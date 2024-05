Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais aussi quatorze Frenchies qui gardent en tête l’échéance olympique de Paris 2024. Cette semaine ? Rudy Gobert est à deux doigts de prendre un gros coup de balai.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Wolves vs Mavericks : 12 points à 4/8 au tir et 4/6 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 38 minutes

Wolves vs Mavericks : 16 points à 6/10 au tir et 4/6 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Wolves @ Mavericks : 9 points à 4/4 au tir et 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 29 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,2 points à 59,5% au tir et 88% aux lancers, 11,4 rebonds, 1,8 passe, 1,2 steal et 1,2 contres en 35 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en Playoffs : 12,5 points à 59,8% au tir et 69,7% aux lancers, 10,5 rebonds, 1,7 passe, 1,2 steal et 1,1 contres en 34,8 minutes

Ils ont terminé leur saison

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21,4 points à 46,5% au tir dont 32,5% du parking et 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal et 3,6 contres en 29,7 minutes

Juste pour le plaisir 👽

Un petit TOP 5️⃣ de @Wemby cette saison !

— NBA France (@NBAFRANCE) May 14, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 46,6% au tir dont 40,6% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 25,1 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en Playoffs : 6,3 points à 41,4% au tir dont 40,9% du parking et 62,5% aux lancers, 5,8 rebonds, 1,3 passe, 0,2 steal et 0,8 contre en 28,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,9 points à 35,7% au tir au tir dont 26% du parking et 82,9% aux lancers, 1,8 rebond, 1,5 passe, 0,9 steal et 0,2 contre en 18,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,3 points à 48,3% au tir dont 30,1% du parking et 70,2% aux lancers, 7,7 rebonds, 6 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 31,8 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,8 points à 33,6% au tir dont 36,6% du parking et 78,3% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 15,6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 3,5 points à 52% au tir dont 10% du parking et 84,6% aux lancers, 1,6 rebond, 0,5 passe, 0,4 contre et 0,1 steal en 9,9 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 44,3% au tir dont 24,3% du parking et 63,6% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 29,3 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 14,3 points à 54,1% au tir dont 33,3% du parking et 77,8% aux lancers, 13,3 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 27,9 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

# Theo Maledon

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA (Hornets & Suns) : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League (Sioux Falls) : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA (Pistons) : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League (Motor City & Westchester) : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA (Pistons) : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA (Hornets) : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes