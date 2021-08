Summer League de Las Vegas – Episode 6 : Cade Cunningham est déjà trop fort, il est donc là le fameux meilleur backcourt de la NBA

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Wolves – Bucks : la première rencontre du soir opposait les Wolves au Bucks, autrement dire que ça n’intéressait pas grand monde mis à part les fans des deux franchises, et encore. La prochaine fois à la prog, arrangez-vous au moins pour mettre un match sympa à une heure encore potable. Sur le parquet, les Wolves ont géré tranquillement le match pour confirmer leur parcours pour l’instant sans faute dans cette Summer League. Malgré une tentative de retour des Bucks en fin de troisième quart et au début du quatrième, le match fut rapidement plié (+21 à la mi-temps). On aura beaucoup vu les bras et les jambes interminables de Jaden McDaniels qui confirme les flashs vus l’an dernier. Il était bien accompagné par Jaylen Nowell (26 points, 6 rebonds), très actif sur les postes arrières, et par Isaiah Miller, auteur d’un gros tomar sur Mamadi Diakite. Du côté des Bucks, comment dire … pas grand-chose à retenir, toute façon on ne risque pas de revoir grand monde dans le roster des champions en titre. Justement, l’animation était plus en tribunes, avec le MVP des dernières Finales qui est passé dire bonjour. Et devinez qui accompagnait Giannis ? Ses frérots, comme d’hab, le petit Thanasis tout auréolé de son contrat signé hier avec la franchise championne.

OH MY LORD MR. MILLER pic.twitter.com/or8no00Vqe — Wolves Talk (@twolvestalk32) August 13, 2021

Heat – Jazz : deuxième affiche de la nuit avec, une fois n’est pas coutume, une palanquée de joueurs qu’on ne reverra pas de sitôt (voir jamais). Au niveau du score, une deuxième branlée mais cette fois-ci acquise en deuxième période par le Jazz qui aura pu compter sur son collectif, tiens tiens ça rappelle quelque chose. Cinq joueurs à plus de 10 points dont Trent Forrest, meilleur marqueur du match (19 points, 10 rebonds, 6 passes), et l’intérieur Udoka Azubuike (18 points, 9 rebonds). On imagine d’ailleurs bien l’imposant pivot gratter quelques minutes l’an prochain dans la rotation derrière Rudy Gobert car Hassan Whiteside on aime bien mais faut pas déconner non plus. Pour le Heat, pas grand-chose à signaler, un beau mur de briques construit avec 32% au shoot sur le match, lors duquel seule la révélation Yurtseven a surnagé avec 16 points, 11 rebonds, accompagné de 3 contres et 3 interceptions. Résultat, première défaite pour le Heat durant cette Summer League. Au suivant.

Pelicans – Cavaliers : allez, on monte tranquillement le niveau de hype sur cette rencontre avec quelques joueurs intéressants à suivre. Le sophomore Kira Lewis Jr. a par exemple confirmé qu’il n’avait rien à faire sur le terrain à Vegas en menant son équipe à une victoire tranquille. 22 points avec des pourcentages très propres pour le dragster de New Orleans, et les départs conjugués d’Eric Bledsoe et Lonzo Ball qui pourraient (devront) lui offrir une place de choix dans la rotation arrière des Pels l’an prochain. Allez, on met une pièce sur Kira et on en reparle durant la saison régulière. Chez les Cavs le numéro 3 de la dernière draft, Evan Mobley, était orphelin d’Isaac Okoro, qui en a terminé avec cette SL pour éviter les bobos inutiles. Entouré de joueurs qui n’auraient sans doute pas leur place en Nationale 1, Evan a apporté sa défense du périmètre (et pas que) mais a été plutôt maladroit parfois et il ne finit qu’à 8 points à 36%. Pas de quoi pour autant inquiéter les fans des Cavs, le potentiel est bien là. Hop next.

Warriors – Thunder : enfin un match vraiment attendu, niveau Summer League hein, on se calme, même s’il est vrai que les Warriors – Thunder sont souvent très sympa à suivre ces dernières années. Très sympa comme ce match d’ailleurs, serré pour une fois. Un peu brouillon certes, mais des courses, de l’adresse (surtout en première période), des gros highlights et des joueurs à suivre. D’abord, les deux rookies lottery pick des Warriors ont confirmé le talent et les qualités aperçues lors des premiers matchs. Moses Moody et Jonathan Kuminga auront bien géré le money-time, permettant aux Warriors de s’imposer, grâce aussi aux mauvais choix du Thunder (13-0 de Golden State sur les trois dernières minutes). 22 points pour Moody, 18 pour Kuminga dont des flashs… OMG. Impossible de ne pas mentionner non plus Kyle Guy, officiellement élu joueur le plus stylé sur un parquet de toute la NBA. A OKC, bonne prestation d’ensemble gâchée par cette fin de match dégueu. Notre Théo Maledon national s’est bien rattrapé de son dernier match raté avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes, mais un peu plus compliqué pour l’autre Frenchie, pas en réussite au shoot, et Jaylen Hoard apparaît d’ailleurs surtout en victime de l’une des actions de la nuit car les chevilles ont morflé sur un gros crossover de Kuminga. Enfin, le pourquoi pas moi du jour est venu du banc du Thunder avec les 23 points de Rob Edwards.

Knicks – Pistons : autre match assez intéressant à suivre, la rencontre opposant l’équipe C des Knicks à l’équipe A des Pistons. Et encore heureux, l’équipe première s’est imposée malgré la tentative de retour des New-yorkais dans les derniers instants (stoppée notamment par un gros contre de Saddiq Bey). Si Obi Toppin a montré toute sa palette offensive avec du 3-points, des gros dunks et des finitions près du cercle (31 points au total, meilleur marqueur de son équipe), c’est bien Cade Cunningham qui a le plus impressionné. Car Cade ce soir, c’était ce petit vent qui vient rafraîchir une chaude nuit d’été, une petite douceur qui justifie entièrement la hype autour du garçon. 24/7/3 à 57% au tir et surtout sept bombes du parking, un excellent match du dernier numéro 1 de la draft, bien aidé par Jamorko Pickett (qui es-tu jeune homme ?) et … Killian Hayes. Si le Français a toujours du mal avec son shoot, sa défense a participé à la victoire, notamment en limitant un Immanuel Quickley pourtant en feu sur le début de la Summer League à… 4 sur 18 au shoot. Présent aussi à la distribution, Hayes (7/5/6) a envoyé quelques caviars, notamment à Cade Cunningham, pour un duo sur le backcourt qui pourrait bien s’avérer très complémentaire. L’un apporte ses passes, sa défense et quelques éclairs offensifs… l’autre est un talent pur capable de tout faire… deux joueurs assez grands qui peuvent chacun remonter la balle et switcher en défense… on en redemande. L’autre Frenchie Sekou Doumbouya était pour sa part absent pour raisons familiales et serait apparemment out pour le reste de la SL. En attendant, c’est Luka Garza, joueur universitaire de l’année la saison passée, qui a intégré le cinq et contribué lui aussi à la première victoire des Pistons dans cette Summer League.

Killian Hayes creating space on NBA TV 😬 💻: https://t.co/YuGpAi3U4m pic.twitter.com/vDyPpICZwO — NBA (@NBA) August 14, 2021

Grizzles – Kings : la hype retombe un peu mais place désormais à ce, tout de même, alléchant Grizzlies-Kings qui nous offre… le sourire cocorico de la nuit. Fin du premier quart temps, entré sur le parquet d’un no name, le numéro 88 de Memphis, sans nom sur le dos du maillot donc. Tu sais, c’est les types que tu retrouves habituellement dans NBA 2K lorsque tu as trop poncé le jeu. Heureusement, ce fameux numéro 88 on ne va pas l’oublier dès le réveil car il est… Français et il s’agit d’Olivier Sarr, auteur d’une prestation intéressante d’ailleurs puisqu’il apportera 10 points et 8 rebonds et un joli dunk à une main. Yves Pons, l’autre Français sur le parquet (Tillie pas utilisé), a été plus discret, mais on a encore pu admirer son physique de déménageur sur quelques actions. Pour en revenir au match, victoire des Kings assez facile avec une belle gestion du dernier quart, et donc un 3/3 pour Sacramento qui reste invaincu. Davion Mitchell s’est rappelé aux bons souvenirs de Baylor avec 19 points (4/6 à 3-points), bien soutenu par le très en forme Jahmi’us Ramsey avec le même nombre de point. Soirée plus compliquée pour les rookies de Memphis avec beaucoup de déchet au shoot pour Ziaire Williams et encore plus pour Santi Aldama (1/13). Allez, plus qu’une rencontre et on file se coucher.

Stepback at the buzzer 🚨 Davion Mitchell creates space and drains the triple heading into halftime on ESPNU! #NBASummer pic.twitter.com/uVB0TJiRzM — NBA (@NBA) August 14, 2021

Lakers – Clippers : autant pour un Lakers-Clippers à 4h du matin la hype est habituellement à son maximum, avec le gratin d’Hollywood en bord terrain, autant on ne vous cache pas que cette nuit le combo fin de programme + salle qui se vide rendait l’affaire assez difficile. Pour les Clippers, même feeling apparemment avec des tonnes de pertes de balles (18 au total), et si Jason Preston et sa coupe à mi-chemin entre Nico Mannion et Anderson Varejao a animé la fin de match, BJ Boston nous a assuré de rester éveillé avec quelques moves vraiment très prometteurs mais a raté le shoot au buzzer de la victoire. Ce sont donc les Lakers qui remportent cette tant attendue (pas du tout) Battle of LA. Pas forcément d’individualités à mettre en avant côté purple and gold mais on notera tout de même que quatre joueurs ont franchis la barre des 10 points (Vic Law, Devontae Cacok, Justin Robinson et Trevelin Queen), tous très connus du grand public, tandis que tonton Joel Ayayi n’a rien fait de particulier pour nous empêcher de dormir.