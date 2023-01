On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Nos Bleus se sont montrés assez discrets, dommage pour Kiki notamment, de passage à Paris mais pas forcément à son aise.

# RUDY GOBERT

Rudy n’a pas pu profiter plus de cinq minutes de son affrontement avec son ancienne franchise, et il a ensuite manqué les trois matchs suivants à cause d’une blessure aux adducteurs. On a connu des jours plus heureux à Gobert City.

Wolves vs Jazz : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 5 minutes

Wolves @ Nuggets : DNP

Wolves vs Raptors : DNP

Wolves vs Rockets : DNP

# EVAN FOURNIER

C’est quand déjà la trade deadline ? Le 9 février ? Ok, ça marche, on note.

Knicks @ Pistons : DNP

Knicks vs Raptors : DNP

Knicks vs Wizards : DNP

# NICOLAS BATUM

Ça va un chouïa mieux pour les Clippers, et bizarrement ce virage a lieu quand Nicolas Batum retrouve les parquets. Étrange ça, étrange.

Clippers vs Rockets : 5 points à 2/7 au tir dont 1/5 du parking, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 28 minutes

Clippers vs Sixers : 8 points à 3/5 au tir dont 2/4 du parking, 1 passe et 1 contre en 20 minutes

Clippers @ Jazz : 11 points à 4/5 au tir dont 3/4 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 23 minutes

# FRANK NTILIKINA

Titulaire face aux Blazers, Franky n’a pas su profiter de l’aubaine et l’a donc payé au match suivant. C’est quand la trade deadline déjà ?

Mavericks @ Blazers : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 7 passes en 23 minutes

Mavericks vs Hawks : DNP

# KILLIAN HAYES

Semaine agitée pour Kik’s, puisqu’il était donc le local de l’étape lors du NBA Paris Game. Sollicité de toute part entre Mouloud Achour, la Tour Eiffel et Tony Parker, mais sur le parquet le meneur des Pistons était bien court sur tous ses tirs. Un coup dans l’eau, dommage.

Pistons vs Knicks : 9 points à 4/14 au tir dont 1/5 du parking, 2 rebonds, 9 passes et 2 steals en 35 minutes

Pistons vs Bulls : 4 points à 2/13 au tir dont 0/6 du parking, 1 rebond, 8 passes et 2 steals en 31 minutes

# OUSMANE DIENG

De retour avec le Blue en G League, Ousmane Dieng a tout de suite été impactant pour son équipe (20 pions). On pourrait le revoir très vite en NBA, elle est là la bonne nouvelle de la semaine pour les Français de la Grande Ligue.

Thunder @ Nets : DNP

Thunder vs Pacers : DNP

# THEO MALEDON

Lui a complètement disparu des radars de l’équipe première et claque désormais des cartons avec le Swarm de Greensboro. Ça a moins de charme c’est vrai.

Hornets vs Celtics : DNP

Hornets @ Rockets : DNP

Hornets @ Hawks : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Celui qui a fêté hier ses 21 ans a disparu du roster de G League et a pu filer un coup de main aux copains face au Jazz. On espère le voir prochainement lors du All-Star Game de G League, l’info serait complètement folle (non).

Clippers vs Rockets : DNP

Clippers vs Sixers : DNP

Clippers @ Jazz : 3 points à 1/4 au tir et 1/4 aux lancers, 6 rebonds, 1 steal et 3 contres en 22 minutes

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Wisconsin Herd : DNP

Delaware Blue Coats vs Long Island Nets : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Cleveland Charge : 14 points à 6/12 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Greensboro Swarm vs Windy City Bulls : 26 points à 9/12 au tir dont 4/7 du parking et 4/4 aux lancers, 10 rebonds et 8 passes en 37 minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Sioux Falls Skyforce : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Lakeland Magic @ Sioux Falls Skyforce : 7 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 4 steals et 1 contre en 19 minutes

Lakeland Magic @ Maine Celtics : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 10 passes, 3 steals et 1 contre en 23 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : DNP

Oklahoma City Blue @ Texas Legends : 20 points à 8/16 au tir dont 2/7 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 8 points à 2/7 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 32 minutes

Oklahoma City Blue @ Texas Legends : 24 points à 9/15 au tir dont 2/6 du parking et 4/5 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 33 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Fort Wayne Mad Ants : 21 points à 7/13 au tir dont 4/9 du parking et 3/3 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 34 minutes

G League Ignite vs Fort Wayne Mad Ants : 20 points à 8/10 au tir dont 4/5 du parking, 4 rebonds, 1 passes, 3 steals et 1 contre en 35 minutes

G League Ignite @ Rio Grande Valley Vipers : 11 points à 4/10 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 37 minutes

G League Ignite @ Rio Grande Valley Vipers : 12 points à 5/7 au tir dont 2/4 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 25 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Motor City Cruise : DNP

Ontario Clippers vs Motor City Cruise : DNP

Ontario Clippers @ Austin Spurs : DNP

Ontario Clippers @ Austin Spurs : DNP

Quelques vidéos tricolores

Les @ChicagoBulls arriveront à Paris demain ! Les commentateurs laissent parler leurs talents FR 👀😅#NBASundays #NBAParis pic.twitter.com/3aAwWWVlqF — NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2023

Killian & Nico 🇫🇷 Killian Hayes : 9 PTS, 9 AST, 2 REB, 2 STL

🇫🇷 Nicolas Batum : 5 PTS, 5 REB, 3 AST, 2 STL, 1 BLK pic.twitter.com/U23Cf6Mjmm — NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2023

MOOD when you know the #NBAParisGame is ONLY 4 DAYS AWAY 🇫🇷 #PistonsinParis pic.twitter.com/HZPjNWwUfL — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 16, 2023

Nico. 8 PTS / 1 AST / 1 BLK en 20 min @LAClippers ⎜ #ClipperNation pic.twitter.com/GQJUd5DmQw — NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2023