Jonathan Isaac et le Magic discutent d’une prolongation

Jonathan Isaac, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat, serait en discussion avec les dirigeants du Magic à propos d’une prolongation. Pour le front office floridien, trouver un terrain d’entente est une des priorités de l’été.

L’histoire entre Jonathan Isaac et le Orlando Magic s’est écrit en pointillé, entre longs passages à l’infirmerie, moments d’espoir et nouvelles blessures à répétition. Depuis sa sélection à la 6e place de la Draft NBA 2017, Isaac n’a disputé que 205 matchs en 5 exercices différents et compte déjà deux saisons complètement blanches.

Pour l’exercice 2024-25 à venir, le contrat de Jonathan Isaac prévoit 17,4 millions de dollars, c’est la dernière année de son deal avec la franchise à Mickey. Pour autant, selon les informations rapportées par l’insider Jake Fischer, Orlando souhaiterait prolonger l’ailier-fort afin d’entourer son avenir de certitudes.

En 58 rencontres disputées en 2023-24 – son plus haut total depuis 2018-19 – Jonathan Isaac affiche des moyennes de 6,8 points, 4,5 rebonds, 1,2 contre et 37,5% à 3-points avec à peine plus de 15 minutes par soir. Au-delà des chiffres, son impact défensif n’est pas à remettre en cause. Avec 2m08 et une envergure immense, celui qui est surnommé “le ministre de la défense” sait faire régner la terreur dans la raquette et inverser le cours d’un match. Malgré son historique de blessures et son temps de jeu réduit, Isaac s’est montré capable d’évoluer à un très bon niveau cette saison.

Alors que Paolo Banchero et Franz Wagner vont toucher de beaux pactoles dans les prochaines années, le Magic cherche à trouver un terrain d’entente avec Jonathan Isaac pour dépenser son cap actuel sans compromettre ses futures finances. Mais quoi qu’il en soit, le carnet de santé ne joue pas en la faveur de l’ailier-fort dans les négociations. Savoir être sur ses deux jambes, c’est presque aussi important que de savoir bien défendre.

