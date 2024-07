Killian Tillie va participer à la Summer League avec les Celtics

Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match depuis le 16 mars 2022, Killian Tillie s’apprête à rejouer au basket cet été, à l’occasion de la Summer League des Boston Celtics.

Coupé par les Memphis Grizzlies suite à deux saisons dans le Tennessee, Killian Tillie avait dû passer par une opération à la cheville en 2023, après quoi on n’avait plus vraiment vu quoi que ce soit passer à propos du joueur. On savait qu’il alternait entre rééducation et préparation pour rejouer le plus vite possible, mais pas grand chose de plus. Après quasiment deux ans et demi d’absence de toute compétition, il va bientôt être l’heure de faire son retour pour Killian. A 26 ans, il devrait pouvoir disputer la Summer League de Las Vegas avec l’effectif envoyé pour l’occasion par les Boston Celtics, selon une information de BeBasket. Une belle opportunité de montrer qu’il peut encore jouer à bon niveau, et peut-être pourquoi pas réussir à se faufiler dans un effectif NBA avant la fin de l’été. Pour rappel, l’ancien de Gonzaga était un sacré athlète avant sa blessure à la cheville de 2023.

Killian Tillie POSTER 💥

The Grizzlies bench was loving it 😂 pic.twitter.com/U4zIH2bGlI

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

En tant qu’intérieur de bonne taille (2m06), avec de bonnes qualités athlétiques et de bonnes bases de protection de cercle, Killian Tillie pourrait sérieusement trouver preneur dans la ligue s’il a fait quelques progrès depuis 2022. Un peu limité au niveau de la précision aux tirs c’est vrai, Tillie a tout de même participé à 54 matchs de NBA et en a même commencé 4 après sa très bonne période universitaire à Gonzaga. Envoyant des moyennes à 3,2 points, 1,6 rebond et 0,6 passe en 11 minutes sur son époque NBA, l’intérieur a toujours semblé apprécié à Memphis par ses coéquipiers grâce à ses efforts et à son sens du hustle.

N🚫PE ! ☝ @KillianTillie x @memgrizz pic.twitter.com/Q9dKnQmaV4

— NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2021

Source texte : BeBasket