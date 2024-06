Dans un classique de ce début de saison 2023-24 en WNBA, le Fever d’Indiana s’est imposé au forceps face au Chicago Sky. Le niveau exceptionnel du duo Caitlin Clark – Aliyah Boston aura fait la différence.

Aliyah Boston et Caitlin Clark sont deux joueuses de basket assez exceptionnelles. Depuis le début de saison WNBA, on avait plutôt l’occasion des les voir à l’œuvre l’une après l’autre, soit par séquences au cours d’un même match, soit parce que l’une était dans une meilleure forme. Hier soir, les deux first pick (2023 et 2024) ont tout simplement ré-ga-lé.

Dans les vieux livres qui détaillent les stratégies payantes au basketball, il ne faut pas tourner les pages longtemps avant de voir la mention des ravages d’un bon duo intérieur-extérieur. Le parquet de la Gainbridge Fieldhouse n’a rien d’ancien ou de poussiéreux, mais la meneuse et la pivot étaient à la même page dans un style proche de ce genre de grimoire. Intenable à l’intérieur, Aliyah Boston (19 points, 9/13 au tir) s’est fait un plaisir d’enfoncer ses vis-à-vis tandis que Caitlin Clark gérait le tempo sur les lignes arrières.

Au four et au moulin, la superstar a brillé par sa propreté au tir (7/11 dont 3/7 de loin) et flirtant avec le triple-double grâce à ses 8 rebonds et 9 passes. Son ultime bombinette dernière l’arc déclenche un cri rageur qui illustre la libération de la meneuse. Rien n’aura été forcé, et le résultat est létal.

21 PTS FOR CAITLIN CLARK 🫡

This made triple marks the largest lead in the game for @IndianaFever

📺 Chicago-Indiana on CBS pic.twitter.com/DrSzrucXTJ

— WNBA (@WNBA) June 16, 2024

Clark n’a pas été épargnée par le jeu physique du Sky, et une faute flagrante – involontaire – d’Angel Reese dans le troisième quart-temps témoigne du gros combat dans la raquette. Et c’est derrière la belle activité de Reese (11 points, 13 rebonds) que le Sky y a longtemps cru, profitant notamment des pertes de balle d’Indy.

Mais l’horloge tourne et le Fever hausse le ton en défense (11 contres dont 5 d’Aliyah Boston) pour contenir Reese (4/13 au tir) et Kamilla Cardoso (4/11). Alors qu’il reste une minute sur le chronomètre, Aliyah Boston vient conclure une passe de Clark avec un hook assassin au buzzer de l’horloge des 24. Alchimie parfaite, le sort de la rencontre est scellé.

It’s safe to say chemistry is on the rise for Indiana after watching Fever duo, Caitlin Clark and Aliyah Boston, exchange on the court 👏

Aliyah Boston finished with 19 PTS, 14 REB, 4 AST, and a career-high 5 BLK, while Clark put up 23 PTS, 8 REB, and 9 AST #WelcometotheW pic.twitter.com/86gA86aN7d

— WNBA (@WNBA) June 16, 2024

Les deux stars du Fever ont signé l’un des meilleurs matchs de leur saison respective au meilleur moment. Après un début de saison délicat (2-9), Indiana a remporté trois de ses quatre dernières rencontres dont deux consécutives pour la première fois cette saison.

Si Caitlin Clark & co ne visent pas les Playoffs tout de suite, elles peuvent au moins se satisfaire d’un fond de jeu largement plus attrayant en WNBA. Dès mercredi face à Washington, elles auront le statut de favori pour continuer à groover sur leur belle lancée.