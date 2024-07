Stephen Curry se sent “comme un gamin” avec Team USA

Ce week-end, Stephen Curry est arrivé à Las Vegas pour rejoindre Team USA avec le reste des Avengers. Le légendaire sniper des Warriors va vivre sa toute première expérience olympique, contrairement à beaucoup de ses coéquipiers.

4 titres de champion NBA, 2 titres de MVP de saison régulière, 1 titre de MVP des Finales, 10 fois All-Star, deux titres de top scoreur NBA… Stephen Curry – meilleur shooteur de l’histoire – a tout accompli dans sa carrière. Tout… sauf gagner une médaille d’or olympique.

Si Curry a été deux fois champion du monde avec Team USA en 2010 et 2014, il n’a en effet jamais pu jouer les Jeux Olympiques avec l’équipe nationale américaine. Absent en 2016 à cause de plusieurs petits bobos, et en 2021 parce qu’il voulait se concentrer sur la prochaine saison NBA (bon choix vu que les Warriors ont fini champion en 2022), Steph a dû attendre ses 36 ans pour vivre cette nouvelle expérience. Mais ça y est, il y est, pour son plus grand bonheur (via Yahoo Sports).

“Cela signifie tout pour moi. C’est pour ça que j’étais tellement excité et honoré d’avoir l’opportunité d’y participer. […] C’est la première fois, et comme à chaque première, je me sens comme un gamin. Vous avez un peu le trac avant le premier entraînement, je l’aurais probablement aussi avant le premier match, et pendant les JO. Cela signifie tout, et je suis heureux d’être là.” – Stephen Curry

Premier arrivé au camp d’entraînement de Team USA vendredi, Stephen Curry a les crocs. Pouvoir accomplir quelque chose qu’il n’a jamais accompli durant sa carrière, c’est un sentiment qu’il ne connaît presque plus en NBA. Et le faire sous les couleurs de la bannière étoilée, avec ses grands copains de la Ligue et surtout après l’échec du Mondial 2023, c’est typiquement le genre de challenge qui booste son esprit de compétiteur.

Fun fact à avoir en tête : Stephen Curry n’a jamais perdu un match de basket avec Team USA (18 matchs, 18 victoires). Quelque chose nous dit qu’il veut conserver ce bilan parfait jusqu’au 10 août à Paris.

KNOCKING 'EM DOWN 🔥

Can’t wait to see Steph in Paris! #USABMNT pic.twitter.com/RDkQmjRf4r

— NBA (@NBA) July 7, 2024

Source texte : Yahoo Sports