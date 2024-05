Auteurs tous les deux de 33 points dans la victoire des Mavs au Game 3 contre Minnesota, Luka Doncic et Kyrie Irving ont encore une fois régalé cette nuit. Leur coach Jason Kidd ne peut qu’avoir des étoiles dans les yeux en voyant son duo rayonner de la sorte.

“Il y a un débat en ce moment : ‘Est-ce que c’est le meilleur backcourt de l’histoire ?’ C’est plutôt cool.”

Quand Jason Kidd a été interrogé sur le niveau de jeu actuel de son tandem Luka Doncic – Kyrie Irving, il n’a pas pu s’empêcher de mettre le débat sur la table. Sans doute parce que les deux sont sur un rythme historique : Luka et Uncle Drew sont en effet le premier backcourt en 50 ans d’histoire à accumuler trois matchs avec 30 points chacun dans une même campagne de Playoffs (source : ESPN Stats & Info).

Game 3 vs Wolves : 33 points pour Luka Doncic, 33 points pour Kyrie Irving

Game 2 vs Wolves : 33 points pour Luka Doncic, 30 points pour Kyrie Irving

Game 1 vs Clippers : 33 pour Luka Doncic, 31 points pour Kyrie Irving

Les chiffres sont impressionnants, mais c’est surtout l’équilibre et les automatismes trouvés par le duo Doncic – Irving (en seulement une saison et demie) qui impressionne Jason Kidd.

“Au niveau de la maturité, de leurs styles de jeu, ils vont bien ensemble. Kyrie, cela fait un moment qu’il est là (dans la ligue), il a joué avec de grands joueurs, cela ne le dérange pas d’être la deuxième option ou l’option 1B, et c’est rare dans cette ligue. Il fera ce qu’il a à faire, et c’est ce qu’il fait avec Luka cette saison. Il est patient, calme, et son énergie est positive. […] Mais dans le même temps, Luka n’a pas peur de se reposer sur Kyrie. Le niveau de confiance qu’ils ont entre eux, c’est vraiment cool à voir.”

Quand Luka Doncic et Kyrie Irving jouent comme ils l’ont fait cette nuit, avec 33 points chacun mais aussi ce don pour faire la différence dans le money-time, ils ressemblent beaucoup au meilleur backcourt de l’histoire. Au moins pour ce qui est du talent pur.

LUKA. & KAY. ⭐️⭐️

Luka Doncic : 33 PTS, 5x 3PM, 7 REB, 5 AST, 5 STL

Kyrie : 33 PTS (14 in 4Q), 3x 3PM, 4 AST

3-0 pic.twitter.com/AmXE6XrEtP

— NBA France (@NBAFRANCE) May 27, 2024

Maintenant, Uncle Drew l’a dit lui-même, tout cela doit se concrétiser par un titre NBA pour vraiment faire partie de la discussion. Car tout en haut du Top 10 all-time des meilleurs backcourts, il y a du Stephen Curry – Klay Thompson (4 titres), du Isiah Thomas – Joe Dumars (2 titres), du Magic Johnson – Byron Scott (3 titres ensemble), du Tony Parker – Manu Ginobili (4 titres) et quelques autres.

Si on se retrouve vers fin juin et que Dallas est champion NBA, là on pourra véritablement commencer à débattre.

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match