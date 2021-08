Summer League de Las Vegas – Episode 3 : Cade Cunningham et Jalen Green se sont croisés pour la première fois et ça valait le détour

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Pacers : 84-83

– Pacers : 84-83 Celtics – Nuggets : 107-82

– Nuggets : 107-82 Bulls – Spurs : 92-89

– Spurs : 92-89 Pistons – Rockets : 91-111

: 91-111 Kings – Wizards : 89-75

– Wizards : 89-75 Clippers – Blazers : 66-86

Hawks – Pacers : pour une fois que les Hawks n’étaient pas concernés par le haut de la Draft, ces coquins nous ont peut-être finalement posé la masterclass de la soirée avec ce double-choix excitant de faire confiance à Jalen Johnson et Sharife Cooper. Le premier ? Il a montré sur ses deux premières sorties des capacités de shooteur et de slasher assez incroyable et promet déjà d’investir quelques uns des Top 10 de la saison. Le second ? Déjà bien en vue lors du premier match il a cette fois-ci take the lead avec 21 points et 9 passes, à 5/8 du parking de Flow City, terminant sa soirée sur un game winner dans le corner et une dose de trashtalking pour le banc des Pacers, devant des adversaires qui n’osaient pas réagir et à deux doigts d’arracher leur maillot pour rejoindre les Hawks et le train Cooper. Et on vous avertit d’avance, le train va passer vite alors montez avant qu’il ne soit trop tard. Pour les Pacers on note une nouvelle fois la belle adaptation de Chris Duarte et le gros match de la bête Isaiah Jackson en sortie de banc, deux garçons déjà à deux doigts de passer en catégorie chouchous.

Celtics – Nuggets : ton père est un voleur, il a volé les deux plus belles étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Technique de drague claquée au sol, éliminatoire même, sauf que l’on pourrait presque adapter cette phrase lourdingue à Brad Stevens cet été. Patrouille du quel est le rapport au rapport ? Disons que le GM des C’s a probablement pris les quatre meilleurs joueurs de cette Summer League pour les mettre dans la même équipe, ça y est vous avez compris. Carsen Edwards, Aaron Nesmith, Romeo Langford et Payton Pritchard, quatre « vieux de la vieille » qui s’éclatent à Vegas, et le Very Good Trip a une fois de plus pris des tournures de victoire hier. Pas de Juhann Begarin dépendance cette fois-ci (20 minutes en sortie de banc mais maladroit), mais un Nesmith à 33 points (à 13/18 dont 7/9 du parking) et un Payton Pritchard en 21/8/12, espèce de Luka Doncic avec le flow d’un plombier-chauffagiste. Une équipe qui ressemble plus à un roster de pré-saison, quelques joueurs qui pourraient bien mettre Dennis Schroder au devant de ses capacités dans quelques semaines, et des Nuggets qui n’ont en tout cas pas pu faire grand chose si ce n’est envoyer leur freak freak Bol Bol aller chercher des points sur la ligne.

Bulls – Spurs : pendant que le board des Bulls s’affaire à trouver une porte de sortie à Lauri Markkanen, Patrick Williams en profite pour s’éclater avec les gamins. Car même s’il est encore l’un des plus jeunes joueurs de la Ligue, Patoche avait déjà montré la saison passée une sacrée maturité et le prouve à nouveau sur cette Summer League avec une pointe à 30 pions hier, alors que l’enfant du pays Ayo Dosunmu commence pour sa part à montrer le bout de son nez. Côté Spurs Josh Primo n’a pas joué, Tre Jones s’est pris pour le patron et le sniper Wieskamp a rentré quelques tirs. On en dit pas qu’on s’est fait chier hein, mais on attendait juste le match suivant en fait.

Pistons – Rockets : oh qu’elle est belle cette transition, car c’est bien ce Pistons – Rockets qui était le match le plus attendu de la nuit. Cade Cunningham vs Jalen Green le n°1 de la Draft face au n°2, et deux équipes remplies de jeunes cracks potentiels. Le duel tant attendu ? Il a tourné à l’avantage de… personne, puisque si Jalen Green a une nouvelle fois fait valoir sa longueur et son adresse avec 25 points à 6/11 dont 3/5 de loin et 10/11 aux lancers, le first pick a lui aussi chauffé (20/4/2/3 à 8/18) et s’est même permis d’envoyer valser Jalen sur un petit cross behind the back des familles. Cade aime le contact et y résiste, Jalen est trop fort pour l’éviter et léviter, la prose est folle et les Rockets paraissent en tout cas un peu plus prêt à en découdre, Detroit ayant galéré à vivre sans intérieur dominant et sans adresse extérieure, alors que côté Rockets les pépères Josh Christopher, Kenyon Martin Jr. et surtout Alperen Sengun sont déjà bien affutés. A noter le match discret des deux Français de Detroit, titulaires mais un peu spectateurs, notamment un Sekou Doumobouya une fois de plus responsabilisé au poste… 5, pas sûr que ce soit l’idée du siècle mais bon.

Cade Cunningham qui se met Jalen Green dans la poche droite de son short 👀🛼.

Kings – Wizards : hype légèrement retombée sur la fin de nuit mais tout de même une nouvelle belle sortie des Kings et notamment du duo Jahmi’us Ramsey / Davion Mitchell, le premier prouvant à nouveau qu’une place dans la rotation cette saison n’a rien d’une mauvaise idée, alors que le rookie a su cette nuit alterner un jeu juste en attaque et une défense qui pourrait bien être sa marque de fabrique cette saison. En face on a surtout pu apprécier les premiers pas avec les Wizards de Cory Kispert, on a connu des nuits plus chaudes à Washington.

Clippers – Blazers : dernier match de la soirée et toujours un plaisir de voir évoluer le trio de Hall Of Famers composé de Mike Beasley, Emmanuel Mudiay et Kenneth Faried. Des Blazers qui ont maitrisé le FC Batum en deuxième mi-temps et qui ont su résister à la puissance de Daniel Oturu, une phrase que l’on écrit qu’au mois d’août. Brandon Boston a un peu arrosé mais moins que les starters Jay Scrubb, Keon Johnson et Amir Coffey (8/42), bref tout le monde était bourré, peut-être même qu’on l’était nous aussi mais ça, vous ne le saurez jamais.

Le programme de ce soir :

22h : Bucks – Nets

23h : Heat – Grizzlies

0h : Cavs – Magic

1h : Thunder – Pelicans

2h : Raptors – Warriors

3h : Jazz – Mavericks

4h : Knicks – Lakers

Allez, petite sieste et on se retrouve ce soir avec, notamment, un alléchant duel entre Cade Cunningham et Jalen Green, histoire de poser les premières bases d’une baston qui pourrait bien durer quelques années. Hum, miam-miam.