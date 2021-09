De’Aaron Fox valide fort le choix de Davion Mitchell : le maître a trouvé son padawan, rare éclaircie dans le ciel de Sacramento

Sa sélection par les Kings avait posé des questions, mais Davion Mitchell semble finalement faire l’unanimité à Sacramento. La star de l’équipe De’Aaron Fox est d’ailleurs excitée de l’arrivée du jeune rookie dans l’équipe. Le maître semble avoir trouvé un jeune padawan à former, et c’est tout à l’honneur de sa direction. May the force be with you.

Le soir de la dernière draft, le choix du General Manager Monte McNair, de sélectionner le meneur défensif Davion Mitchell en neuvième position, semblait assez particulier et laissait place à de nombreuses interrogations. Pourquoi prendre un autre guard, alors qu’un gros camionneur aurait-été plus idoine ? Le pauvre Mitchell va-t-il avoir du temps de jeu ? Mais plus les semaines passent, plus ce choix semble finalement malin. Champion NCAA avec Baylor lors de la dernière March Madness, Davion Mitchell a récidivé cet été en remportant la Summer League. Il a même été nommé co-MVP de cette fabuleuse compétition. Si ces titres restent d’une importance limitée, peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir enchaîné ligue d’été et championnat universitaire, en l’espace de quelques mois. On doute malgré tout de sa capacité à tripler l’effort, la bague de champion NBA n’étant pas forcément à la portée des Kings. Outre ces titres, le rookie semble également avoir fait forte impression auprès de ses nouveaux coéquipiers, en commençant par la star de l’équipe, De’Aaron Fox qui s’est exprimé via NBC Sports. Maître Renard s’est dit très satisfait de l’ajout de Mitchell aux Kings, notamment pour son impact défensif.

« C’est super pour l’équipe, clairement son arrivée va nous aider à changer pas mal de choses. C’est un rookie un peu plus vieux, c’est un gars plus costaud et plus NBA ready. Il doit faire 95 kilos pour 1m85, je pense qu’il est prêt et qu’il peut contribuer dès maintenant. J’ai joué à l’entraînement contre lui, c’est un joueur NBA. » – De’Aaron Fox, à propos de Davion Mitchell.

À peine arrivé en NBA, Davion Mitchell a donc déjà trouvé son mentor en NBA. Adoubé par la star de l’équipe dans laquelle il débarque, quoi de mieux pour bien débuter sa carrière dans la Grande Ligue ? Le choix de Monte McNair, d’ajouter un autre arrière, ne semble finalement pas si idiot que cela. Avec son profil de meneur très défensif, Mitchell va apporter quelque chose de neuf aux Kings. Avec d’excellents joueurs offensifs sur le backcourt (Fox, Hield, Haliburton), le jeune padawan ramène un profil différent et complémentaire qui vient matcher avec l’effectif de Sacramento. Les Kings ont aussi besoin de ce genre de joueur pour passer un cap. Il sera sans doute utilisé par Luke Walton en sortie de banc comme un guard défensif qui peut être envoyé en mission. Surtout que comme Maitre Yoda l’a rappelé à Luke Skywalker, « un Jedi utilise la Force pour la connaissance et la défense, jamais pour l’attaque ». Davion Mitchell semble donc avoir trouvé sa voix.

Maitre Renard a trouvé son apprenti, De’Aaron Fox s’est déjà mis Davion Mitchell dans la poche, et inversement. Gardons un œil sur ce duo, il sera sans doute l’une des attractions principales des Kings la saison prochaine. Cela permettra-t-il un retour en Playoffs, 15 ans après ? Rien n’est moins sûr, car à Sacramento, on peut vite plonger dans le côté obscur.

Source texte : NBC Sports