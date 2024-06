Jerry West, le meilleur manager de l’histoire de la NBA ?

Après sa magnifique carrière de joueur, Jerry West s’est imposé comme l’un des meilleurs dirigeants NBA. Il a notamment aidé à construire le succès des Lakers version Showtime dans les années 1980, il a créé le duo Shaquille O’Neal – Kobe Bryant qui dominera la NBA au début des années 2000, avant d’apporter sa touche personnelle à Golden State pour construire la dynastie Warriors.

Quand vous êtes considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire au moment de raccrocher les sneakers, ce n’est jamais facile de connaître le même type succès dans un nouveau rôle. Mais Jerry West fait partie de ces génies du jeu qui ont rayonné longtemps après avoir quitté les parquets.

Dans le costume de dirigeant, Mr. West a réalisé plusieurs masterclass pour aider à construire des équipes qui ont véritablement dominé leur époque.

Jerry West, manager général des Lakers version Showtime

Légende des Lakers en tant que joueur, puis coach à la fin des années 1970 et scout au début des années 1980, Jerry West est devenu le manager général de la franchise qui dominera les eighties en NBA. Les Lakers version Showtime ont joué pas moins de neuf finales NBA entre 1980 et 1991, remportant cinq bagues de champion au total.

West est notamment celui qui a donné les clés du coaching à Pat Riley, convaincant ce dernier et le reste du management de L.A. qu’il était le coach qu’il fallait à cette équipe pour qu’elle atteigne son plein potentiel. Pour rappel, le propriétaire Jerry Buss voulait que West et Riley partagent le job de coach, mais Jerry a estimé que la meilleure chose à faire était de laisser la main à Patoche. Ce dernier est ensuite devenu l’un des plus grands coachs de l’histoire.

Parmi les choix payants que Jerry West a réalisés en tant que dirigeant, on peut citer la sélection de James Worthy en premier choix de la Draft 1982, lui qui est devenu l’un des piliers de l’équipe aux côtés de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. On peut citer également la qualité des role players que West a pu recruter pour faire des Lakers une machine imbattable : l’excellent défenseur Michael Cooper (60e choix de la Draft 1978), les précieux Byron Scott, A.C. Green et Mychal Thompson, sans oublier le teigneux Kurt Rambis.

“Dans toutes les bonnes choses qui sont arrivées ici, Jerry a joué un rôle” – Pat Riley

Si certains se rappellent que Jerry West n’était pas forcément chaud pour sélectionner Magic Johnson avec le premier choix de la Draft NBA 1979, il ne fait aucun doute qu’il représente l’un des grands artisans de la dynastie Lakers des années 1980.

It’s because of Jerry West that there was even “Showtime” It’s because of you that I am who I am today. You believed in me when no one else did and for that I’m forever grateful. You will always be my “Basketball Dad”. I love you Logo my heart is broken. You will be missed pic.twitter.com/Gv1y3wfB5G

— Byron Scott (@official_bscott) June 12, 2024

Jerry West, architecte de la dynastie Shaq et Kobe

Au milieu des années 1990, les Lakers cherchaient un nouveau souffle après la glorieuse ère Magic Johnson. Nouveau souffle insufflé par Jerry West, auteur de deux mouvements majeurs à l’été 1996 pour mettre à nouveau la mythique franchise de Los Angeles sur la voie du succès.

Cet été-là, West a profité des frictions entre Shaquille O’Neal et le Magic d’Orlando pour attirer le gros poisson dans la Cité des Anges en tant qu’agent libre. “Jerry West est la raison pour laquelle je suis venu aux Lakers” dira O’Neal un peu plus tard. Mais en plus de Shaq, West a aussi réalisé un vrai coup de poker en récupérant un jeune phénomène nommé Kobe Bryant, sélectionné en numéro 13 de la Draft 1996 par les Charlotte Hornets avant d’être transféré à Los Angeles.

Les bases d’une nouvelle dynastie étaient ainsi posées, Shaq et Kobe devenant respectivement le pivot et l’arrière le plus dominant de la Ligue. Néanmoins, il a fallu réaliser un dernier mouvement pour permettre à ce duo d’atteindre les sommets. En 1999, Jerry West a convaincu Phil Jackson de prendre les rênes des Lakers, lui qui était alors en vacances après la fin de la dynastie Bulls.

La suite ? Trois titres de champion NBA consécutifs entre 2000 et 2002. Si West quittera Los Angeles dès 2000 après le premier titre, il restera pour toujours l’architecte du triplé.

Jerry West a tout orchestré pour drafter Kobe.

Jerry West a dragué Shaq pour qu'il signe aux Lakers.

Jerry West est allé chercher Phil Jackson en vacances.

Jerry West a influencé la dynastie des Warriors.

Jerry West a aidé Memphis à s'installer sur la map NBA.

Jerry West a aidé…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2024

Jerry West, consultant précieux pour la dynastie Warriors

Après un passage à Memphis, Jerry West est arrivé à Golden State en 2011 en tant que consultant. Les Warriors possédaient déjà Stephen Curry, mais ne possédaient pas encore les bases de la dynastie. Jerry West a aidé à les poser.

Si ses responsabilités étaient beaucoup plus limitées qu’aux Lakers, et que Jerry était surtout là pour apporter son expertise en tant qu’évaluateur de talent, il a vite joué un rôle essentiel dans l’ascension des Warriors vers les sommets. Jerry West est celui qui a poussé les Dubs à sélectionner Klay Thompson à la Draft 2011, le fils de l’ancien joueur des Lakers Mychal Thompson. Il est aussi celui qui a poussé les Warriors à ne pas trader Klay quand ils étaient en position de récupérer l’intérieur All-Star Kevin Love en échange (2014). Jerry menaçait carrément de démissionner en cas de transfert. Aux côtés du manager général Bob Myers et du propriétaire Joe Lacob, West a aussi participé à la venue de Draymond Green (35e choix de la Draft 2012), pilier de la dynastie.

Jerry West on why he threatened to quit if Warriors trade Klay Thompson for Kevin Love in 2014.

Thank you, legend 🙏🏼 pic.twitter.com/pHQY2tZQtp

— SplashBrosMuse (@SplashBrosMuse) June 12, 2024

Sous l’impulsion du noyau Curry – Thompson – Green, coaché par Steve Kerr, les Warriors ont remporté le titre NBA 2015, avant de réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire (73 victoires) en 2016. Après la défaite en Finales NBA cette même année, Golden State est devenu encore plus intouchable grâce à l’arrivée de l’agent libre Kevin Durant. Arrivée provoquée en partie par… Jerry West évidemment.

Si les Warriors ont profité d’un alignement de planètes unique pour acquérir les services de KD, West a soufflé des arguments très solides à l’oreille de Durant pour définitivement le convaincre de sortir de sa zone de confort : la fluidité du jeu offensif de Golden State, des chances plus élevées de titre chez les Warriors, et surtout cette notion que gagner au plus haut niveau est la chose la plus difficile possible. Jerry West, qui a perdu huit Finales NBA pour seulement un titre remporté, était peut-être mieux placé que n’importe qui pour convaincre KD.

Suite à l’arrivée de Durant, les Warriors remporteront deux titres NBA supplémentaires en 2017 et 2018.

Durant ses autres passages à Memphis puis aux Clippers, où il a aidé à faire venir Kawhi Leonard et Paul George en 2019, Jerry West a également fait étalage de ses énormes talents de dirigeant. Est-il le meilleur manager de l’histoire ? Chacun son avis, mais son palmarès parle pour lui.

Le palmarès de Jerry West en tant que dirigeant