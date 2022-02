La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert est un triple All-Star, Draymond Green peut bien se moquer il ne lui enlèvera pas ça

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Une actualité bien calme pour nos bleus, pour nos blancs et pour nos rouges, une actualité bien calme pour nos bleu-blanc-rouges. On fait le point immédiatement, dans la joie et la bonne humeur, comme d’habitude.

# EVAN FOURNIER

C’est pas l’Pérou comme dirait l’autre (plus personne ne dit ça depuis 1985) mais Evan a au moins retrouvé la route des ficelles. De bien belles saillies offensives, les Knicks galèrent toujours autant à gagner et il y a eu du déchet en fin de match face aux Lakers, mais le sniper déplumé de New York retrouve peu à peu son poignet et de manière constante. On surveillera de près les Knicks jusqu’à la trade deadline de jeudi car Evan pourrait bien se retrouver embourbé dans un drôle de business, mais rangez vos fini pour le haut niveau car Vavane tourne à plus de 20 points par match depuis dix jours. Ne reste plus qu’à espérer que sa saison ne se terminera pas à la mi-avril, mais pour l’instant c’est plutôt mal barré.

Knicks vs Kings : 18 points à 7/11 au tir dont 4/7 du parking et 0/1 aux lancers, 2 passes et 2 steals en 27 minutes

Knicks vs Grizzlies : 30 points à 11/18 au tir dont 8/12 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Knicks @ Lakers : 15 points à 5/14 au tir dont 3/10 du parking et 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 1 steal en 37 minutes

# RUDY GOBERT

Rien à signaler pour Rudy Gobert si ce n’est que… ah mais si, mais si ! Rudy Gobert est All-Star pour la troisième fois de sa carrière et, ça, ça mérite un tonnerre d’applaudissements. Sur la touche depuis un bail à cause d’un mollet qui siffle, Rudy voit tout tristounet le Jazz se prendre des valises tous les soirs ou presque, et le retour de Donovan Mitchell depuis un match atténue à peine ce constat. Tout ce qu’on peut dire c’est que le Roi Da Gobert est le joueur le plus valuable de son équipe, l’un des plus valuables de la Ligue, et qu’il mérite sans l’ombre d’un doute sa troisième étoile. Started from Saint-Quentin now we are All-Star for the third time.

Jazz @ Wolves : DNP

Jazz vs Nuggets : DNP

Jazz vs Nets : DNP

# NICOLAS BATUM

Nicolas Batum symbolise avec quelques autres fous furieux la bonne santé de ces Clippers, un terme paradoxal puisque les deux franchise players des Voiliers sont sur le téco pour un bon moment. Comme ses collègues Nico ne lâche rien et entrevoit de plus en plus la postseason, notamment avec l’arrivée cette semaine de Norman Powell (et son contrat) et Robert Covington à la place de deux cintres et quatre allumettes. Toujours aussi juste et toujours aussi leader, Nico est dans la fleur de l’âge et n’a pas paru se sentir aussi bien en NBA depuis un bail. Si on était des boomers ? On dirait que ça fait zizir.

Clippers @ Hornets : DNP

Clippers @ Pacers : 13 points à 4/7 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Clippers vs Lakers : 4 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 3 passes, 2 steals et 3 contres en 26 minutes

# FRANK NTILIKINA

Très peu de temps de jeu pour Frankiki, parce que Luka Doncic est un extraterrestre, parce que Jalen Brunson est un merveilleux lieutenant, et parce que les Mavs tournent bien comme ça et qu’ils n’ont aucune raison de changer leurs rotations. On a néanmoins vu le meneur offrir quelques sucreries par ci et par là, notamment ce gros 3+1 face aux Sixers en plein momentum de son équipe, et en antenne nationale ça ne fait jamais de mal. Peu de responsabilités mais un petit rôle dans une équipe qui gagne et dans un groupe qui vite bien ? Aux cotés de l’un des plus grands génies de notre époque et sous les ordres de l’un des cinq meilleurs meneurs de l’histoire. Ça va, on a connu pire comme vie.

Mavericks @ Magic : 0 point à 0/1 du parking et 1 passe en 3 minutes

Mavericks vs Thunder : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking, 1 steal et 1 contre en 11 minutes

Mavericks vs Sixers : 4 points à 1/3 du parking et 1/1 aux lancers et 1 rebond en 11 minutes

# KILLIAN HAYES

Ça semble installé dans la tête de Dwane Casey, phrase peu rassurante au demeurant : Killian Hayes n’est plus un starter chez les Pistons. Pour prendre le problème à l’envers arguons plutôt qu’il est désormais l’un des principaux atouts du banc de Detroit, agressif en défense, de plus en plus à l’aise à la distribution et peut-être bien dans un rôle qui lui convient mieux, loin du shine et du gel du ballon logique et nécessaire de Cade Cunningham. Étape par étape Kiki avance, cette semaine il n’y a absolument rien à redire sur sa production puisqu’il fut l’un des meilleurs joueurs de son équipe à chacun de ses matchs. To be continued jeune homme.

Pistons vs Cavs : 4 points à 1/4 au tir et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 6 passes en 24 minutes

Pistons vs Pelicans : 7 points à 3/6 dont 0/2 du parking et 1/3 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Pistons vs Wolves : 2 points à 1/4 au tir sont 0/1 du parking, 1 rebond, 4 passes et 2 contres en 20 minutes

Pistons vs Celtics : 11 points à 5/11 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 2 contres en 24 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Pas de nouvelles bonnes nouvelles, enfin pas sûr.

Hawks vs Lakers : DNP

Hawks vs Raptors : DNP

Hawks vs Suns : DNP

Hawks @ Raptors : DNP

# KILLIAN TILLIE

Peu ou pas utilisé cette semaine, Killian Tillie a en tout cas la chance de pouvoir prendre des super photos de Ja Morant tous les soirs.

Grizzlies @ Sixers : DNP

Grizzlies @ Knicks : DNP

Grizzlies @ Magic : 0/1 du parking et 1 rebond en 3 minutes

# THEO MALEDON

De retour dans la rotation de Mark Daigneault, Théo Maledon a fait les fonds de poubelle face aux Blazers et aux Mavericks avant de gratter un peu plus de temps de jeu en fin de semaine, notamment lors d’un merdico perdu face aux Kings. Le talent est là, c’est juste le projet qui peine à émerger, mais Théo reste dans les petits papiers de son coach et son printemps sera probablement très important pour la suite des évènements. Opération tanking bientôt de retour à OKC, on espère que Tété a le permis poids lourd.

Thunder vs Blazers : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 5 minutes

Thunder @ Mavericks : 0/1 au tir en 5 minutes

Thunder @Blazers : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 15 minutes

Thunder @ Kings : 9 points à 4/5 au tir dont 1/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 23 minutes

Et en G League :

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : DNP

# YVES PONS

Pas de nouvelles pas de nouvelles.

Grizzlies @ Sixers : DNP

Grizzlies @ Knicks : DNP

Grizzlies @ Magic : DNP

Et en G League :

Memphis Hustle vs Iowa Wolves : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebond et 1 contre en 14 minutes

Memphis Hustle vs Birmingham Squadron : DNP

Memphis Hustle @ Texas Legends : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds et 2 contres en 16 minutes

# SEKOU DOUMBOUYA

Aucune apparition en NBA car ça ne semble pas être d’actualité, un match compliqué face au Blue de ses deux compatriotes et deux matchs miroir face aux Stars de Salt Lake City. Elle est pas super passionnante la vie de Sekou en ce moment, mais au moins il joue et c’est déjà pas mal.

Lakers @ Hawks : DNP

Lakers vs Blazers : DNP

Lakers @ Clippers : DNP

Lakers vs Knicks : DNP

Et en G League :

South Bay Lakers @ Oklahoma City Blue : 0 point à 0/6 au tir dont 0/4 du parking, 4 rebonds et 1 steal en 21 minutes

South Bay Lakers vs Salt Lake City Stars : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre en 20 minutes

South Bay Lakers vs Salt Lake City Stars : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds et 2 contres en 16 minutes

# JOEL AYAYI

On attend désormais patiemment le rebuild à Washington, puisque les mecs qui étaient portés aux nus en novembre sont désormais des pestiférés dans leur franchise. La trade deadline devrait redistribuer les cartes chez les Wizards, et on espère que Joel Ayayi aura une bonne main. Sinon ? Il continuera de chasser du triple-double en G League, en attendant mieux.

Wizards @ Bucks : DNP

Wizards @ Sixers : DNP

Wizards vs Suns : DNP

Et en G League :

Capital City Go-Go @ Raptors 905 : 9 points à 4/12 au tir dont 1/6 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 34 minutes

Capital City Go-Go vs Fort Wayne Mad Ants : 18 points à 8/14 au tir dont 2/3 du parking et 0/1 aux lancers, 9 rebonds et 7 passes en 32 minutes

Capital City Go-Go vs Fort Wayne Mad Ants : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 11 passes et 1 steal en 33 minutes

Et en G League…

# OLIVIER SARR

Fond de rotation cette semaine pour l’Olive, chacun son tour en G League et en ce moment ce n’est simplement pas le sien.

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : 5 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 16 minutes

# JAYLEN HOARD

Pas de temps de jeu et on n’est pas encore spécialiste de la Ligue 2 alors on n’a qu’à dire que c’est à cause d’Aleksej Pokusevski.

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : DNP

# PETR CORNELIE

Absent lors du seul match du Gold cette semaine, on n’est pas encore spécialiste de la G League alors on n’a qu’à dire qu’il avait rendez-vous chez l’opticien le jour du match.

Grand Rapids Gold @ Maine Celtics : DNP

