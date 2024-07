Comme annoncé depuis un bail, on connait donc – comme pour les garçons – depuis aujourd’hui le groupe qui défendra les couleurs de la France lors du tournoi olympique Paris 2024 de basket 3×3 féminin. Une équipe qui connait le chemin de la victoire, et qui aura donc pour mission d’aller chercher la médaille d’or Place de la Concorde à partir du 30 juillet prochain !

Laetitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie-Eve Paget et Myriam Djekoundade.

Voici donc les quatre joueuses qui porteront les couleurs de l’Équipe de France féminine de 3×3 cet été, pour les Jeux olympiques de basket 3×3.

Plutôt logique, puisque ce sont elles qui, en 2022, étaient devenues championnes du monde à Anvers, et puisque ce sont elles, encore, qui font depuis les beaux jours de l’EDF. La défense, la taille et la polyvalence de Myriam, les éclairs de génie de Laetitia quand elle part ligne de fond, les énormes tirs de Marie-Eve et Hortense… les qualités de cette équipe se comptent par dizaines, les Jeux doivent être l’aboutissement de plusieurs années de travail pour en arriver là et franchement, ici on y croit très fort.

Un maximum de force pour nos deux sélections Olympiques 3×3 🇫🇷🙌🇫🇷🙌

Les sélectionneurs des Equipes de France 3×3 féminine et masculine, Yann Julien et Karim Souchu, ont dévoilé leurs sélections pour les Jeux de Paris 2024 ✨#Paris2024 #3×3 pic.twitter.com/dHVELj40I5

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 8, 2024

Quelques filles étaient en embuscade dans un groupe élargi, prêtes à venir offrir leur talent à la France à Paris, mais au final les taulières sont là et tenteront donc un exploit incroyable : devenir championnes olympiques, à la maison. Les quatre Bleues auront l’occasion d’une dernière grande répétition dès demain lors de l’étape bordelaise des Women’s Series. Elles y affronteront quelques unes de leurs futures adversaires aux Jeux, et elles pourront surtout juger de la ferveur du public, en attendant la dinguerie parisienne qui s’annonce !

Le programme complet de l’Équipe de France féminine :