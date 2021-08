Summer League 2021 : Davion Mitchell et Cam Thomas co-MVP, une First Team à sept joueurs, la NBA en freestyle à Vegas

Notre passe-temps préféré de l’été est déjà terminé avec en prime une sacrée surprise puisque les Sacramento Kings ont gagné un trophée. Comble du kiff pour les Californiens, Davion Mitchell et Cam Thomas ont été élus co-MVP de la Summer League. Si vous entendez passer un hélico au-dessus de vos têtes, c’est sûrement un fan de Sacto qui célèbre le plus beau jour de sa vie à sa manière.

Pour ceux qui étaient en train de bronzer sur la plage ou de trimer au boulot, on commence par un petit résumé de ces dix jours animés à Las Vegas

En rendant une copie parfaite (5-0) dans le Nevada, les Kings ont découvert le goût de la victoire. C’est faux puisqu’ils avaient déjà été champions en 2014. Néanmoins, cela reste un fait assez rare pour être signalé et ce ne sont pas leurs fans qui vont s’en plaindre, eux qui ont plutôt l’habitude de faire partie de la section « déception » dès qu’il s’agit de dresser le bilan d’une compétition. Et si Louis King – qui n’a jamais aussi bien porté son nom – a été désigné MVP de la Finale la nuit dernière, ce sont deux autres éléments qui ont retenu l’attention des votants pour le titre de meilleur joueur du tournoi. Comme en 2012, la récompense ultime sera partagée à deux par Davion Mitchell et Cam Thomas. Le premier n’est autre que le meneur rookie des Kings tout juste sélectionné en neuvième position de la dernière Draft par Monte McNair. Un peu plus âgé que les autres élèves de sa cuvée avec ses 22 bougies, il a profité de cet avantage d’expérience pour faire falloir ses qualités défensives et ses talents de chef d’orchestre avec 10,8 points, à 42,3% au tir et 47,1% du parking, 1,4 rebond, 5,8 assists et 1 rebond de moyenne pour seulement 1,4 turnover par match. Déjà sacré champion de NCAA avec Baylor en avril, le point guard a l’air d’avoir la win dans le sang et c’est plutôt de bon augure pour Sacramento. Le second est également issu de la dernière Draft où les Nets sont allés le piocher en toute fin de premier tour (27è). Profitant de ses derniers jours sans être en concurrence avec des Hall of Famers, l’arrière a surtout démontré ses qualités de scoreur. Il termine meilleur marqueur de la Summer League avec 27 points de moyenne à 42,3% au shoot, 36% du centre-ville et 84,6% sur la ligne en plus de 2 passes décisives et 1,3 interception par rencontre. Dommage qu’il n’ait pas encore l’âge de rentrer dans un casino car il aurait certainement touché le jackpot au bandit-manchot avec cette adresse.

Sacramento’s Davion Mitchell and Brooklyn’s Cam Thomas have been named Co-MPVs of MGM Resorts NBA Summer League, as selected by a panel of media. pic.twitter.com/e8Y2NRPRDC — NBA Communications (@NBAPR) August 18, 2021

Pour être complet, la NBA a également récompensé les deux meilleurs cinq du tournoi. Les deux co-MVP leadent logiquement la First Team où l’on retrouve d’autres visages connus comme le canardeur des Celtics, Payton Pritchard, le chouchou du MSG, Obi Toppin, ainsi que Trey Murphy III, Jalen Smith et Jalen Johnson qui a donc gagné son titre officieux de meilleur Jalen de la Draft 2021. Jusqu’à preuve du contraire, le basket ne se joue pas encore à 7 joueurs mais plusieurs égalités dans les votes n’ont pas permis de départager tout le monde.

Dans la All-Summer League Second Team, le first pick et nouveau visage des Pistons, Cade Cunningham, est accompagné de Jalen Green, qui ne fait que commencer son carnage sur les planches NBA. Autour des deux principaux favoris au titre de ROY 2022, Luka Garza donne des raisons aux fans des Pistons de croire en l’avenir alors que Patrick Williams a mis à profit son expérience en pro et que Paul Reed a marqué des points pour intégrer le groupe des Sixers avec plus de régularité.

The 2021 All-Summer League First Team, as selected by a panel of media. ⬇️ pic.twitter.com/D1kYcCvU2u — NBA Communications (@NBAPR) August 18, 2021

The 2021 All-Summer League Second Team, as selected by a panel of media. ⬇️ pic.twitter.com/fsfdUImeWh — NBA Communications (@NBAPR) August 18, 2021

A noter que tous les joueurs n’ont pas disputé le même nombre de matchs et que les résultats collectifs ont aussi joué dans les votes. On ne retrouve ainsi pas de trace de Tyrese Maxey qui a livré un festival de trop courte durée (2 matchs), ni de Max Strus pourtant auteur d’un game-winner ou de Bol Bol qui a encore fait frémir les ficelles du parking.

Comme d’habitude, il y aura des contents et des déçus mais gardez bien ces noms en tête. Il s’agit peut-être des prochains Avengers de la NBA dans une poignée d’années… ou pas.

Source texte : NBA