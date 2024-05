Alors que les Pelicans ont un besoin vital de playmakers, c’est les dossiers Trae Young, Dejounte Murray et Darius Garland, qui sont suivis avec attention en Louisiane. Motivés par une addition supplémentaire pour leur backcourt, les Pels pourraient bien se débarrasser de Brandon Ingram en échange de l’un de ces extérieurs. La recherche d’un meneur sera la décision de l’été quoi qu’il arrive à New Orleans.

Il va falloir prendre une décision cet été. Prolonger le contrat de Brandon Ingram à 52 millions de dollars annuels ou explorer sa valeur sur le marché des transferts. Manifestement, c’est vers cette solution que se dirigent les Pelicans. En tant que meilleur passeur des Pels à plus de 6 assists par match, la création d’Ingram devra être remplacée, et les candidats qui sortent du lot pour remplir ce rôle à New Orleans sont Darius Garland, Dejounte Murray et Trae Young. Les Pels, qui ont eu toutes les difficultés du monde à attaquer les défenses en l’absence de Zion Williamson, ne dépassant pas les 92 points par matchs en Playoffs, ont été en contact avec les Hawks et les Cavaliers avant la trade deadline de février selon Nola.com.

Pour les Pelicans, l’une des pistes les plus crédible est celle autour du meneur de 24 ans Darius Garland, lequel cherchera une sortie de Cleveland si Donovan Mitchell venait à rester dans l’Ohio, histoire de retrouver une position d’arrière principal. Garland tournait à 21,7 points de moyenne dans la dernière saison où il a joué sans Donovan Mitchell, et comme Zion qui a un an de plus que lui, il est encore sous contrat pour quatre années supplémentaires. Les Pelicans devront choisir entre constituer une ligne arrière Garland-McCollum ou plutôt faire sortir l’ancien Blazer du banc. Il est évident que la seule présence de CJ McCollum ne suffira plus pour tenir la balle pour les Pelicans.

Il faut également considérer les pistes Trae Young et Dejounte Murray du côté du Bayou. La deuxième semble d’ailleurs plaire davantage aux Pels, qui pourront poursuivre dans leur continuité de défense harassante faite à base de switchs. Ice Trae pourrait nénamoins probablement donner une autre dimension à l’attaque de NOLA, sur de l’adresse, du scoring en sortie de dribble et de l’envoi de lobs. Trae est tout de même plus cher que son coéquipier de presque 18 millions de dollars annuels, mais des rumeurs de collaboration entre Zion Williamson et Trae Young ont fait surface année après année, le père de Young a d’ailleurs relancé le sujet dernièrement sur les réseaux sociaux. Les Pels ont du monde sur les ailes pour épauler les arrières en défense, notamment Herb Jones membre de la dernière NBA All-Defensive First Team.

The New Orleans Pelicans reportedly hold Dejounte Murray in higher regard than they do Trae Young, per @cclark_13

“If the Pelicans reengaged the Hawks, they could look to pry away Murray or Young. Even though Young is the more talented player, the Pelicans seem to hold more… pic.twitter.com/UMydsr70aQ

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 26, 2024

L’année passée, les Mavericks avaient profité de la moins bonne année de Kyrie Irving pour le ramener au Texas, les Pels pourraient chercher à faire la même chose cet été, que ce soit pour Darius Garland, ou l’un des deux arrières des Hawks. La complémentarité, les rumeurs et l’apparente volonté des deux joueurs de partager le terrain indiquent qu’une association Young – Williamson pourrait voir le jour. De l’autre côté, la défense et le “petit” contrat de Murray semble être la solution qui séduit le plus les Pels. Sans oublier qu’avec ses 163,2 millions de dollars restant sur son contrat, la piste Garland est bien sérieuse également. Les Pelicans vont devoir se décider aussi vite que faire se peut. D’autres équipes, notamment les Spurs, sont sur le dossier et ont des choses à offrir, notamment Keldon Johnson, Malaki Branham et des tours de Draft.

The Spurs seem to have legitimate interest in Cavaliers PG Darius Garland from what league circles are anticipating.

If Garland is made available, Cleveland could be interested in collecting Keldon Johnson, a rising prospect like Malaki Branham, and draft picks from San Antonio.

— Jake Weinbach (@JWeinbachNBA) May 26, 2024

Darius Garland, Trae Young ou Dejounte Murray : les trois possibilités des Pelicans pour diversifier leurs lignes arrières cet été. Entre complémentarité, potentiel offensif et continuité défensive, il y a un choix qui va probablement devoir être fait du côté de Baton Rouge. On classe tout ça dans le dossier à suivre.

Source texte : nola.com