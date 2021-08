Cade Cunningham et Jalen Green s’affrontent en Summer League cette nuit : éteignez la lumière, sortez le popcorn, ça s’annonce lourd

Ce soir, la première page de l’histoire d’une rivalité pourrait s’écrire, une rivalité qui pourrait durer quelques années, puisque Jalen Green et Cade Cunningham s’affrontent pour la première fois en NBA. Bon, on est qu’en Summer League, mais si les deux sont les cracks annoncés, on risque de reparler de cette confrontation.

Detroit Pistons vs Houston Rockets, Cade Cunningham vs Jalen Green acte 1, c’est le programme de cette nuit à la Summer League de Las Vegas. Après le duel entre Evan Mobley et Jalen Green, voilà une nouvelle confrontation entre les principales pépites de la cuvée. Le rookie texan, très en jambes pour ses débuts (23 points et 5 rebonds), va à présent se frotter au patron de cette Draft 2021, qui évolue d’ailleurs à un poste plus similaire au sien. De son côté, Cade Cunningham a été plutôt correct face au Thunder (12/6/2/2/2 à 5/17), un peu maladroit en attaque mais bien présent en défense. Aucun doute que le petit nouveau du Michigan est au courant du sacré match sorti par son dauphin, et il aura à cœur de défendre son statut de numéro 1. Autrement dit, même si vous n’avez pas pour habitude de regarder la Summer League, on vous conseille quand même de programmer le réveil à 3h pour les plus courageux, ou de se faire le replay le matin pour les dormeurs, parce que ce match risque de faire des étincelles.

Au-delà du concours de « moi je suis le meilleur, non c’est moi, blablabla » et même si ça nous hype de fou, on a quand même une belle panoplie de jeunes dans les deux équipes qui pourraient vraiment nous faire kiffer cette saison. Alperen Sengun a fait le boulot face aux Cavs, alignant un double-double plutôt sympathique (15 points, 15 rebonds), Josh Christopher a arrosé (13 points, 5-15 au shoot dont 0/4 du parking) mais s’est montré actif dans le jeu de Houston et on attend toujours les premiers pas d’Usman Garuba, qui doit sûrement tenter de se remettre de la déception de Tokyo. Côté Pistons, on devrait encore retrouver Killian Hayes et Sekou Doumbouya. Le premier n’a pas scoré beaucoup contre le Thunder mais a tout de même été précieux dans le collectif de Detroit (6 points, 9 rebonds, 5 passes) alors que le deuxième n’a pas vraiment pu faire parler son talent dans ce repositionnement en 4/5. Voilà, ce match promet des actions plutôt sympas, espérons un score serré, et surtout un premier élément de réponse sur cette Draft 2021. Bon, doucement quand même, si Jalen Green sort de ce match avec la victoire et une meilleure ligne de stats, on ne va pas commencer non plus à dire que Cade est un bust, mais bon c’est toujours cool de voir le début d’une petite lutte de statut entre le numéro 2 qui veut renverser la hiérarchie et le numéro 1 qui veut calmer les ardeurs des autres prétendants. Que le show commence !

On sait qu’il y a beaucoup d’heures de sommeil à rattraper maintenant que Tokyo est fini, mais si vous pouvez allez jeter un coup d’œil au Pistons-Rockets de 3h du mat’, on vous garantit – à 99,9% – que vous ne serez pas déçus. Après, si vous comptez hiberner jusqu’au 19 octobre et dormir 10h par nuit, on peut comprendre aussi, et dans ce cas on sera bien évidemment là pour vous faire le récap de cette rencontre, qui pourrait bien être la première date d’une rivalité naissante.