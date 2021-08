Summer League de Las Vegas – Episode 4 : le Golden Bucket s’invite à la fête, la plus merveilleuse manière de terminer un match

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Bucks – Nets : 91-97

: 91-97 Heat – Grizzlies : 97-94

– Grizzlies : 97-94 Cavs – Magic : 94-84

– Magic : 94-84 Thunder – Pelicans : 65-80

: 65-80 Raptors – Warriors : 84-90

– Warriors : 84-90 Jazz – Mavericks : 81-80

– Mavericks : 81-80 Knicks – Lakers : 91-82

Bucks – Nets : rien de bien fou à se mettre sous la dent sur ce premier match si ce n’est une nouvelle bonne sortie de Jordan Nwora pour les Bucks et, surtout les belles dispositions montrées côté Nets par le rookie Cameron Thomas, notamment auteur de quelques step-backs d’anciens. Pour le reste ? Pas de mensonge ici puisqu’on a passé ce match à compter les ballons perdus et à se planquer sous une chaise à chaque brique envoyée. On va mettre ça sur le compte de l’heure (13h heure locale), possible que les mecs sortaient tout simplement de table… ou de soirée.

Heat – Grizzlies : un peu plus de hype et de niveau pour ce deuxième match de la nuit, avec deux équipes invaincues avant la rencontre, wow ça doit vouloir dire que ça joue le titre en juin prochain. Pour le Heat ? La révélation Yurtseven n’en est déjà plus une avec un nouveau chantier hier (23/11/4), alors que le shoot de KZ Okpala n’était ok Pala, alors que la famille Jarreau était représentée hier par DeJon sur le parquet et Jennifer dans Esprits Criminels sur TFX. Pour Memphis ? Olivier Sarr n’a pas joué et Shaq Buchanan (un mec qu’on a pris au hasard) n’ont pas joué, Yves Pons n’a joué que 12 minutes car il sait qu’il sera de toute manière DPOY dès cette saison, Sean McDermott a confirmé que son blase était un blase de sniper, et le quatuor Ziaire Williams / John Konchar / Desmond Bane / Xavier Tillman est toujours aussi fat. Mais le highlight du match reste donc ce shoot de la victoire de Max Strus (32 points à 7/17 du parking), et on en profite pour rappeler les règles lors de cette Summer League : en cas de deuxième prolongation merci de ne pas faire prendre de retard au programme alors le premier qui marque à gagné. Après le but en or de David Trézeguet ou le Elam Ending proposé lors des deux derniers All-Star Games la formule est intéressante et très street, mais apparemment John Konchar avait un rencart après le match et a préféré laisser shooter le meilleur shooteur adverse. Ficelle, he called game, tous à la douche.

🚨 MAX STRUS GAME WINNER 🚨 pic.twitter.com/DCMgpbwXLT — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 11, 2021

Cavs – Magic : à peine le temps de se remettre de ses émotions qu’il fallait déjà se mettre devant le début de ce Cavs – Magic (c’est d’ailleurs faux puisque c’était déjà commencé). Plusieurs petits cracks à surveiller, à commencer par le plus en avance de tous : Isaac Okoro. 15/5/3/1/1 à 6/9 au tir pour le leader de ce groupe d’été, avec un poster sur le pauvre Asbjorn Midtgaard, les copier coller c’est quand même super cool. Evan Mobley ? Un peu de maladresse mais déjà une telle place prise sur le parquet, et un ou deux tirs lointains qui laissent plutôt rêveur quant au potentiel du garçon. Pour le Magic Franz Wagner a enfilé sa première perle en carrière après un zéro pointé au premier match, R.J. Hampton et Cole Anthony (5/20) ressemblent aux chasseurs bourrés dans le sketch des inconnus mais le flow de Jalen Suggs (16/8/5 et un putback de PORC dans le trafic) a tout de même rendu la soirée belle aux fans du Magic. A noter également que D.J. Hogg a le nom d’un mec qui faisait des tubes en 2004, analyse qui n’ira par contre pas plus loin.

Evan Mobley threads the needle to Isaac Okoro for the emphatic slam! #PhantomCam #NBASummer on ESPN2 pic.twitter.com/oLxX8B3jt1 — NBA (@NBA) August 11, 2021

JALEN SUGGS

16 PTS, 8 REB, 5 AST, 1 STL, 1 Nasty putback dunk pic.twitter.com/gGFnCnFFJK — Ballislife.com (@Ballislife) August 12, 2021

Thunder – Pelicans : possible qu’on ait absolument pas vu ce match on ne va pas se mentir. Au vu du score pas un drame, surtout que Théo Maledon avait semble-t-il décidé de faire exprès d’être maladroit pour ne pas trop éveiller les soupçons. Pour le Thunder Aaron Wiggins a confirmé qu’il était déjà le meilleur Wiggins de la Ligue, Josh Giddey soignait encore sa cheville et Jaylen Hoard était une nouvelle fois titulaire mais n’a pas tapé dans l’œil du Hall Of Fame (5 points et 5 rebonds), alors que côté Pels le rookie Trey Murphy et les anciens Kira Lewis jr. et Naji Marshall continuent leur ballade estivale. Score final ? On s’en fout.

Raptors – Warriors : magnifique rematch des Finales NBA 2019 (non) sous les yeux de Stephen Curry (oui). L’occasion d’apprécier la domination pour les Raptors du trio Malachi Flynn / Precious Achiuwa / Scottie Barnes, malgré la maladresse hier du dernier cité, mais surtout de découvrir encore plus les qualités du Canadien Dalano Banton (10/12/3/3/2 en sortie de banc). Pour les Dubs ? Les deux gamins Jonathan Kuminga et Moses Moody ont fait leur match mais ont arrosé, Kyle Guy a confirmé son statut de meilleur joueur dans la catégorie des joueurs nuls et, surtout, Gary Payton II a une fois de plus démontré qu’il méritait sa place dans les quinze avec un nouveau gros match et un coup de morteau qui a résonné jusqu’à Marteau enfin on s’est compris.

😱 GARY PAYTON II. RIDICULOUS 😱pic.twitter.com/rag6fqqSUN — NBA Fantasy (@NBAFantasy) August 12, 2021

Jazz- Mavericks : chouette, encore un match qui s’est terminé à la mort subite, avec deux équipes qui ne voulaient pas lâcher le steak, notamment ce cher Udoka Azuibuike qui doit bien s’en envoyer une dizaine par jour. Une fin de match à suspense, on essaie quand même d’éviter les superlatifs hein, lors de laquelle Trent Forrest s’est occupé du dénommé EJ Onu, rentré pour la deuxième prolongation et pour… faire faute sur la première possession, sous le regard trashtalkant de Forrest Jump, faut suivre. Forrest qui a raté son premier lancer, Onu lui lançant probablement un gros BALL DONT LIE avant de se faire réprimander par l’arbitre, avant de rentrer le second et de faire un signe de la main au banc des Mavs, un peu comme s’il venait de gagner une série en 7 après avoir planté sept fois 40 pions. La Summer League donne des ailes dîtes-donc.

Trent Forrest came up clutch at the FT line to seal the win for the @utahjazz 🎵 pic.twitter.com/8u2dtlZq07 — NBA TV (@NBATV) August 12, 2021

Knicks – Lakers : dernier match de la nuit et vous connaissez maintenant la chanson, les bâillements sont à cette heure-là aussi fréquents que les shoots ratés d’Immanuel Quickley. 1/6 cette nuit par Il Manu mais tout de même l’habituelle domination globale, en compagnie de ses deux copains d’été Obi Toppin et Miles McBride, rookie qui commence à taper dans l’œil de pas mal de monde à Vegas et on ne parle pas de rabatteuses. Une deuxième victoire en trois matchs pour les baby Knicks, face à des Lakers qui ont vu cette nuit Joel Ayayi fêter sa future Tontonnerie avec une jolie perf à 11 points et 5 passes, alors que le dénommé Chaundee Brown a explosé sa chaussure ne défendant un peu trop fort alors que c’est logiquement interdit en Summer League.

Lakers rookie Chaundee Brown broke through the front of his shoe and kept playing 😳 pic.twitter.com/dV6L99YC6k — ESPN (@espn) August 12, 2021

Le programme de ce soir :

21h : Spurs – Hornets

22h : Bulls – Wolves

23h : Wizards – Nets

0h : Pacers – Blazers

1h : Magic – Celtics

2h : Rockets – Raptors

3h : Sixers – Hawks

4h : Suns – Nuggets

On enchaiiiiiine ! Encore trois nuits de match et on connaitra le bracket final de cette Summer League 2021. La hype est présente, non on déconne on s’en cogne, mais quand on aime on ne regarde pas toujours à la qualité. La suite ? C’est dès ce soir 21h avec un alléchant duel entre LiAngelo Ball et Joshua Primo, faudra quand même qu’on pense à se faire soigner un jour.