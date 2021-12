La semaine des Français en NBA : Nicolas Batum proche d’un retour, Rudy Gobert performe, mais où est Théo Maledon ?

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Le Vavane a trottiné sans briller, Rudy continue de poser des stats de All-Star, Killian Hayes score, Théo Maledon perd des minutes et Nicolas Batum approche d’un retour.

# Evan Fournier

Une semaine mi-figue mi-raisin pour le Vavane national. À l’image du collectif new-yorkais, Fournier a manqué de justesse et de régularité. Les pourcentages sont corrects sans pour autant refléter une véritable plus-value. Du moins, pas celle qu’il devrait incarner. Il a cependant gagné en minutes ce qui, après son mois de novembre un poco compliqué, est plutôt bon signe. La confiance du Thibs est de son côté, à lui de redresser la barre jusqu’à mettre tout le monde d’accord. Collectivement, les Knicks restent sur trois revers consécutifs face à Brooklyn, Chicago et Denver. De chouettes équipes qui plongent New York à la… onzième place de la Conf’ Est. C’est pas encore la crise, mais ça ressemble à un début.

Knicks @ Nets : 13 points à 5/12 au tir dont 3/8 du parking en 22 minutes

Knicks vs Bulls : 16 points à 6/14 au tir dont 4/10 du parking, 1 rebond et 4 steals en 32 minutes

Knicks vs Nuggets : 15 points à 6/14 au tir dont 3/8 du parking, 3 rebonds, 5 assists et 1 steal en 36 minutes

# Rudy Gobert

Quand Gérard Lenorman vous parle d’une heureuse balade, celle-ci en est. Seulement deux matchs à se mettre sous la dent pour une semaine en mode tranquilou-bilou, et Rudy a clairement fait le job. Du scoring – 39 points au total – en ayant pris seulement… 16 tirs. De la bonne grosse dissuasion comme l’enfant de Saint-Quentin sait le faire, et l’une des raisons pour lesquelles tout roule pour le Jazz qui reste sur 3 victoires de suite. Aucune requête spécifique si ce n’est de continuer sur ce rythme car à la clé, il y a sûrement une troisième sélection au All-Star Game. C’est fou quand même, d’être aussi régulier.

Jazz vs Blazers : 21 points à 9/11 au tir dont 3/4 aux lancers, 16 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Jazz vs Celtics : 18 points à 5/5 au tir et 8/8 aux lancers, 12 rebonds, 1 steal et 2 contres en 35 minutes

# Nicolas Batum

Alors ! Toujours pas de Batman sur les parquets mais ce dernier est bel et bien sorti du protocole COVID. Ainsi, Tyronn Lue a simplement parlé d’un « retour proche » sans pour autant mentionner une date précise au grand public, rêveur de la justesse du tricolore. Il apporte ce calme qui manque tant aux Clippers, actuellement sur 5 défaites en 6 rencontres. Les deux revers en trois jours face aux Kings ont laissé des traces sur le moral angelinos, et un facilitateur de jeu comme l’est Batum fluidifiera ce qui, en ce moment, n’est qu’haché et compliqué.

Clippers vs Warriors : DNP

Clippers vs Pelicans : DNP

Clippers vs Kings : DNP

Clippers @ Lakers : DNP

Clippers @ Kings : DNP

# Frank Ntilikina

De retour ! Après une entorse au mollet contractée lors d’un back-to-back face aux Clippers, le meneur céfran vient de lâcher une petite feuille de match pour la réception de Memphis. La grosse défense et les cannes de feu étaient bien là, de quoi rassurer le groupe Mavs qui reste sur deux revers consécutifs et qui squatte encore la sixième place de la Conf’ Ouest. À Franky de faire bonne impression contre les Nets mercredi prochain.

Mavericks vs Cavs : DNP

Mavericks @ Pels : DNP

Mavericks vs Pels : DNP

Mavericks vs Grizzlies : 3 points à 1/2 au tir dont 1/ du parking, 1 rebond et 2 interceptions en 13 minutes

# Killian Hayes

Ça décolle plutôt pas mal pour ce monsieur. Le sophomore céfran de Detroit restent sur deux perfs à a minima 10 points, ce qui est importantissime pour celui dont les qualités de scoreur ont longtemps été remises en cause. Il va falloir réitérer jusqu’à banaliser ce genre de petite feuille de match, tout en continuant de produire défensivement devant les meilleurs guards de la Ligue. La réussite extérieure est plus propre qu’elle ne fut car Kiki tire désormais en catch-and-shoot et ne se crée pas ses positions en soliste. Son coach, Dwane Casey, pense effectivement qu’il est plus à l’aise pour tirer s’il ne sort pas d’une série de tricotage. Et puis y’a Cade aussi, donc c’est chaud de tenir le cuir.

Pistons @ Lakers : 6 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 8 passes en 29 minutes

Pistons @ Blazers : 11 points à 3/8 au tir dont 1/5 du parking et 4/4 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 31 minutes

Pistons @ Suns : 10 points à 4/9 au tir dont 2/4 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres en 33 minutes

# Théo Maledon

La situation la plus regrettable de ce check hebdomadaire. Peu à peu, Théo Maledon perd des minutes et vient même d’être renvoyé en G League pour retaper quelques matchs avec le Blue d’Oklahoma. Pour son retour à la compétition vendredi dernier face à la Ignite Team donc, l’ancien Villeurbannais a posé 13 points, 3 rebonds, 7 assists et 5 ballons perdus à 3/4 au tir dont 3/3 du parking. Ce n’est pas encore assez pour envisager un retour avec l’équipe fanion, mais l’on continuera de suivre attentivement ses faits et gestes du côté de l’antichambre de la NBA.

Thunder @ Rockets : 4 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 steal et 1 block en 6 minutes

Thunder vs Rockets : 1 point à 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 steal en 8 minutes

Thunder @ Grizzlies : DNP

# Timothe Luwawu-Cabarrot

Un vrai décollage face aux Pacers puis un jolie manqué contre les Sixers. La première chose que semble attendre Nate McMillan du Français est de la grosse défense, et jusque-là, Timothé Luwawu-Cabarrot l’a très bien fait. On se sent dans l’obligation de mater la rencontre de ce dimanche soir face aux Hornets (à minuit), car si le médaillé olympique souhaite sécuriser une place au sein du roster d’Atlanta et transformer son contrat non garanti en bail plus officiel, alors TLC va devoir prouver sur la longueur. Confiants ? Absolument.

Hawks @ Pacers : 8 points à 3/6 au tir dont 2/5 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 25 minutes

Hawks vs Sixers : 0 point à 0/2 du parking et 3 rebonds en 18 minutes

# Petr Cornelie

Il soulève les poids de façon marrante mais sa situation reste pour le moins énigmatique. Envoyé en G League il y a quelques jours puis rappelé presque aussitôt avec l’équipe A, Petr Cornelie n’a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent. On espère que cela arrive, parce qu’il y avait franchement la place face aux Knicks hier soir.

Nuggets @ Heat : DNP

Nuggets @ Magic : DNP

Nuggets @ Knicks : DNP

# Killian Tillie

Du très bon et du moins bon. Du très bon car Killian Tillie a de plus en plus de temps de jeu et peut désormais produire comme n’importe quel joueur de NBA, avec parfois une dizaine de minutes par rencontre. Mais du moins bon car sa dernière perf’ face aux Mavs a révélé une feuille de match Tony Snellesque, et même si ce ne sont que des chiffres, lorsque l’on occupe un rôle en bout de banc, un staff NBA retient la production et rarement la manière. Allez, keep going Killian.

Grizzlies vs Kings : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond et 2 contres en 10 minutes

Grizzlies @ Raptors : DNP

Grizzlies vs Thunder : 6 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers et 2 rebonds en 15 minutes

Grizzlies @ Mavs : 8 minutes et aucune stat

# Yves Pons

Pas folichon lors de sa dernière sortie en G League, Yves Pons va devoir continuer de faire des efforts s’il veut se faire une place avec l’équipe A de Memphis. Il a le potentiel, donc on se donne rendez-vous dans une semaine pour causer de ses 7 points dans le garbage time.

Grizzlies vs Kings : DNP

Grizzlies @ Raptors : DNP

Grizzlies vs Thunder : DNP

Grizzlies @ Mavs : DNP

# Joel Ayayi

Très solide en G League, la justesse de Joel Ayayi va finir par être récompensée avec un rappel de l’équipe A. C’est obligé.

Wizards @ Spurs : DNP

Wizards vs Wolves : DNP

Wizards vs Cavs : DNP

Et en G League ça joue aussi…

Joel Ayayi

Capital City Go-Go vs College Park Skyhawks : 11 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 11 rebonds et 9 passes en 34 minutes

Capital City Go-Go vs College Park Skyhawks : 17 points à 7/10 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 1 steal en 35 minutes

Capital City Go-Go vs Raptors 905 : 17 points à 8/9 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 8 passes et 3 steals en 30 minutes

Petr Cornelie

Grand Rapids vs Wisconsin : DNP

Grand Rapids vs Wisconsin : DNP

Jaylen Hoard

Blue @ Ignite Team : 5 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes et 1 steal en 25 minutes

Théo Maledon

Blue @ Ignite Team : 13 points à 3/4 au tir dont 3/3 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 7 passes et 1 steal en 31 minutes

Olivier Sarr

Blue @ Ignite Team : 18 points à 7/8 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 16 minutes

Yves Pons

Memphis Hustle vs Lakeland : 7 points à 3/9 au tir dont 0/5 du parking et 1/1 au lancer, 13 rebonds, 2 passes, 3 steals et 1 contre en 41 minutes

Axel Toupane

Santa Cruz Warriors vs South Bay : DNP

Santa Cruz Warriors vs South Bay : DNP

Du bon et du moins bon cette semaine dans le clan français. L’objectif de la semaine à venir ? Allez, un retour au premier plan de Théo Maledon et une confirmation tellement attendu pour Killian Hayes.