Un immense chapitre s’est refermé hier dans la Baie de San Francisco. 13 ans après son arrivée aux Golden State Warriors, Klay Thompson a quitté la Californie pour rejoindre Dallas, quittant ainsi Stephen Curry avec qui il partageait le backcourt depuis son arrivée en NBA. Les “Splash Brothers” font officiellement partie du passé…

Ensemble, les “Splash Bros” ont révolutionné la NBA à base de tirs du parking et d’incroyables explosions offensives. Ils ont gagné quatre titres de champion côte à côte. Ils semblaient à jamais inséparables. Mais c’est bien connu, toutes les bonnes choses ont une fin. Et quand cette fin arrive, c’est l’heure de regarder en arrière.

De leurs débuts en 2011 jusqu’à ce 1er juillet 2024, Stephen Curry et Klay Thompson ont fait des Golden State Warriors LA franchise de la dernière décennie. Retour sur les origines de ce duo pas comme les autres, et ses énormes accomplissements.

Klay Thompson : “Au début, on ne se parlait même pas”

Stephen Curry et Klay Thompson sont arrivés à Golden State à deux années d’intervalle. Le premier a été sélectionné en 7e choix de la Draft 2009, le second a été drafté en 2011 en 11e position. C’est ainsi que le duo est né. Enfin sur le papier. Parce que dans la réalité, Steph et Klay ont mis du temps à se rapprocher. Beaucoup de temps. Bien avant qu’on parle d’eux comme des “Splash Brothers”, Curry et Thompson faisaient splash mais étaient loin d’être des brothers.

“Moi et Steph, on ne s’est pas dit un mot durant la première année. On ne s’est quasiment pas parlé. C’était tellement silencieux.” – Klay Thompson

Cette première année, c’était en 2011-12. La saison du lockout. La saison où Steph Curry était abonné à l’infirmerie à cause de ses bobos à la cheville et où Klay Thompson – alors rookie – sortait le plus souvent du banc.

Ce n’est véritablement que lors de la saison suivante, en 2012-13, que Steph et Klay ont commencé à faire des dégâts ensemble sur les parquets. L’arrière star Monta Ellis transféré en mars 2012, cela a ouvert la voie à une association entre Curry et Thompson sur le backcourt. Cote à cote, les deux snipers ont planté près de 500 tirs primés au cours de la saison, du jamais-vu en NBA, et ont fait des Warriors une “équipe qui monte” au sein de la Conférence Ouest. Cette année-là, Golden State est allé jusqu’en demi-finales de Conférence Ouest, s’inclinant contre les San Antonio Spurs dans une série de folie. La saison suivante, Curry et Thompson ont continué leur montée en puissance pour s’affirmer non seulement comme le meilleur backcourt au shoot, mais potentiellement aussi comme le meilleur backcourt tout court.

Néanmoins, leurs interactions restaient toujours limitées au terrain. En-dehors ? Toujours rien… jusqu’à cet été 2014 à la Coupe du Monde avec Team USA, où ils ont remporté l’or ensemble.

“Moi et Steph, notre relation a commencé à se construire seulement à partir de notre troisième année ensemble, après avoir joué avec Team USA. On a commencé à passer du temps ensemble car on n’avait rien d’autre à faire. On a commencé à se connaître en jouant au golf ensemble. C’est la première fois qu’on s’est vraiment parlé.” – Klay Thompson

Ils ont commencé à se parler, et ils ont commencé à découvrir leurs nombreux points communs. Steph comme Klay, ils sont tous les deux fils d’anciens joueurs NBA (Dell Curry, Mychal Thompson). Klay comme Steph, ils ont chacun évolué dans de petites universités (Washington State, Davidson), eux qui n’étaient pas considérés comme des prospects cinq étoiles à la sortie du lycée.

“I don’t think me & Steph said a word to each other the first year.”

Klay Thompson on how his relationship with Steph Curry was built. 🤝 pic.twitter.com/jHtdH7lDkd

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) August 9, 2023

“Splash Brothers”, le surnom parfait

Cette évolution du duo Stephen Curry – Klay Thompson, sur comme en dehors des parquets, Brian Witt était aux premières loges pour y assister.

Witt était le community manager des Warriors au cours des années 2010 et écrivait pour le site officiel de la franchise (warriors.com). Mais surtout, c’est lui qui est à l’origine du surnom “Splash Brothers”, qui accompagnera pour toujours le duo Steph & Klay. Le 22 décembre 2012, à la mi-temps d’un match entre les Warriors et les Bobcats, le hashtag #SplashBrothers a été utilisé pour la première fois après une grosse performance du duo. L’un des meilleurs surnoms de l’histoire de la NBA est né ce jour-là.

Brian Witt s’était inspiré des “Bash Brothers”, un duo composé des joueurs de baseball Mark McGwire et Jose Canseco, qui jouaient pour l’équipe des Oakland Athletics (voisins des Golden State Warriors). Witt voulait trouver un surnom marquant pour mettre la lumière sur les deux snipers de la Baie et les aider à devenir All-Stars ensemble.

Halftime: Warriors 58 – Bobcats 49. @StephenCurry30 & Klay Thompson are a combined 7-of-11 from 3 point range #SplashBrothers

— Golden State Warriors (@warriors) December 22, 2012

All-Stars ensemble, Stephen Curry et Klay Thompson le sont devenus pour la première fois en février 2015 au All-Star Weekend à New York (en tant que titulaires), où ils se sont également affrontés en finale du concours à 3-points. Alors que Thompson avait failli se faire transférer quelques mois auparavant contre Kevin Love (merci à Jerry West d’avoir empêché ça), le duo a pris une nouvelle dimension sous les ordres du nouveau coach Steve Kerr, successeur de Mark Jackson.

Au sein d’un jeu collectif huilé, basé sur le mouvement constant du ballon et des joueurs, les écrans et évidemment l’adresse extérieure, les “Splash Brothers” ont vu leur talent être maximisé, le tout avec la complémentarité qui va les caractériser pendant toute la dynastie Warriors. D’un côté, Stephen Curry, joueur capable d’envoyer des banderilles d’absolument partout, qui bouge sans cesse pour se démarquer et qui fait flipper les défenses à la seconde où il traverse le milieu de terrain. De l’autre, Klay Thompson, joueur capable de planter 60 points en 27 minutes en ne prenant que 11 dribbles, et en plus référence défensive sur le poste d’arrière.

“Le joueur parfait pour Steph, c’est Klay” disait Jerry West, ancien dirigeant des Warriors et génie du basket. Difficile de mieux résumer leur complémentarité. La double menace que représentaient les “Splash Brothers” a permis à Curry et Thompson de se faciliter la vie. Le premier – aussi fort et complet soit-il offensivement – n’aurait probablement pas atteint ses sommets d’efficacité sans la présence du second, complément parfait de par sa capacité à briller sans ballon et sa volonté de parfaire le rôle de lieutenant. Quant au second, il n’aurait sans doute pas atteint le même niveau d’excellence sans la présence du premier, qui a toujours été au cœur de l’écosystème Warriors.

“Klay adore jouer avec Steph, il le respecte tellement. Il parle de lui tout le temps. Il veut aller au Hall of Fame avec lui. Cela montre à quel point il est proche de lui, et honoré de jouer avec lui. Ils ont construit une relation très spéciale.” – Mychal Thompson, père de Klay.

Difficile d’imaginer Steph sans Klay, et Klay sans Steph. Pas pour rien qu’on les appelle les “Splash Brothers”.

Steph et Klay, le meilleur backcourt de l’histoire

C’est au cours de cette saison 2015 que Stephen Curry et Klay Thompson ont atteint pour la première fois les sommets de la NBA : 67 victoires en saison régulière, un premier titre de MVP pour Steph, puis champion face aux Cavaliers de LeBron James à la fin de la saison. Le début officiel de la dynastie Warriors, c’est à ce moment-là. La liste des accomplissements ne fera ensuite que grandir.

Stephen Curry et Klay Thompson en quelques chiffres :

13 années ensemble (11 saisons)

4 titres de champion NBA remportés avec les Warriors, 6 Finales NBA jouées

572 victoires au total

9 saisons avec minimum 200 tirs primés chacun (record NBA)

678 tirs à 3-points marqués ensemble en 2015-16 (record NBA)

Stephen Curry leader all-time au nombre de 3-pts en carrière (3 747), Klay Thompson sixième (2 481)

Stephen Curry 2 fois vainqueur du concours à 3-points, Klay Thompson une fois

Stephen Curry 10 fois All-Star, Klay Thompson 5 fois (ensemble de 2015 à 2019)

Sélections All-NBA ensemble en 2015 et 2016 (First Team pour Curry, Third Team pour Thompson)

Klay Thompson recordman du nombre de 3-points en un match (14), Stephen Curry deuxième (13)

1 395 assists de Stephen Curry pour Klay Thompson

…

The Splash Bros:

4 Rings

15 All-Star selections

12 All-NBA selections

1st and 2nd in playoff threes

1st and 2nd in Finals threes

572-240 as a duo. pic.twitter.com/0u3VlI5YLN

— StatMuse (@statmuse) June 29, 2024

La liste des accomplissements est longue, et en plus elle n’est pas exhaustive.

Individuellement comme collectivement, les “Splash Brothers” ont dominé leur temps, révolutionnant par la même occasion le basket en faisant de la NBA une ligue de tireurs à 3-points. Ils ont gagné quatre titres (2015, 2017, 2018, 2022), ils sont les deux meilleurs shooteurs de l’histoire, ils ont battu d’innombrables records, et ne faisaient qu’un sur les parquets. Et même quand on pouvait penser que ce duo ne pouvait plus dominer comme avant après les deux grosses blessures de Klay Thompson en 2019 et 2020, ils ont quand même réussi à retrouver les sommets en 2022, preuve de l’ADN de champion des “Splash Bros”. Pour toutes ces raisons, difficile de ne pas considérer Stephen Curry et Klay Thompson comme le meilleur backcourt de l’histoire de la NBA. Tout simplement.

Ce backcourt, on a eu la chance de le voir à l’œuvre nuit après nuit, en direct, enflammant autant les salles NBA que les réseaux sociaux à travers leurs banderilles. Alors forcément, quand la saison 2024-25 va démarrer et qu’on ne verra plus Stephen Curry et Klay Thompson ensemble sous le maillot des Warriors, ça fera bizarre, très bizarre. Car même si Klay n’était plus que l’ombre de lui-même à Golden State cette année, il restait le Splash Brother de Steph.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Leurs chemins se séparent mais leur lien est éternel. C’est la fin d’une ère mais c’est une ère qu’on n’oubliera jamais. Stephen Curry et Klay Thompson, Klay et Steph, frères pour la vie et “Splash Brothers” à l’impact infini.

_________

