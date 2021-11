Programme NBA : Clippers – Mavericks à 21h30, avec ou sans Luka Doncic, ça se regarde GRAVE

Petite tradition du dimanche, la NBA nous offre une nouvelle fois une belle affiche à heure française. Ce soir les Clippers et les Mavericks ont prévu d’en découdre à 21h30 heure de Dunkerque, et dans la foulée c’est un joli programme qui nous attend. On fait le point ?

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

21h30 : Clippers – Mavericks (sur BeIN Sports 1)

Clippers – Mavericks 0h : Pistons – Lakers

Pistons – Lakers 2h : Bulls – Knicks

Bulls – Knicks 2h : Suns – Nuggets

Suns – Nuggets 2h30 : Warriors – Raptors (sur BeIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Knicks (2h) : on aurait clairement pu choisir les cinq matchs de la soirée mais ce Bulls – Knicks a de petits airs de main event. Pourquoi ? Déjà parce que les Bulls ont une belle gueule de darling de la NBA cette saison avec un backcourt DeRozan / LaVine / Caruso / Ball à rendre mélancolique plus d’un fan quarantenaire de la franchise six fois baguées dans les nineties, mais aussi car cette nuit, en face se dresseront des Knicks qui ont grand besoin de se rassurer et d’étoffer un peu plus leur bilan tout juste passable. Des Bulls qui enjaillent la planète basket, des Knicks qui veulent retrouver ce pourquoi on les a tant aimé depuis un an, et une rivalité toujours sympa entre deux des franchises les plus mythiques de NBA. Miam ? Miam.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

les Clippers et les Mavericks qui se retrouvent, c’est avant tout l’histoire de deux meilleurs ennemis de l’Ouest. Playoffs 2020, Playoffs 2021, deux victoires des Clippers et un Luka Doncic qui, peut-être, aura à cœur de renverser – un peu – la tendance. On demande à sa cheville et on voit ?

les Lakers qui se serviront probablement de leur déplacement à Detroit pour se rassurer et pour continuer à remettre LeBron James dans le rythme, à moins que Killian Hayes ne lui vole la vedette et le statut de GOAT. Mais c’est pas sûr.

Un duel traditionnel de l’Ouest entre les Nuggets et les Suns, entre l’équipe d’un seul homme, serbe, et une autre qui n’a plus perdu depuis trois semaines.

Le rematch des Finales 2019, enfin presque, enfin pas du tout. La grande question de la soirée ? Combien de points va bien pouvoir scorer Stephen Curry. Ici on part sur un petit 44, au calme.

Début des hostilités 21h30, fin aux alentours de 5h30 du matin, et demain… on recommence avec le plus beau jour de la semaine et sa surprise de midi. On. Ne. S’arrête. Jamais. Quand on est fan de NBA.