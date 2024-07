Moins d’une semaine après avoir prolongé à Los Angeles, LeBron James se retrouve actuellement à Las Vegas pour préparer les Jeux Olympiques avec Team USA. Il a pris un moment – au micro de Dave McMenamin d’ESPN – pour dresser un bilan de l’intersaison des Lakers et se prononcer sur leurs chances pour la saison à venir.

On ne peut pas vraiment dire que les Lakers se sont renforcés cet été. En dehors des arrivées de Dalton Knecht et Bronny James via la Draft, la franchise californienne n’a en effet signé… personne. Pas de gros agent libre, pas de grosse recrue via un transfert, nada.

Alors forcément, on se demande ce qu’en pense LeBron James, qui a récemment prolongé pour deux ans et 101 millions de dollars. Ce qu’il retient de l’intersaison des Lakers ?

“Il faut être deux pour tomber d’accord. Notre front office, notre coaching staff, ils ont essayé de recruter des gars, mais ce n’est pas arrivé. Cela fait partie du business.”

Une équipe qui a remporté 47 matchs, qui a perdu au premier tour des Playoffs, et qui ne s’est pas renforcée durant l’intersaison risque d’avoir du mal à jouer les premiers rôles, surtout dans une Conférence Ouest qui s’annonce peut-être plus redoutable que jamais la saison prochaine. Mais pour LeBron, pas de doute, les Lakers ont toujours leurs chances.

“Bien sûr qu’on peut gagner, bien sûr, bien sûr. On l’a fait par le passé. Avec moi et AD, on a toujours deux gars qui sont à fond chaque jour, qui recherchent l’excellence et qui veulent gagner. On n’est pas si loin, il y a un an on était en Finales de Conférence Ouest. La saison dernière ne s’est pas passée aussi bien qu’on l’espérait, mais on n’est pas si loin.” – LeBron James

Le principal facteur X, c’est probablement la capacité (ou non) du nouveau coach J.J. Redick de maximiser le groupe actuel et faire mieux que Darvin Ham l’an dernier. L’autre facteur X, ce sera forcément l’état physique de LeBron et AD. Les deux superstars ont joué plus de 70 matchs lors de la campagne 2023-24, ce qui était presque inespéré au vu de leurs pépins physiques des saisons précédentes. Peuvent-ils rester en bonne santé une année de plus ? Si les Lakers veulent espérer quoi que ce soit, il le faudra.

En attendant de voir ce que la saison prochaine va donner, LeBron a une troisième médaille d’or olympique à aller chercher avec Team USA. Qu’il profite bien de l’expérience car si vous voulez notre avis, ce n’est pas aux Lakers qu’il va gagner un nouveau titre, quoi qu’il en dise…

__________

Source texte : ESPN