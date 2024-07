Les plus grands matchs de Klay Thompson avec les Golden State Warriors

Depuis ce lundi, Klay Thompson n’est plus un joueur des Golden State Warriors. Retour sur les 10 meilleures performances de l’arrière lors de ses 11 saisons (jouées) dans la baie d’Oakland.

10 – Le concours à 3-points 2016, Klay passe ses compliments au chef

13 février 2016 : 27 points pour remporter le concours à 3-points du All-Star week-end.

Ce Top 10 n’en est déjà plus un puisqu’il ne commence pas par un match. Considérez cette première entrée comme un avant-goût pour la suite. Face à son coéquipier de toujours, au milieu d’une saison individuelle et collective légendaire, Klay Thompson montre qu’il est le seul homme à pouvoir vaincre Stephen Curry dans son prime à 3-points. Après les 23 unités du chef, Killa Klay améliore la marque de quatre points pour se venger du concours perdu l’année précédente.

Flashback to 2016: Klay Thompson outshines Steph Curry in the Three-Point Contest final, showcasing his sharpshooting prowess. A memorable moment in the history of long-range marksmanship! #ThreePointContest2016 #KlayvsStephThrowback pic.twitter.com/2zlSDCVPye

— Rylie Nhel Conol (@ConolNhel46) February 19, 2024

9 – Les 37 points des Finales 2016, LeBron et Kyrie étaient trop forts

13 juin 2016 : 37 points, 3 rebonds et 1 passe à 11/20 au tir, 6/11 à 3-points et 9/9 aux lancers-francs en 40 minutes.

Personne ou presque ne se souvient de la performance de Klay Thompson lors du Game 5 des Finales 2016. Les Warriors mènent 3-1, sont à une victoire du titre, mais LeBron James et Kyrie Irving envoient 41 points chacun pour forcer le Game 6. Dans l’autre camp, le numéro 11 avait pourtant tout donné pour s’éviter de prolonger la série. 37 points avec 6 bombinettes pour tenter de conclure des Finales NBA, c’est suffisamment rare pour ne pas être oublié. Malheureusement, Golden State s’effondre et le comeback des Cavs entre dans la légende.

8 – Le game 6 des Finales 2019, la douleur et le symbole

13 juin 2019 : 30 points, 5 rebonds à 8/12 au tir, 4/6 à 3-points et 10/10 aux lancers-francs en 32 minutes.

Sans Kevin Durant, les Warriors doivent impérativement remporter le Game 6 face aux Raptors lors des Finales 2019. Si Stephen Curry est en délicatesse au niveau de l’adresse, un Klay Thompson de gala maintient les Dubs dans le match. Ses 28 points d’une propreté extrême dans les trois premiers quart-temps entretiennent l’espoir… avant le drame. L’arrière est victime d’une rupture des ligaments croisés et doit rejoindre les vestiaires. Son retour sur le parquet pour marquer 2 derniers lancers-francs, malgré un genou en vrac, entrent dans la légende. Mais sans lui, Golden State s’incline face à Kawhi Leonard et ses Dinos.

7 – La première explosion en Playoffs en tant que sophomore

8 mai 2013 : 34 points, 14 rebonds, 3 interceptions à 13/26 au tir, 8/9 à 3-points et 0/0 aux lancers-francs en 47 minutes.

Au mois de mai 2013, le jeune Klay joue la deuxième série de Playoffs de sa vie face aux Spurs de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Kawhi Leonard. Pour se venger d’un Game 1 perdu d’un cheveu, Thompson décide d’allumer San Antonio derrière la ligne à 3-points. 8 bombinettes primées en seulement 9 tentatives, et un nouveau record personnel en postseason avec 34 unités sans un seul lancer-franc tenté. Si on ajoute 14 rebonds, plus haut total de la rencontre, on obtient une performance XXL à seulement 22 ans.

6 – L’ôde à la propreté, 44 points dont 10 tirs à 3-points consécutifs

21 janvier 2019 : 44 points, 3 rebonds à 17/20 au tir, 10/11 à 3-points et 0/0 aux lancers-francs en 27 minutes.

Pour faire mal, Klay Thompson n’a ni besoin de beaucoup de temps de jeu ni de beaucoup de tentatives. Face aux Lakers d’un LeBron James blessé, il livre la performance la plus propre de toute sa carrière, qui débute par une incroyable série de 10 tirs à 3-points consécutifs. Au total, il termine à 44 points avec seulement 3 petits tirs loupés, et toujours pas de lancer-franc tenté. Killa Klay, en 27 minutes évidemment, sans toucher le parquet pendant le quatrième quart-temps.

5 – Quatorze tirs à 3-points en 26 minutes, record NBA battu

29 octobre 2018 : 52 points, 4 rebonds à 18/28 au tir 14/24 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs en 26 minutes.

Le meilleur shooteur de tous les temps, Stephen Curry, ne détient pas le record du plus grand nombre de tirs à trois points en une seule rencontre. La faute à son coéquipier Klay Thompson, qui s’est fait plaisir un soir d’automne face aux Chicago Bulls. Avec un numéro 11 à 10/14 derrière l’arc dès la mi-temps, le chef sait que son exploit est en danger. Il ne faut que 8 minutes à Klay dans la troisième période pour hisser la barre à 14 tirs primés avant d’aller s’asseoir jusqu’à la fin du match. 26 minutes, ça suffit pour dépasser les 50 points.

4 – “Game 6” Klay face aux Rockets, 35 points à 9/14 au meilleur moment

26 mai 2018 : 35 points, 6 rebonds à 13/23 au tir 9/14 à 3-points et 0/0 aux lancers-francs en 39 minutes.

Au pied du mur, les Warriors sont menés 3-2 face aux Rockets d’un James Harden tout juste nommé MVP. A domicile, Klay Thompson continue d’écrire sa légende des Game 6 et brille de mille feu : 9/14 du parking, meilleur marqueur de la rencontre (avec 3 MVP dans leur prime sur le terrain, excusez quand même) et toujours pas besoin de lancers-francs. Golden State renverse Houston en Game 7 quelques jours plus tard et file vers son troisième titre NBA en quatre saisons.

3 – 60 points en 11 dribbles, c’est quoi ce bazar ?

5 décembre 2016 : 60 points, 2 rebonds à 21/33 au tir 8/14 à 3-points et 8/11 aux lancers-francs en 29 minutes.

Dans l’histoire de la NBA, personne n’a jamais marqué 60 points en jouant moins de 30 minutes. Sauf Klay. Dans sa carrière, il a prouvé à plusieurs reprises qu’il était l’un des joueurs les plus dominants quand il avait la main chaude. Les Pacers s’en souviennent encore : 60 pions à 63% au tir en seulement trois quart-temps, l’addition aurait pu être bien plus salée si Steve Kerr avait laissé la torche humaine sur le terrain. Mais la performance reste toujours le record en carrière de Klay Thompson. Il n’a par ailleurs posé que 11 dribbles, c’est-à-dire deux fois moins que son nombre de paniers marqués. Zinzin.

2 – La naissance de “Game 6 Klay”, record de tirs à 3-points dans un match de Playoffs

28 mai 2016 : 41 points, 4 rebounds à 14/31 au tir, 11/18 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs en 40 minutes.

Les Warriors avaient besoin d’un sauveur, Klay Thompson est monté au créneau. Battre le record de tirs à 3-points en Playoffs pour arracher un game 7 face au duo Kevin Durant – Russell Westbrook, ça s’appelle la classe absolue. Klay lâche peut-être le plus grand match de sa carrière au moment où il supporte le plus de pression, et les highlights sont toujours d’une pureté sublime.

Klay Thompson saved the Warriors in Game 6 vs. OKC on this day in 2016.

💧 41 PTS

💧 14-31 FG

💧 19 PTS in 4th

💧 11-18 3PT (playoff record)

Legendary performance. pic.twitter.com/LzIdaopqLe

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2020

1 – Le plus grand quart-temps de l’histoire

23 janvier 2015 : 52 points, 5 passes décisives, 4 interceptions à 16/25 au tir dont 11/15 à 3-points en 33 minutes.

Le nom de Klay Thompson restera pour toujours associé à ce troisième quart-temps face aux Sacramento Kings. C’est presque une tradition que de visionner cette vidéo de temps en temps, tant elle personnifie l’expression “être dans la zone“. 37 points à 13/13 au tir dont 9/9 du parking, comme si une force immuable avait habité le numéro 11 pendant 12 minutes. Chaque tir rentre sans toucher l’arceau, chaque spectateur hallucine, chaque commentateur perd son sang-froid face à tant de folie. Klay Thompson, ZIN-ZIN absolu de ce sport qu’est le basketball.

