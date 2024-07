Nando De Colo va jouer son 200e match en Équipe de France ce soir

Cadre de l’Équipe de France depuis de nombreuses années, Nando De Colo va honorer ce soir sa 200e sélection en Équipe de France. Face à l’Allemagne, à 21h. Une belle étape pour une carrière de grand standing en bleu.

Nando De Colo a tout connu avec l’Équipe de France. Les grands moments de bonheur, les désillusions frappantes. Depuis sa première sélection, le 31 juillet 2008, Nando s’est progressivement imposé comme un élément incontournable de l’Équipe de France. Un meneur qui peut planter les tirs avec facilité tout en menant le jeu autoritairement. Euro 2011, 2013, 2015, Coupe du Monde 2019 et Jeux Olympiques 2021. Des épopées de bronze, d’argent et d’or, un palmarès parmi les plus fournis de l’histoire du basketball français.

2️⃣0️⃣0️⃣e sélection à venir 🔜🤩#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/PbSxS5nYGe

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2024

Retenu par Vincent Collet pour faire partie des 12 joueurs qui iront aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Nando s’approche bien sûr de la fin de son périple sportif, mais la plus belle page ce dernier reste à écrire. Accomplir une grande performance à la maison, offrir aux fans tricolore une vague de bonheur et d’excitation à la maison. Cela passe d’abord par bien finir la préparation, avec des matchs contre l’Allemagne, la Serbie, le Canada et l’Australie. Avant d’entamer la plus important compétition de l’histoire des Bleus. Bravo Nando, et bon courage pour la suite (et la fin) de cet immense parcours.