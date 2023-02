Trae Young passe (déjà) la barre des 3000 assists en carrière

C’est la suite logique de cinq premières saisons taillées All-Star. Cette nuit, Trae Young est devenu membre du club très fermé des joueurs de 24 ans avec déjà 3000 passes décisives au compteur. Le plus “Steve Nash” de nos potes.

« Je pense qu’il va encore battre beaucoup de records, surtout dans ce domaine des passes décisives ».

Nate McMillan a bien compris l’enjeu. Au sortir de la victoire des Hawks à Phoenix, Trae Young a appris – en interview d’après-match – son entrée dans le club des joueurs à 3000 assists en carrière. Ce qui devait arriver arriva : l’un des nouveaux gestionnaires de NBA (9.2 assists de moyenne en 325 matchs) prend désormais la pause aux côtés de 225 joueurs membres de ce club, à la seule différence que Trae, lui, y est entré à 24 ans. Pour la petite comparaison, un Kemba Walker n’en est qu’à 3938 passes décisives tandis que Draymond Green a récemment craqué la barre des 4000 assists en carrière. Il ne fait aucun doute qu’Ice Trae embêtera, sur sa fin de route, les maîtres absolus du caviar en les personnes de Chris Paul (11 246 passes), Jason Kidd (12 091 passes) et – bien que cela risque d’être compliqué – John Stockton (15 806). Pour l’heure, il est le 2e plus jeune joueur de l’histoire à cumuler a minima 8000 points, 3000 assists et 1000 rebonds derrière LeBron James. Ça vous classe un bonhomme.