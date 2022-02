Panique à Brooklyn : Nets pas ultra, Harden proche des Sixers, faut qu’on en parle ! Apéro TrashTalk

Les Nets sont au fond du trou et il fallait qu’on se pose dans le sofa pour en parler. Fans de Brooklyn, cette apéro est pour vous mais on vous prévient, il n’aura peut-être pas bon goût.

Des résultats claqués avec une série de défaites qui dérange, un fond de jeu inexistant car Steve Nash peine à compter sur son roster au complet plus d’un quart d’heure par mois, et tout récemment les rumeurs qui s’amplifient quant à un départ potentiel de James Harden avant la trade deadline de jeudi. On a connu des hivers plus douillets chez les Nets, et au 6 février personne ne peut vraiment dire dans quelle direction va le projet, pendant que Kyrie Irving joue les intermittents du spectacle, pendant que Kevin Durant fulmine à l’infirmerie, pendant que James Harden grogne dans sa barbe. KD est monté au créneau hier pour rappeler publiquement qu’il comptait sur son meneur barbu, mais les prochains jours pourraient bien être décisifs à Brooklyn. On fait le point sur tout ca bazar ?

On connaît la musique : on se pose peinard dans un fauteuil, on prend de quoi grignoter, on donne son avis sur les Nets et on profite car on est en famille !