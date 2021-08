NBA Top 10 du jour : Gary Payton II est un grand malade, mais faut-il vraiment être étonné

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : Cole Anthony n’a pas rentré 50 000 tirs hier mais quand il l’a fait il l’a fait avec un certain flow.

#9 : vous connaissez Jeremiah Robinson-Earl ? Ca ne devrait pas tarder mais Naji Marshall, lui, le connaît déjà.

#8 : vous connaissez David Duke ? Profitez-en car vous ne le reverrez sans doute pas de sitôt. Vous apprécierez au passage la défense de Steven Enoch aka le Roi Enoch.

#7 : AH ! Là ça va mieux Steven !

#6 : magnifique relation en contre-attaque entre l’agent Jarreau et Omer Yurtseven et on ne va pas se mentir, la jeunesse du Heat est sacrément excitante en ce mois d’août.

#5 : imagine qu’on devrait écrire Sandro Mamukelashvili tous les matins dans un Top 10. Nan on déconne, mais imagine quand même.

#4 : Kira Lewis Jr. qui envoie Herbert Jones au alley-oop, une phrase so Summer League.

#3 : Isaac Okoro a postérisé Asbjorn Midtgaard, et son prochain objectif sera donc de gravir l’Eyjafjallajökull.

#2 : Gary Payton II est un GRAND malade, mais est-ce qu’il faut vraiment être étonné ?

#1 : le game winner du jour est pour Max Strus, bien aidé par le gentil John Konchar qui lui a tranquillement indiqué la route.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?