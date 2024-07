Quel rôle pour Klay Thompson chez les Mavericks ?

Klay Thompson a quitté Golden State et le voilà désormais du côté de Dallas, où il fera équipe avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Et si on se penchait un peu sur la place qu’occupera le Splash Brother au sein des rotations de Jason Kidd ? Petit tour d’horizon tactique.

Klay Thompson nouveau titulaire au poste 3 à Dallas

Une fois le choc du départ de Klay Thompson digéré, on s’est vite projeté sur l’aventure à venir du Splash Bro du côté de Dallas. Le quadruple champion NBA s’est offert un challenge intrigant en rejoignant le dernier finaliste NBA, s’offrant ainsi une chance d’aller mettre une autre bague à sa main. Mais avec quel rôle ?

Luka Doncic et Kyrie Irving sont déjà assurés d’occuper les deux postes du backcourt, ce qui pousse donc à imaginer Klay Thompson prendre la place laissé vacante par Derrick Jones Jr., après le départ de ce dernier aux Clippers. Thompson ailier, c’est pas le poste qu’il a le plus occupé durant sa carrière mais il est capable de le faire. Il l’a beaucoup occupé sur sa fin de parcours aux Warriors notamment.

Cela étant dit, on est en droit de se poser la question suivante : avoir Thompson titulaire en 3 en 2024, est-ce vraiment une idée grandiose ? Lors des derniers Playoffs NBA, un élément nous a sautés aux yeux, c’est le manque de solution défensive de Dallas face à une équipe de Boston très bien fournie sur les ailes (Brown, Tatum). Derrick Jones Jr. était alors la meilleure option défensive de Jason Kidd pour les ralentir. Jones parti, il a fallu trouver un remplaçant et les Mavs ont visiblement envie de faire confiance à Thompson sur ce coup.

Si Klay Thompson est un bien meilleur shooteur que le vainqueur du Slam Dunk Contest 2020, il n’est pas dit qu’il apporte plus de garanties défensives que Jones, plus grand et plus mobile. Durant son prime, Klay Thompson était un défenseur élite, quelqu’un qui pouvait prendre le meilleur scoreur adverse chaque soir. Depuis ses deux graves blessures, Thompson n’apporte plus les mêmes garanties, même s’il peut encore rendre des services.

Si Dallas veut jouer le tout attaque, à la rigueur, mais pour l’équilibre de l’équipe, la solution est peut-être ailleurs.

Klay Thompson sixième homme de luxe ?

Une autre idée qui nous vient, c’est d’imaginer Klay Thompson dans un rôle en sortie de banc. On sait qu’il n’a pas trop aimé tenir ce rôle cette saison chez les Warriors, son égo en a pris un coup. Pour autant, c’est peut-être ainsi que Dallas pourrait le mieux s’en sortir.

Partons du principe que mettre Thompson sur le banc, cela veut dire probablement un Naji Marshall qui serait starter au poste 3. Marshall n’est pas un foudre de guerre en attaque, c’est un shooteur moyen, même s’il reste sur sa meilleure saison à 3-points (38%). Défensivement, il n’est pas élite mais il peut clairement contribuer avec son énergie et sa puissance. De quoi offrir un peu de défense autour de la paire Irving – Doncic.

Placer Thompson en sixième homme semble une punition mais il pourrait peut-être en profiter au final. Klay reste un shooteur de premier plan, quelqu’un capable d’aller mettre ses 20 points tous les soirs, mais il manque de régularité dans ses performances.

Un autre point qui a fait défaut aux Mavs en Playoffs, c’est la solidité du banc et l’apport au scoring des remplaçants. Tim Hardaway Jr. (désormais parti) a fini au bout du banc à cause de son inefficacité et de sa nullité en défense. Dante Exum a moins joué qu’en régulière. Cela manque d’un vrai patron avec la second unit, quelqu’un qui aura vraiment l’étiquette du leader comme un Malik Monk chez les Kings, un Naz Reid aux Wolves ou un Norman Powell aux Clippers. En l’état actuel, personne n’est assez fiable à Dallas pour tenir ce rôle.

Klay Thompson n’est plus le scoreur de ses plus belles années et le fait de le mettre face à des remplaçants peut aussi l’aider à valoriser ses passages sur le terrain. Les chiffres le prouvent d’ailleurs. Cette saison, Klay Thompson a affiché de meilleures stats en tant que remplaçant qu’avec les titulaires des Warriors.

Interesting splits for Klay Thompson last season:

In 14 games off the bench, Klay averaged 19.8 points (46.4 FG%, 42.8 3P%, 95.7 FT%), 2.9 rebounds, 2.6 assists in 27.4 minutes per game.

As a starter, Klay averaged 17.4 points (42.5 FG%, 37.7 3P%, 92.1 FT%), 3.4 rebounds, 2.3…

— Bonta Hill (@BontaHill) July 1, 2024

Klay Thompson se lance dans un nouveau projet avec les Mavericks. Titulaire sur l’aile ou patron du banc, dur de savoir exactement quel sera son rôle exact au Texas, même si on se doute que les Mavs ont dû lui faire quelques promesses au moment de valider sa signature. À Jason Kidd de trouver le meilleur équilibre désormais.

Source : StatMuse