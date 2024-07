TQO de Riga : le Brésil s’offre le Monténégro grâce à un grand Bruno Caboclo (25 points)

Dans un match déjà décisif pour la tête de la poule B du Tournoi de Qualification Olympique de Riga, le Monténégro a été vaincu par le Brésil après avoir mené quasiment tout le match. La Seleção peut remercier Bruno Caboclo, auteur d’une partie de haut vol (25 points, 9 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 3 contres).

Qu’il était important, ce match. Une opposition entre les deux favoris de la poule B, Brésil et Monténégro, pour déjà donner une indication forte quant à la formation qui finirait première de la poule. Non pas que l’on ait un problème avec le Cameroun, mais l’équipe est – sur le papier – moins solide que les deux autres. Reste la réalité du terrain pour affirmer, ou non, le bien fondé de ces observations.

With 46 points from the bench, 🇧🇷 win their first game in Riga over Montenegro! 👏#FIBAOQT pic.twitter.com/XasnGVXxl4

— FIBA (@FIBA) July 2, 2024

Tout cela pour dire qu’après avoir mené une grande partie de la rencontre, la bande de Nikola Vucevic s’est écroulée face aux attaques converties par le Brésil, organisé autour d’un Bruno Caboclo au four et au moulin dans l’ensemble des compartiments du jeu. Interception, rebond, points, passes : tout lui a réussi, et cela a permis aux hommes d’Aleksandar Petrovic de reprendre les commandes à l’aube du money time. Ce sera alors au tour de Gui Santos (Warriors) et Marcelinho Huertas de venir mettre le couvercle sur un match absolument décisif. En cas de deuxième place, le Monténégro devra sans doute se farcir la Lettonie, favorite du Groupe A. Le Brésil réalise donc une superbe opération.

Suite des hostilités à 18h, avec Géorgie – Lettonie.