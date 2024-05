Luka Doncic sur Kyrie Irving : “Il est né pour être clutch”

Connu pour ses exploits dans le money-time, Kyrie Irving a encore une fois été fidèle à sa réputation de killer dans le Game 3 face aux Wolves. Même Luka Doncic, pourtant pas en reste, est impressionné par le sang-froid d’Uncle Drew.

14 points, 5/7 au tir, 1/1 à 3-points, 3/4 aux lancers-francs, 1 passe décisive.

Voici les chiffres de Kyrie Irving cette nuit… dans le quatrième quart-temps du Game 3 entre Dallas et Minnesota. 14 points, c’est aussi la moitié des points inscrits (ou presque) par Dallas dans l’ultime période (29), durant laquelle les Mavs ont fait la différence (29-20) pour s’imposer 116-107 et prendre un avantage de 3-0 dans la série.

“Incroyable. C’est pour cela que certains l’appellent Mister Quatrième Quart-Temps non ?” a déclaré Luka Doncic après le match. “Il est exceptionnel. Il est né pour ce genre de situations. Il est né pour être clutch, donc on lui a simplement donné le ballon.”

Parmi ses nombreux exploits du quatrième quart-temps, Kyrie Irving a d’abord offert un caviar à P.J. Washington dans le corner pour un tir primé décisif, avant d’inscrire ce dagger sur la tête de Karl-Anthony Towns avec un peu plus d’une minute à jouer, donnant six points d’avance aux Mavericks. Les Wolves, au point mort dans le money-time, prendront ensuite deux grosses actions de Daniel Gafford sur la tronche (un block et un alley-oop). Ils ne s’en remettront pas.

Alors que cette série entre Dallas et Minnesota se joue sur des détails, les trois premiers matchs ont à chaque fois basculé dans le money-time, où les Mavs semblent beaucoup plus à l’aise que les Wolves. Pendant que Minnesota galère à trouver des solutions, Kyrie Irving et Luka Doncic mettent leur costume de super-héros. Et quand le Slovène tire un peu la langue en fin de match comme hier, Uncle Drew est toujours là pour faire la diff’, comme si souvent dans ces Playoffs 2024.

Considéré depuis des années comme l’un des joueurs les plus clutch du circuit, et auteur d’un game-winner lors d’un Game 7 de Finales NBA, Kyrie Irving n’est jamais effrayé par ce genre de moment. Au contraire, il se sublime. La marque des grands.

Source texte : conférence de presse d’après-match

