet été. Pour le banc, la question est déjà réglée car Frank Vogel s’est engagé avec un contrat longue durée. Reste à entourer comme il se doit la paire Booker – Durant, bien trop isolée en Playoffs. James Jones a du pain sur la planche, l’intersaison s’annonce intrigante dans l’Arizona.