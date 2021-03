De’Aaron Fox achève de bien tristes Wizards : nouvelle prestation à jeter, et une fanbase qui n’en finit plus de chialer

C’est l’histoire de deux équipes qui voulaient remonter un peu la pente par rapport à leurs derniers résultats. On s’est longtemps demandé si l’une des deux voulait vraiment remporter ce match mais De’Aaron Fox a répondu à notre question, avec grande classe.

le boxscore maison c’est par ici.

On va passer rapidement sur ce match qui ne restera pas dans les annales de la balle orange. Les faits ? Tyrese Haliburton qui fête sa première titularisation et qui apporte, comme prévu, un peu plus de fluidité et de cohérence à son équipe. Sinon ? Des stars qui font les stats mais des prestations collectives plutôt bof avec une adresse en berne et quelques moments de grande solitude pour les fans des deux équipes. Sacramento s’était donné les moyens d’y croire et le gros game winner de De’Aaron Fox sur le tronche de Bradley Beal est finalement venu récompenser la moins mauvaise des deux équipes ce soir. Un tir qu’on vous laisse savourer ci-dessous.

De'Aaron Fox hits the eventual game-winner for the Kings against the Wizards. pic.twitter.com/sjNb8xlhMB — Sporting News (@sportingnews) March 18, 2021

Bravo aux Kings d’avoir su gérer leurs émotions dans le money time, ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison, et c’est un euphémisme. Cette victoire vient adoucir (un peu) la cruelle défaite contre les Hornets il y a deux jours. Parlons de Washington à présent… Cinquième défaite de rang pour eux et ils vont se réveiller treizièmes à l’Est demain, derrière Cleveland. On n’a évidemment rien contre les Cavs mais à force d’entendre les Wizards parler de Playoffs ou de Play-in, on en oublie de voir à quel point ils s’en éloignent. Orlando, que tout le monde enterre pour des raisons médicales et évidentes, n’est qu’à deux matchs derrière. Aujourd’hui, Poudlard semble davantage dans une course au bon pick qu’à la huitième place et c’est quand même dommage quand tu peux compter sur un backcourt de ce niveau. Les belles promesses aperçues pendant le road trip de l’Ouest semblent déjà lointaines et à présent, on ne voit guère que Scott Brooks pour rêver encore plus haut. Le coach, justement, ne peut éternellement être tenu à l’écart du spectacle offert par son équipe. Preuve en est cette dernière possession où Russell Westbrook fait la remise en jeu et envoie la balle… en touche. Si certains ont compris le système mis en place, on est preneurs.

0,7 secondes à jouer. 2 points de retard. Dernière possession, il faut clairement s’appliquer. Russell Westbrook :pic.twitter.com/jNKBKMkwtV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Sacramento vient s’imposer à D.C et enfonce un peu plus les Wizards dans la mouise. Parler de ses ambitions c’est une chose, les assumer, c’en est une autre. Il est temps de remettre le bleu de chauffe du côté de Washington, et vite.