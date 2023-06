LIGHT THE BEAM ! Les fans des Kings se sont régalés de A à Z cette saison et c’est bien normal puisque Sacramento a retrouvé ENFIN les Playoffs après 16 ans de location pour Cancun dès le mois d’avril. Entre tous les Gérards de l’équipe et le coaching édifiant de Mike Brown, c’est une saison clairement réussie pour Sacto !

Ce que TrashTalk avait annoncé

Comme d’habitude, à chaque début de saison, on s’était dit que les Kings allaient nous faire du… Kings, c’est-à-dire une bonne saison de ventre mou pour louper les Playoffs au finish, si le tank n’est pas sorti avant… Mais quand même, il y avait de quoi être plus optimiste que les années précédentes en jetant un coup d’œil sur le marché de l’été : Kevin Huerter et Malik Monk pour suppléer un duo calibre All-Star, c’est pas trop mal non ?

Du coup, la question de la mort est inévitable : “Est-ce qu’on a là le meilleur effectif des Kings sur les 15 dernières années, donc l’effectif le plus proche de retourner en Playoffs ?”. Tout en insistant sur l’importance de De’Aaron Fox pour définir le plafond de l’équipe, Alex partait sur Davion Mitchell en Gérard d’or et Bastien sur le rookie Keegan Murray. Les deux compères vont même jusqu’à s’accorder sur le nombre de wins : 35 victoires sans grand espoir pronostiquées à Sacto avec une 11è place sur laquelle ils ont déjà quelques biens immobiliers.

Ce qu’il s’est vraiment passé

48 victoires pour 34 défaites. Troisième à l’Ouest et défaite (4-3) au premier tour des Playoffs face aux Warriors.

FREIN À MAIN ! C’est quoi cette saison que vous nous sortez les gars ? Non mais sérieusement, les Kings sont LA belle surprise de cette saison en déjouant enfin la malédiction des Playoffs. Résultat des courses ? Une belle place de troisième à l’Ouest tout en profitant des coups de mou des autres cadors.

Il faut dire que Sacramento a carburé dès le début de saison en confirmant leur sérieux immédiatement. Apéro immédiat pour parler de cette série de 7 victoires en novembre dernier. Keegan Murray règle le débat du poste 4 sans trop de soucis, le duo Sabonis – Fox fait le taf et Mike Brown est entrain de ficeler un système de jeu ultra-offensif qui sublime tous les bons shooteurs de l’effectif. Après un mois de compétition, les Kings commencent réellement à trouver leurs marques et envoyer de la buche à chaque match. De quoi donner un sens fort à la nouvelle tradition des Kings : LIGHT THE BEAM !

Mais alors comment les Kings en sont-ils arrivés là ? En premier lieu, impossible de ne pas mentionner Mike Brown ! Le nouveau coach de Sacramento – qui sera d’ailleurs logiquement le meilleur de l’année – a complètement révolutionné la façon de jouer au basket-ball des Kings. Dans une perspective de jeu centrée sur l’attaque, l’ancien assistant de Steve Kerr va aligner des 5 small-ball autour de Sabonis en plaque tournante de l’attaque. Le principe ? Faire vivre le ballon en permanence avec une circulation fluide provoqué par des coupes, du jeu sans ballon et des main à main avec le Lituanien. De quoi maximiser les caviars sous le cercle et les shoots à 3-points grâce aux décalages provoqués de ce système.

On se demandait également si Fox pouvait faire une vraie saison de All-Star. Le renard a apparemment regardé la preview puisqu’il a enchainé les gros cartons cette saison en portant les Kings à bout de bras, notamment dans le clutch. Pareil pour Kevin Huerter : comment peut-il être maximisé ? L’ancien ailier d’Atlanta est comme un poisson dans l’eau dans cette philosophie de jeu de Mike Brown mettant en valeur les shooteurs extérieurs. Son association avec Sabonis est une réussite majeure grâce à son tir du parking de haut niveau cette saison (40%), et car Domantas et Kevin représentent le duo de la ligue qui ont fait le plus de main à main cette saison, élément crucial de ce système offensif. Entre ça et Malik Monk qui lâche des mixtapes chaque soir sur les bancs adverses, les Kings sont clairement armés pour broyer les défenses.

Bref, une synergie offensive de malade qui place Sacramento à la première place des attaques cette saison, grâce à des joueurs complémentaires et surtout un système qui maximise les profils de chaque maillot violet sur le terrain. Dommage qu’ils n’aient pas su finir le job face aux champions en titre dans ce premier tour de Playoffs, mais difficile de leur en vouloir lorsqu’on prend compte de leur manque d’expérience. Qui n’a pas hâte de les revoir jouer en octobre ?

L’image de la saison

Des images, il y en a eu un paquet pour les Kings cette saison. Mais si on regarde au loin pour Sacramento, est-ce qu’on ne pourrait pas commencer dès maintenant à les considérer comme une équipe sérieuse en étant plus exigeant avec eux ? Light the Beam est sûrement l’une des plus belles histoires de la saison mais le simple fait que l’on discute de sa conservation est symptomatique d’une équipe qui veut continuer de passer des caps.

En ce sens, ce shoot raté d’Harrison Barnes lors du Game 4 du premier tour des Playoffs contre les Warriors résonne comme le plus gros what if de la saison. Lorsqu’on connait la stat des équipes menées 3-1 en Playoffs, il y a de quoi spéculer sur une demi-finale de Conférence… Mais la saveur particulière de cette image provient surtout de sa signification dans l’histoire de TrashTalk : impossible de ne pas penser au Grand Rex et son afflux de soutien dans la salle pour les Kings durant ce match de folie !

Cette image en fin de compte, ce n’est qu’une marque de respect pour ces Kings qui auraient clairement pu taper les champions en titre en ayant mené 2-0 dans cette série… On les attend de pied ferme pour l’année prochaine !

Il a cartonné : De’Aaron Fox

Le renard préféré de ton renard préféré a réellement passé un cap cette saison en portant les Kings du début à la fin. Bien qui ne soit peut-être pas le joueur le plus important au sein du système de Mike Brown (coucou Sabonis), De’Aaron Fox est clairement le visage de Sacramento. Lorsqu’on voit le niveau de ses Playoffs contre les Warriors, on n’a pas de mal à l’imaginer avoir beaucoup de responsabilités dans une équipe qui a de réelles ambitions (comme les Kings, mdr). Autant les années précédentes son CV pour le All-Star Game était plutôt bancal face à la concurrence, autant cette année le renard a fait des progrès qui crédibilisent son dossier. Ce qui faisait un peu tâche chez lui, c’était son efficacité globale clairement pas au niveau de celles des superstars NBA, et cette année Fox est meilleur que 78% des joueurs à son poste en termes d’efficacité au scoring (alors qu’il n’était qu’à 62% l’année dernière).

Cette augmentation globale se comprend davantage lorsqu’on regarde son pourcentage près du cercle complètement hallucinant : De’Aaron Fox a mis 77% de ses paniers sous le cercle cette saison ! Tout simplement le meilleur pourcentage de la ligue pour un meneur. Et lorsqu’on connait la difficulté de ses tirs, on ne peut que saluer le toucher et les choix du renard – comparé à un intérieur qui aurait des moyennes similaires juste en “mettant le ballon dans le panier”. Il manque plus qu’un bon shoot extérieur, qui n’est pas vraiment fiable aujourd’hui, et on aura la définition du joueur idéal pour Mike Brown. Petit rappel de ses stats bruts cette saison : 25 points, 6 passes, 4 rebonds, 1 steal tout en shootant à 51% au tir, 32,4% à 3-points et 78% aux lancers francs, et tout ce dithyrambe sans même parler de la cerise sur le gâteau que représente son trophée de joueur le plus clutch de la ligue. Bravo pour cette belle saison M.Fox !

On l’attendait et on l’attend toujours : Keegan Murray

Bon, si vous connaissez la chanson des bilans chez TrashTalk, on a plutôt tendance à cibler un joueur blessé ou qui n’a pas assuré dans cette section. Force est de constater qu’aucun joueur ne remplit ces critères dans cette équipe de dinguo. On va donc zoomer ici sur l’intrigante et prometteuse saison rookie de Keegan Murray qui a coché toutes les cases du rookie expérimenté qu’on attendait de lui en début de saison.

Ah Keegan… Quelle bonne pioche pour Sacramento. Il fallait des c*** pour laisser passer le diamant brut Jaden Ivey et drafter Murray avec ce pick 4 ! Les Kings ont fait le choix du NBA-ready et on peut dire que ça a été plus que payant lorsqu’on rembobine sa saison. Avec sa défense sur l’homme et son tir à 3-points, Keegan représente l’ailier de rêve pour Mike Brown : un gars qui t’apporte du spacing en envoyant des bombes du parking, tout en limitant la casse en assurant défensivement. Murray est tout simplement plus efficace au scoring que 72% des joueurs à son poste, et ça pour un rookie, c’est loin d’être anodin. Bon certes, sur un faible volume de responsabilités en attaque, mais Keegan répond toujours présent lorsqu’on lui file des tickets shoot avec son formidable tir à 3-points, fiable à 42% cette saison. Et cela sans même mentionner sa série contre Golden State où il est tout simplement l’un des meilleurs hommes de Mike Brown. Bravo à lui mais une saison à l’échelle d’une belle carrière NBA, c’est peu. Donc on attend Keegan de pied ferme dès sa saison sophomore pour confirmer son niveau !

Les statistiques individuelles

… et la suite

Avant de se projeter dans cette saison 2023-24 pleine de défis, les Kings vont faire face à un été rempli d’enjeux à surmonter. Dossier tout en haut de la pile ? La prolongation de Domantas Sabonis qui reste une priorité pour Monte Mcnair. Il faut dire que lorsqu’on voit l’importance du type à Sacto, ce serait tout un système remis en question s’il venait à quitter les Kings. Le gros chèque devrait être lâché sans trop de soucis, mais à voir si Sabonis accepte sa prolongation dès cet été. Ensuite on a du Harrison Barnes free agent qui devra être géré par le front office : dossier important à ne pas sous-estimer. Ok il y a Keegan pour le remplacer à terme, mais le small-ball de Mike Brown lui donne une importance capitale dans l’effectif. Suffit de rajouter à ça une potentielle prolongation de Malik Monk qui rentre dans sa dernière année de contrat et on arrive rapidement sur une intersaison avec pas mal d’enjeux ! Pour ce qui est du plan sportif, les Kings seront attendus au tournant l’année prochaine. Et il faudra confirmer cette saison de dingo dès 2024. Un petit trade cet été pour choper un peu plus de défense et on repart à la guerre pour rechoper un beau spot de Playoffs ?

Après 16 ans, ils sont de retour… C’en est presque émouvant pour cette magnifique fanbase mordue de basket jusqu’à la moelle. Mais on essuie rapidement la larmiche car le plus dur reste à venir pour Sacto, car on veut les voir confirmer ce cap franchi; pour le bien du basketball.

Sur ce… LIGHT THE BEAM !

