Jerry West, l’homme qui a ramené Shaquille O’Neal aux Lakers

En plus d’avoir marqué le jeu de son empreinte en tant que joueur, Jerry West est également l’auteur de gros coups d’éclat en tant que dirigeant. L’un des plus gros voire LE plus gros d’entre eux ? Faire venir Shaquille O’Neal aux Lakers.

On est en 1996, et Shaquille O’Neal est un joueur du Magic d’Orlando, franchise qu’il a placé sur la carte presqu’immédiatement après son arrivée. Drafté en 1992 en première position, en Finales NBA à peine 3 ans plus tard, le Shaq est déjà un monstre de domination, et ça, les Lakers l’ont bien compris. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, le Magic souhaite garder son mastodonte, mais l’offre sur la table pour le faire revenir en Floride est “dérisoire”. 54 millions de dollars sur 4 ans. Le Diesel se sent insulté et commence à écouter les autres offres, et c’est là que les Lakers mais surtout Jerry West, leur General Manager, vont entrer dans la danse.

En effet, voyant que Juwan Howard et Alonzo Mourning, deux intérieurs qui lui sont inférieurs en NBA, signent des contrats de 7 ans à 9 chiffres, le Shaq se dit qu’il peut (et doit) décrocher une telle somme. L’homme logo va arriver comme le Parrain avec une offre de contrat s’étalant sur 7 ans, à hauteur de 120 millions de dollars, mais aussi l’assurance de jouer avec une équipe jeune et ambitieuse. En effet, Jerry West vient d’obtenir les droits pour drafter un joueur rempli de potentiel, qui arrive directement du lycée à Philadelphie. Un certain Kobe Bryant. Tout ceci a permis de convaincre Shaquille O’Neal d’apporter ses talents à Santa Monica pour les sept saisons à venir. Et l’argent n’a même pas été le principal facteur de motivation pour lui qui espérait 150 millions à la base.

“Quand je me disais que j’allais quitter Orlando, il m’a juste dit la vérité. On aurait une équipe jeune et un gars nommé Kobe Bryant. Ce gars allait devenir très fort dans quelques années et on allait remporter des titres. Il ne m’a pas promis telle ou telle chose, Jerry West n’est pas ce genre de personne.” – Shaquille O’Neal

Le 7 juin 1996, Shaquille O’Neal devient officiellement un joueur des Lakers, et la suite appartient à l’histoire. L’équipe prend le temps de se construire pour arriver aux sommets, puis entre 2000 et 2002, les Angelinos vont réaliser le three-peat. Trois titres consécutifs (puis une finale perdue en 2004), et voilà que la dynastie est lancée. Et même si The Big Aristote a finalement quitté les Lakers en 2004 pour remporter son 4è titre individuel avec le Heat de Miami en 2006, sa legacy s’est en grande partie écrite chez les pourpre et or, où il a perpétué cet héritage des “big men” dominants après Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar.

Tout cela n’aurait probablement pas été possible sans le charisme de l’homme logo, en peignoir Versace, qui a indiqué clairement au Shaq qu’il ne pourrait pas lui offrir le contrat qu’il espère, mais qui a quand même pu lui offrir une équipe talentueuse, un rôle central, une ville démesurée et des opportunités dans le rap et le cinéma, deux secteurs qui l’ont toujours intéressé. Ce n’est pas la seule dynastie à laquelle Jerry West, qui vient de nous quitter à 86 ans, a participé, mais celle-ci est probablement la plus connue de tous dans le monde de la NBA.

Jerry West a tout orchestré pour drafter Kobe.

Jerry West a dragué Shaq pour qu’il signe aux Lakers.

Jerry West est allé chercher Phil Jackson en vacances.

Jerry West a influencé la dynastie des Warriors.

Jerry West a aidé Memphis à s’installer sur la map NBA.

Jerry West a aidé…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2024



Source texte : Sports Illustrated