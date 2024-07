C’est officiel, la liste de l’Équipe de France féminine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est connue ! Un groupe composé des éléments historiques de la sélection, comme Marine Johannès et Alexia Chéry, mais aussi – en grande parte – des joueuses présentes lors du TQO en Chine. La seule interrogation résidait autour du trio Leila Lacan – Carla Leite – Migna Touré, et c’est donc la première citée qui a été choisie.

Jean-Aimé Toupane l’a laissé présager depuis le passage des Bleues à La Roche-sur-Yon pour leurs deux premiers matchs de préparation. Le groupe de 12 était alors déjà en construction active. Malgré deux matchs à l’enjeu un peu dérisoire, le staff a affiné ses choix et présente donc aujourd’hui le groupe de 12 filles qui participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 :

Meneuses :

Marine Fauthoux

Romane Bernies

Leïla Lacan

Extérieures :

Valériane Ayayi

Sarah Michel-Boury

Janelle Salaün

Marine Johannès

Gabby Williams

Intérieures :

Alexia Chéry

Marième Badiane

Dominique Malonga

Iliana Rupert

Here we go ! Une composition qui peut prétendre à beaucoup lors de ces Jeux, avec une belle polyvalence dans les profils retenus. Toupane a fait le choix de conserver Leila Lacan, autrice d’une belle partie lors du 2e match contre la Finlande. Avec un profil un peu plus offensif que d’autres sur son poste, elle aura assurément sa carte à jouer.

Deux équipes prêtes à faire briller la 🇫🇷✨

Les listes des 12 Bleus retenus par Vincent Collet et des 12 Bleues retenues par Jean-Aimé Toupane pour les Jeux Olympiques 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/qwtEFZp7Du

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2024

Les Bleues sont encore en phase de préparation, avec un match contre la Serbie à Lyon ce samedi (18h) puis deux rencontres programmées contre la Chine et le Japon à Reims. Elles débuteront les Jeux face au Canada le 29 juillet à 17h15.