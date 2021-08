Les Knicks laissent filer Frank Ntilikina : le French Prince est disponible, avis aux amateurs

Son avenir à Manhattan semblait bien bouché mais cette fois, plus de doute possible, Frank Ntilikina va bien quitter New York ! Le voilà libre de signer où bon lui semble.

La signature de Kemba Walker, la prolongation de Derrick Rose et l’émergence d’Immanuel Quickley : un terrible brelan auquel n’aura pas su faire face Frank Ntilikina. Keith Smith de Spotrac a confirmé l’info en annonçant que l’équipe de Big Apple avait renoncé aux droits qu’elle détenait sur le Français. C’est donc la fin d’une aventure de quatre ans du côté du Madison Square Garden pour Frank. Une histoire d’amour qui aura finalement été gâchée par les blessures, un temps de jeu souvent limité et des progrès insuffisants en attaque (5,5 points, 2,7 passes à 37% au tir et 33% de loin en 211 matchs). Pourtant, le talent est là mais on attend toujours le déclic.

Et maintenant, c’est quoi la suite ? À seulement 23 ans, Frank Ntilikina a encore tout l’avenir devant lui. Au vu de son âge, de ses qualités défensives et du prix raisonnable qu’il devrait coûter, on peut s’attendre à voir quelques franchises aller toquer à sa porte. Reste à trouver la bonne destination et le bon rôle. Le récent médaillé d’argent aux JO a surtout besoin de temps de jeu et de confiance de la part de son coach, deux éléments dont il a bénéficié chez les Bleus avec Vincent Collet, son mentor depuis l’époque commune à la SIG. N’allez pas nous dire qu’un joueur qui peut se transformer en mister clutch contre Team USA (Coupe du Monde 2019) n’est pas capable d’aller récupérer un spot dans une des trente franchises de la Ligue. Elfrid Payton vient de signer chez les Suns, certes pour un rôle moindre, et Ntilikina n’a pas grand-chose à lui envier. Qui pour l’accueillir ? Dur de citer des noms mais toute équipe en recherche de défense sur le backcourt peut être intéressée. Pourquoi pas Cleveland ou Portland par exemple ? À moins que notre frenchy n’opte pour un retour sur le Vieux Continent, là où il aura sûrement davantage de responsabilités. Les enchères sont lancées !

Frank Ntilikina va quitter New York et il vaudrait mieux ne pas se rater sur la future destination. Certes, le tricolore est encore jeune mais il ne peut pas se permettre de perdre trop de temps à faire banquette. 4 ans après une Draft pleine de hype, on espère enfin voir Frank sous son meilleur jour.

Source texte : Spotrac