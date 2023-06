Pas la plus clinquante des saisons, Bogdan Bogdanovic out et John Collins en dehors de ses pompes, très difficile à suivre sans plisser les yeux de temps en temps, mais un finish qui verse beaucoup d’espoir dans la fiole du professeur Snyder. Mention “vraiment pas top mais les pots cassés sont payés”.

Grosso modo, on a visé juste à certains égards, et un peu moins à d’autres : comme l’a annoncé Alex, Trae Young a terminé meilleur passeur de la saison avec 10.2 assists par match, mais pas comme l’a annoncé Alex, les Hawks ont terminé avec “seulement” 41 victoires (contre 45 dans le prono du pépère). La 8e place annoncée était bien sentie – vous le verrez plus bas – et la 7e place annoncée par Bastien l’était encore plus (là aussi vous le verrez plus bas). Bref, des nez fins et bien calibrés, preuve d’une expertise qui n’a pour seules frontières que ses propres ambitions #philo.

Ce qu’il s’est réellement passé

L’impression que sur les 82 matchs de saison régulière, les Hawks n’ont jamais été en dehors des cordes du play-in : ni au-dessus, ni en-dessous. Une saison pleine de longueurs et de rumeurs destructrices d’un collectif sur lequel il est encore légitime de s’interroger. L’arrivée de Dejounte Murray en Georgie n’a pas eu l’effet escompté sur un groupe pourtant finaliste de sa conférence en 2021. Il eût été plus logique que 1 et 1 fasse 2. Pour le coup, l’intégration d’un élément All-Star a contrasté avec les descentes aux abymes d’autres. Des noms ? Prolongé pour 125 millions de dollars sur cinq ans à l’été 2021, John Collins fait partie de cette petite clique qui doit beaucoup au groupe. Sa saison n’a pas été à la hauteur des attentes placées en lui, comme la précédente, et les Hawks n’ont finalement jamais eu de meilleur bilan que le 7-3 en tout début d’exercice. La blessure de Bogdan Bogdanovic sur la première partie de saison ? Ça a joué, c’est certain. Mais globalement, dans le jeu et match après match, c’est encore trop light.

Derrière, le play-in ne sera qu’une affaire de quelques minutes avec des Hawks fossoyeurs de Miami. Oui, ce même Miami qui rugit aujourd’hui au dernier échelon des Playoffs. On peine à comprendre les différentes logiques de résultats, mais on continue. Atlanta se retrouve opposé à Boston au premier tour des Playoffs 2023. Sur le papier, il n’y a pas photo : cette série fait partie des potentiels sweeps. Mais on ne vous a jamais présenté les Hawks comme une équipe plafonnée, comme peuvent l’être… les Knicks, par exemple. Sur une série en quatre matchs gagnants, Trae Young et ses gars embêtent les Celtics, à tel point que l’équipe de Quin Snyder se retrouve menée 3 à 2 avant de revenir à domicile. Le couvert est dressé, y’a plus qu’à réaliser l’upset en s’emparant des deux dernières rencontres.

Non.

Non ?

Non.

Les Hawks chutent 120 à 128 à la maison, non sans avoir provoqué la coulée d’un filon de sueur dans les nuques bostoniennes. Auteur d’une saison de calibre All-Star à 26,2 points à 43% au tir et 10,2 passes de moyenne (leader en NBA), Trae Young fait rapidement son deuil. Tirade de rideau sur la saison écoulée, d’accord, mais lui n’a que 24 ans. On le savait plutôt distant de Nate McMillan, il semble aujourd’hui envoûté par les méthodes de Quin Snyder, effectives sur les 28 derniers matchs.

« Quin Snyder incarne le futur. Je crois qu’avec lui ici, cette ville va remporter un titre. […] Bien sûr, c’est un peu compliqué de prendre le poste et de mettre en place votre jeu alors que tout le monde a déjà joué une cinquantaine de matchs. Je pense qu’il va être super pour nous et je suis excité pour notre futur avec lui. » – Trae Young, pour The Athletic

Atlanta Hawks under Nate McMillan:

PPG: 116.4 (8th)

FG%: 47.8 (13th)

3P%: 34.7 (22nd)

OFF Rating: 113.7 (15th)

DEF Rating: 114.2 (21st)

Atlanta Hawks under Quin Snyder:

PPG: 123.7 (1st)

FG%: 49.7 (4th)

3P%: 36.6 (16th)

OFF Rating: 120.1 (4th)

DEF Rating: 118.2 (25th) pic.twitter.com/G7zQXUt07G

— HawksMuse (@HawksMuse) May 7, 2023

L’image de la saison

Ouai on est méchants, Dejounte Murray a performé cette saison, mais jamais autant que contre les amateurs de ligue d’été.

Il a cartonné : Trae Young

Comme sur les treize saisons précédentes, Trae Young termine avec le bon point. On aurait pu mettre Dejounte Murray pour sa première saison d’acclimatation au sein d’un groupe compétitif, mais difficile d’écarter le meilleur passeur de toute la NBA, qui finalement… n’a que 24 ans. Marrant de constater qu’il n’ait pas été All-Star, même si l’on comprend que beaucoup attendaient les Hawks au-delà des 7e, 8e et 9e places.

On l’attendait et on l’attend toujours : John Collins

Probablement sa pire saison à Atlanta. Trois ans qu’il est annoncé en monnaie d’échange, pour finalement voir sa valeur chuter, chuter, chuter… 13.1 points de moyenne à 29% à 3-points en 30 minutes de jeu par match, moyennant 125 millions sur cinq ans : on a connu plus rentable. La forme physique est pourtant bonne, avec 71 matchs disputés dont 71 en tant que titulaire (son plus gros total en carrière). Advienne que pourra cet été, mais il est quand même peu probable que John Collins soit dans le groupe Hawks à la rentrée.

Les statistiques

…Et la suite ?

Un joli 15e choix à la draft du 22 juin prochain, Dejounte Murray sous contrat jusqu’à l’été 2024, John Collins à refiler au plus offrant… Pour Landry Fields, GM d’Atlanta, les dossiers à gérer sont légion. Dans une optique d’ambitions et de haut de tableau, il serait mal vu que les Hawks repartent avec un groupe similaire à celui de la saison écoulée. Parce qu’il faut du neuf pour entourer un Trae Young facile en saison régulière. Parce que Quin Snyder a probablement des exigences personnelles afin de mettre en place sa philosophie de jeu, au sein d’une institution qui – sur les derniers mois – en manquait clairement. Où sont passées ces séquences d’agressions en sortie de pick afin de ressortir au plus adroit, tah les finales de conférence 2021 ? Y’a une identité à déterrer.

