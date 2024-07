Et voilà, les sélectionneurs ont pris leurs dernières décisions, tous les rosters des Équipes de France de basket sont disponibles. Que ce soit en 5×5 ou en 3×3, chez les Hommes ou chez les Femmes, tous les basketteurs français retenus pour la grande aventure des Jeux olympiques sont désormais connus. L’occasion de récapituler les listes de tous nos Olympiens pour l’édition 2024 à Paris.

En basket 5×5 :

Deux équipes prêtes à faire briller la 🇫🇷✨

Les listes des 12 Bleus retenus par Vincent Collet et des 12 Bleues retenues par Jean-Aimé Toupane pour les Jeux Olympiques 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/qwtEFZp7Du

Chez les Hommes :

Andrew Albicy

Nicolas Batum

Isaïa Cordinier

Bilal Coulibaly

Nando De Colo

Evan Fournier

Rudy Gobert

Mathias Lessort

Frank Ntilikina

Matthew Strazel

Victor Wembanyama

Guerschon Yabusele

Chez les Femmes :

Valériane Ayayi

Marième Badiane

Romane Bernies

Alexia Chéry

Marine Fauthoux

Marine Johannès

Leïla Lacan

Dominique Malonga

Sarah Michel-Boury

Iliana Rupert

Janelle Salaün

Gabby Williams

En basket 3×3 :

Un maximum de force pour nos deux sélections Olympiques 3×3 🇫🇷🙌🇫🇷🙌

Les sélectionneurs des Equipes de France 3×3 féminine et masculine, Yann Julien et Karim Souchu, ont dévoilé leurs sélections pour les Jeux de Paris 2024 ✨#Paris2024 #3×3 pic.twitter.com/dHVELj40I5

Chez les Hommes :

Lucas Dussoulier

Jules Rambaut

Franck Seguela

Thimothé Vergiat

Chez les Femmes :

Myriam Djekoundade

Laëtitia Guapo

Hortense Limouzin

Marie-Eve Paget

Vincent Collet, Jean Aimé-Toupane, Yann Julien et Karim Souchu ont tranchés. Voilà donc les 32 Olympiens qui défendront les couleurs des Équipes de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024. On souhaite une belle réussite à tous nos Bleus et puisse le sort leur être favorable ! Vous vous arrangez comme vous voulez, mais nous on veut plusieurs médailles et des belles histoires à raconter quand vous revenez le 13 août.