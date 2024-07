Déjà champion olympique à trois reprises, une fois champion du monde et meilleur marqueur de l’histoire de Team USA, Kevin Durant possède sans doute le plus beau palmarès au sein de l’équipe nationale américaine. Mais même pour lui, évoluer au sein des Avengers cet été sera une expérience hyper excitante.

Kevin Durant était avec Team USA en 2010, quand il avait Derrick Rose, Stephen Curry ou encore Russell Westbrook à ses côtés. KD portait les couleurs de Team USA aux JO 2012, avec Kobe Bryant, Carmelo Anthony et LeBron James. Idem aux JO 2016, avec Kyrie Irving, Paul George et DeMarcus Cousins. Enfin, Durant portait les couleurs de la bannière étoilée en 2021 à Tokyo, en compagnie de Jayson Tatum, Damian Lillard et Jrue Holiday.

Tout ça pour dire que Kevin Durant a joué avec les plus grands depuis son arrivée à USA Basketball en 2010. Mais la version de Team USA pour les Jeux Olympiques à venir, elle est encore au-dessus.

“C’est clairement l’équipe la plus complète dans laquelle j’ai pu jouer avec USA Basketball” a déclaré KD à Yahoo Sports. “On a que des gars qui sont le leader de leur équipe (en NBA). Lors des derniers Jeux Olympiques, on avait des joueurs un peu plus jeunes, des role players en NBA, des gars qui ont réussi à obtenir leur place via le camp d’entraînement, ce qui était cool en soi. Mais ils n’étaient pas les meilleurs joueurs vous voyez ? Ces gars-là, ce sont des Hall of Famers, des All-Stars. Je suis très excité par rapport à ça.”

Petit rappel du roster de Team USA pour les JO de Paris 2024 : Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Davis, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Devin Booker.

Dans le lot, on a quatre joueurs qui ont été élus MVP de la saison régulière au moins une fois, sept joueurs qui ont remporté au moins un titre de champion NBA, un joueur nommé DPOY, d’innombrables nominations au All-Star Game et dans des équipes All-NBA. Bref, une véritable armada, que certains estiment encore plus forte que la mythique Dream Team 1992 et qui semble – sur le papier – plus puissante que la Redeem Team 2008.

Kevin Durant, qui sait ce que ça fait d’évoluer dans une superteam, a forcément hâte de s’y mettre pour aller chercher une quatrième médaille d’or olympique, ce qui serait un nouveau record chez Team USA (devant Carmelo Anthony).

Néanmoins, on rappelle que sa préparation est actuellement perturbée par un bobo au mollet. Rien de bien sérieux selon KD et le coach Steve Kerr, mais aucun risque ne va évidemment être pris avec le meilleur scoreur de l’histoire d’USA Basketball. Ce serait quand même dommage de se blesser et de rater cette expérience qui s’annonce unique à bien des niveaux…

__________

Source texte : Yahoo Sports