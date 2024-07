Comme annoncé depuis un bail, on connait donc depuis aujourd’hui le groupe qui défendra les couleurs de la France lors du tournoi olympique Paris 2024 de basket 3×3. Une équipe un peu inattendue, avec deux joueurs de 3×3 Paris, et qui aura donc pour mission d’aller chercher une médaille Place de la Concorde à partir du 30 juillet prochain !

Franck Seguela, Jules Rambaut, Lucas Dussoulier, Thimothé Vergiat.

Voici donc les quatre soldats qui tenteront d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du basket français cet été. Et la pression, elle se boit.

Une équipe de joyeux lurons qui a évidemment l’habitude de jouer ensemble, sous le maillot bleu ou alors avec le squad de 3×3 Paris, projet créé pour prendre de l’expérience sur le World Tour avec comme objectif… les Jeux olympiques, bien sûr. Une Équipe de France qui ne sera pas favorite lors du tournoi parisien, mais la glorieuse incertitude du 3×3 couplée à une ambiance locale qui pourrait galvaniser nos Bleus pourrait bien porter ces quatre guerriers vers la médaille. Chiche ? Nous en tout cas, on sera là, pour faire genre on est sérieux, mais pour finalement s’égosiller pour eux à la moindre occasion. Parce qu’on a affaire à des mecs en or, parce que ce serait tellement fou qu’ils en aient autour du coup le 5 août. Lucas, Franck, Thimothé, Jules, il est l’heure !

Un maximum de force pour nos deux sélections Olympiques 3×3 🇫🇷🙌🇫🇷🙌

Les sélectionneurs des Equipes de France 3×3 féminine et masculine, Yann Julien et Karim Souchu, ont dévoilé leurs sélections pour les Jeux de Paris 2024 ✨#Paris2024 #3×3 pic.twitter.com/dHVELj40I5

Le programme de l’Équipe de France :