La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert continue son chantier, prochain objectif 30 rebonds et 120% au tir

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Ça bouge en G League, et en NBA Rudy Gobert n’a jamais semblé aussi fort que depuis le début de la saison.

# Evan Fournier

La période actuelle n’est pas la plus folle de la carrière d’Evan Fournier. De la maladresse, quelques mises au ban de Tom Thibodeau en compagnie des ses collègues du starting five, une remise à niveau qui fait du bien face aux Rockets mais globalement Vavane et les Knicks doivent faire mieux. Le bilan n’est pas catastrophique, la marge est énorme, on devrait donc pouvoir s’enflammer un peu plus en ces lignes dans les prochaines semaines. Mais pour cela Evan et ses kheys devront passer la seconde, merci.

Knicks vs Pacers : 7 points à 3/9 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes

Knicks vs Magic : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebonds, 1 passe et 1 steal en 21 minutes

Knicks vs Rockets : 19 points à 7/13 au tir dont 5/10 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

# Rudy Gobert

Le mec est im-per-tur-bable. Recordman du nombre de matchs consécutifs à 50% au tir ou (bien) plus, Rudy est tellement zen qu’on a l’impression qu’il pourrait rentrer plus de tirs qu’il n’en tente. En défense c’est toujours aussi solide, de plus en plus même, en attaque le gonze commence à nous sortir des moves de temps en temps et, le saviez-vous, RG a même tenté un tir à 3-points hier face aux Kings. Bon, c’était au buzzer et du milieu de terrain, mais laissez-nous kiffer la vibe avec not’ mec.

Jazz vs Sixers : 15 points à 6//10 au tir et 3/7 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe et 4 contres en 28 minutes

Jazz vs Raptors : 14 points à 7/7 au tir, 11 rebonds, 1 passe et 2 contres en 29 minutes

Jazz @ Kings : 21 points à 8/12 au tir dont 0/1 du parking et 5/6 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

# Nicolas Batum

Absent face aux Grizzlies à cause d’un bobo au tendon d’Achille, Nico est revenu aux affaires hier et a remis quelques tirs, plutôt cool quand on sait qu’il avait galéré à les rentrer sur ses quatre ou cinq derniers matchs. Patience pour le capitaine des Bleus, toi même tu sais que l’objectif reste un bon gros 16/7/7 de moyenne en Playoffs.

Clippers vs Bulls : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Clippers vs Spurs : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 14 minutes

Clippers @ Grizzlies : DNP

Clippers @ Pelicans : 12 points à 4/7 au tir dont 2/5 du parking et 2/3 aux lancers, 3 rebonds et 1 steal en 31 minutes

# Frank Ntilikina

C’est la belle surprise de ce premier mois de régulière chez les Français de NBA. Intégré pleinement à la rotation de Jason Kidd, Frank Ntilikina saisit sa chance et pèse des deux cotés du terrain. Il fallait juste attendre son heure, ça aura mis du temps, mais tout vient à point à qui sait attendre.

Mavericks vs Nuggets : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Mavericks @ Suns : 13 points à 5/8 au tir dont 3/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 18 minutes

Mavericks @ Suns : 4 points à 0/7 au tir dont 0/4 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 3 steals en 18 minutes

# Killian Hayes

Toujours un peu d’inconstance pour le Lottery Pick des Pistons, d’autant plus que Kiki a du composer cette semaine avec le réveil d’une blessure au pouce. Rien de bien grave néanmoins, et le meneur de jeu doit désormais apprendre à jouer avec Cade Cunningham, de retour et déjà efficace mais rarement en même temps que le Français. Y’a clairement quelque chose à faire avec ces deux-là mais il faudra qu’ils s’apprivoisent.

Pistons vs Kings : 0 point à 0/5 au tir dont 0/4 du parking, 5 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Pistons vs Pacers : 4 points à 2/2 au tir, 4 rebonds, 4 passes, 1 contre et 3 steals en 20 minutes

Pistons vs Warriors : 3 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 18 minutes

# Timothe Luwawu-Cabarrot

Les Hawks se remettent à gagner (quatre victoires de suite) mais Timothe Luwawu-Cabarrot peine à se faire sa place dans un roster déjà bien établi et qui se connait par cœur. Là aussi la patience est requise et le point positif pour TLC c’est que le garçon en a vu d’autres.

Hawks vs Bucks : 0 point et 1 steal en 2 minutes

Hawks vs Magic : 3 points à 1/1 du parking en 1 minute

Hawks vs Celtics : DNP

Hawks vs Hornets : DNP

# Petr Cornelie

Voir paragraphe G League

Nuggets vs Blazers : DNP

Nuggets @ Mavericks : DNP

Nuggets vs Sixers : 0 point à 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 4 minutes

# Killian Tillie

Peu de minutes pour Tillie Boy, qui doit en général attendre que le match soit joué avant de quitter sa veste. Pas de problème, Kiki fait partie du projet Grizzlies et aura sa chance, une saison c’est long, surtout quand on joue dans la même équipe que le très solide Jaren Jackson Jr.

Grizzlies vs Rockets : DNP

Grizzlies vs Clippers : 0 point en 2 minutes

Grizzlies @ Wolves : 3 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking en 7 minutes

# Sekou Doumbouya

La mauvaise nouvelle de la semaine. Blessé à la cheville selon quelques sources, Sekou Doumbouya a eu la désagréable surprise de se faire couper par les Lakers. Pas le time chez les Angelinos, pas le time de garder un mec qui boîte et la sentence fut immédiate. Ça commence à faire pas mal d’échecs pour le Doumbz, coupé à peu près autant de fois qu’un cuisinier un peu manche en formation, et qui va devoir très vite rebondir pour garder le rythme. En NBA ou ailleurs, on le saura très vite.

# Joel Ayayi :

Deux passages en G League, deux micro-passages en NBA, semaine tranquille pour le Jojo. La bonne nouvelle c’est que ça tourne à Washington et c’est toujours plus plaisant, en attendant, évidemment, de pouvoir montrer un peu plus chez les grands.

Wizards vs Pelicans : DNP

Wizards @ Hornets : 1 passe en minute

Wizards @ Heat : 1 rebond et 1 passe en 1 minute

Wizards vs Heat : DNP

# Les Français de G League

Ça bouge en Ligue 2 ! Du Français aux quatre coins du pays avec, pêle-mêle, un Joel Ayayi qui passe le nez à la fenêtre, un Axel Toupane qui cartonne avec les Warriors de Santa Cruz, un Théo Maledon qui se refait la cerise avec le Blue d’Oklahoma City, un Petr Corneliequi envoie du gros chiffre avec le Grand Rapids de Denver, Killian Tillie et Yves Pons qui hustlent ça bien comme il faut avec Memphis et le duo Jaylen Hoard / Oliver Sarr qui trottine plutôt bien aux côtés de Théo Mégalodon. C’est officiel, on va bientôt renommer la G League la Gaule League. Sexy comme nom ça.