Au terme d’un nouveau money time à suspense, les Kings remportent une victoire importante sur le terrain du Magic. Malgré un Jonathan Isaac des grands soirs, Orlando a trop gâché en fin de match et peut nourrir des regrets.

Pour les stats détaillées de ce nouveau thriller florido-californien, c’est ici.

On va finir par croire que le Magic et les Kings aiment se retrouver pour faire grimper l’appareil à tension. Déjà il y a quelques semaines, les deux équipes avaient livré un duel au bout de la nuit, conclu par Sacramento au terme de deux prolongations. Cette nuit, pas besoin d’overtime pour nous hyper mais un match qui a livré toutes ses promesses.

Impossible de quitter cette rencontre sans mentionner dans les grandes largeurs le match impressionnant de Jonathan Isaac. Abonné aux blessures depuis plusieurs années, l’ailier-fort revit cette saison à Orlando et il a livré une prestation de très haut vol cette nuit. 25 points (record en carrière égalé), 7 rebonds, un gros boulot défensif sur Domantas Sabonis, sans oublier son coup de chaud insensé en début de match pour lancer les siens (17 points en 8 minutes !). Malgré la défaite de son équipe, Isaac finit avec un différentiel de +27 ! Le Magic est une équipe totalement différente dès qu’Isaac évolue à son meilleur niveau.

Jonathan Isaac vs. SAC:

25 PTS

7 REB

10-13 FG

3 3PM

+27 +/- pic.twitter.com/X3xKJYOgzz

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 24, 2024

En face, Sacramento a encore pu compter sur ses leaders. Domantas Sabonis compile un gros double-double, De’Aaron Fox est monté en intensité en seconde mi-temps alors que la paire Keegan Murray – Keon Ellis a parfaitement joué son rôle de facteur X avec notamment un 10/16 à deux de loin.

Si Orlando peut avoir des regrets, c’est aussi à cause de cette fin de money time. Longtemps mené, le Magic a su se faire violence pour faire les stop qu’il fallait au bon moment avant de repasser en tête grâce à une percée héroïque (et sans doute avec un peu de réussite) de Cole Anthony. Moins de 30 secondes à jouer et +1 Orlando.

Payoff for the growth of Paolo Banchero. Defense sending help as soon as it looks like he’s going to attack. Kick to Cole Anthony who can now attack a closeout and finish. pic.twitter.com/ntF5lmvFhq

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) March 24, 2024

Alors conte de fées à la Disney ou pas ? Non répond le grand méchant loup ou plutôt le grand méchant King De’Aaron Fox. Sur la remise en jeu suivante, le meneur se fait (légèrement) pousser par Jalen Suggs. Fox met les pieds dans sa moitié de terrain mais l’arbitre siffle une faute très tardive. Pire scénario pour le Magic car Sacramento peut déjà profiter du bonus pour aller sur la ligne. Fox met ses deux lancers et remet les siens en tête.

Orlando aura une nouvelle chance de finir la rencontre mais ni Cole Anthony (X2) ni Franz Wagner ne seront capables de scorer malgré deux rebonds offensifs sur la possession suivante ! Le Magic aura même une nouvelle opportunité avec deux secondes à jouer mais Paolo Banchero enverra une brique qui ne fera même pas trembler les Kings.

Victoire de Sacramento, qui oublie sa défaite de vendredi à Washington et reste dans le bon wagon pour le Top 6 à l’Ouest. Orlando de son côté repasse 5ème à l’Est car New York a remporté le derby de Big Apple en fin d’après-midi.